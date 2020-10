Vigdis Giltun raser etter å ha mottatt en reklamebrosjyre hun mener er laget for å lure eldre.

- Jeg synes reklamen er veldig suspekt utformet, sier Vigdis Giltun (68) til Nettavisen.

Hun reagerer kraftig, og vil advare andre, etter å ha mottatt et tilbud som er sendt ut til medlemmer av pensjonistforbundet gjennom magasinet Pensjonisten.

Medlemmene får nemlig helseklokken Go til rabattert pris. Giltun mener imidlertid det i tilbudet som er sendt ut ser ut som at klokken koster nesten en fjerdedel av det en egentlig må betale for den, og at mange eldre kan gå i fella.

På Facebook har Giltun, som er tidligere Stortingsrepresentant, lagt ut et innlegg der hun skriver at hun er skuffet over pensjonistforbundet, og hun mener annonsen er laget for å villede.

Det er denne brosjyren, med et medlemstilbud til medlemmene av pensjonistforbundet, Giltun reagerer på. Foto: Privat

«Denne reklamen er laget på en måte som lurer eldre, ofte litt svaksynte, til å kjøpe en klokke de tror koster 890 kroner, men som koster 3100 kroner, pluss at det må betales 135/149 kroner per måned for at den skal fungere. Vet om en som misforsto annonsen, og var i ferd med å bestille. Tror dette er en sak for Forbrukerrådet», skriver Giltun på Facebook.

- Lurer eldre

Til Nettavisen forteller hun at hun og samboeren hadde sett på klokken, og holdt på å kjøpe den, før de oppdaget at tilbudet var et helt annet enn de i utgangspunktet trodde.

- Samboeren syntes jo at klokka var kjempefin, og det var prisen og. Han er 81 år gammel, og ser litt dårlig, og så ikke det som sto over prisen, påpeker Giltun.

Vigdis Giltun (68) og samboeren, Harald Solberg (81). Foto: Privat

«890,-» står det nemlig på forsiden av brosjyren i store, hvite bokstaver på oransje bakgrunn. Over står det «rabatt» i mindre, lys-oransje bokstaver. Det er mulig å tolke «890,-» som sluttprisen med rabatt, slik Giltuns samboer gjorde, og ikke selve rabatten.

Først etter å ha åpnet brosjyren får du vite at prisen på klokka er 3100 kroner. Trygghetsalarmen koster i tillegg 135 kroner i måneden.

- Det er veldig mye tekst, det er veldig villedende, og det gir jo inntrykk av å være seriøst og bra, når pensjonistforbundet steller seg bak det, mener Giltun.

- Eldre mennesker vil kanskje ikke alltid klage etterpå heller, men føle seg litt dumme dersom de har misforstått en brosjyre. Leser du alt nøye, så får du jo med deg alt, men slik denne brosjyren er laget er det lett å misforstå poengterer hun.

Prisen på klokken er langt høyere enn rabatten på 890 kroner. Det mener Giltun ikke kommer tydelig nok frem. Foto: Privat

- Kunne vært tydeligere

Kommunikasjonssjef Bjørg Karin B. Buttedahl i Pensjonistforbundet påpeker overfor Nettavisen at de ikke er ansvarlig for tekstinnholdet i annonsene i magasinet Pensjonisten, eller i annonsebilag som følger med medlemsbladet, slik denne brosjyren skal ha gjort, og viser derfor til bedriften bak klokken, Continyou.

- Men når jeg ser på denne brosjyren så ser jeg at det kunne vært tydeligere der det står «rabatt». På bakgrunn av denne henvendelsen så kommer vi derfor til å kontakte Continyou og be dem om å gjøre den skriften litt tydeligere, om det blir aktuelt med senere annonsebilag, sier hun til Nettavisen.

- Det står riktignok på side tre at prisen er 3100 kroner, men jeg skjønner at for en svaksynt så kan det være utydelig.

Hun mener pensjonistforbundet i sin egen informasjon om dette medlemstilbudet har vært tydelige på hva som er prisen og hva som er rabatten.

- Ikke bevisst

Nettavisen har vært i kontakt med daglig leder Terje Tobiassen i Continyou. Han understreker at de ikke bevisst har forsøkt å lure noen med annonsen.

- Vi har ikke gjort dette bevisst for å lure noen - det er helt sikkert. Det er selvfølgelig trist, hvis noen oppfatter annonsen feil. Det er første gang vi hører dette, og vi får ta det til etterretning ved neste anledning. Vi kan bare bli bedre. Om man besøker nettsidene våre, noe vi henviser til, ville det kanskje ha gitt et annet bilde. Håper at Vigdis Giltun kunne ha tenkt seg en mobil trygghetsalarm til seg eller sine, selv om den koster 3100 kroner, skriver Tobiassen i en SMS til Nettavisen.

Og han legger til:

- Vi har 30 dagers full returrett, slik at våre kunder kan få testet klokken før de eventuelt bestemmer seg for å beholde den.