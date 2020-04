Raser mot Dagbladets artikkel om smekkfulle Oslo-gater: – Det er en forfalskning

Nettet koker mot Dagbladet etter reportasje om stappfulle Oslo-gater.

«Stappfullt i Oslo: – Folk gir faen» var tittelen på en sak fra Dagbladet som fikk mange til å sette kaffen i halsen lørdag.

Mens Helsedirektoratets klare anbefaling er å holde minst en meter avstand og vise hensyn, viste bilder fra Grünerløkka i Oslo Sentrum tilsynelatende at folk ga blaffen.

– På Grünerløkka var det yrende folkeliv lørdag, skriver Dagbladet i ingressen.

Ifølge bildene var det utvilsomt mye folk i gatene. Men er det så enkelt at et bilde automatisk viser sannheten?

– Forfalskning

Nå slår flere tilbake mot Dagbladet for å drive med «forfalskning» av bildene for å få det til å fremstå som om det var stappfullt.

Jenny Skavdal var selv tilstede på Grünerløkka, og kaller Dagbladets artikkel for «clickbaitrage» (Se innlegget under).

– Kjære Dagbladet. Skjønner det er harde tider også i mediebransjen, men den artikkelen om ville tilstander i Markveien kunne dere holdt dere for gode til. Jeg gikk der selv i dag med seksåringen både klokken 12 og klokken 14 og hadde null problem med å holde avstand til folk.

– Sykt spekulativ bruk av kameravinkler og zoom. Her demonstrert ved lego. Drit i sånn «clickbaitrage»-opplegg i disse dager a, skriver hun på FB-profilen hvor hun kaller seg «Jenny Skadafugl».

Forlagssjef i Cappelen Damm, Anders Heger, reagerer på Twitter og kaller det hele for en «forfalskning» mens han sammenligner avstanden mellom to skilt som er på bildet.

Flere andre Twitter-brukere mener bildene direkte lyver.

– Bilder lyver. Vidvinkel, lav høyde og lang gate. Det er avstand, rolig tempo, forsiktige smil og respekt, skriver en mann.

En annen sammenligner det med Donald Trumps bruk av bilder.

– By the way, sånne bilder tok han der som opptrer som leder der borte i junaiten! (USA, journ. anm.) Hvor dypt har du tenkt å bringe avisen?

Støtter seg på politiet

Nettavisen tok kontakt med både Dagbladets fotograf Nicolai Delebekk som tok bildene og ansvarlig redaktør Alexandra Beverfjord. Vi blir henvist videre til TV-direktør Mads Andersen i Aller Media, som eier Dagbladet.

SVARER: TV-direktør Mads Andersen i Aller Media forsvarer saken. Foto: Andreas Lekang (Dagbladet)

– Dagbladet publiserte i går en sak om Grünerløkka. I flere videosekvenser ser man at det er et yrende folkeliv i bydelen lørdag. Spesielt gjaldt dette utenfor Vinmonopolet i Markveien, der det var lange køer, og i parken på Olaf Ryes plass. Hovedbildet i artikkelen er hentet ut fra en sekvens i videoen der det er brukt zoom-funksjon, sier Andersen til Nettavisen.

– På vanlig måte har Dagbladet varierte bildeutsnitt i reportasjen. Flere kilder understøtter at det var mange mennesker som gikk tett på Grünerløkka lørdag: Dagbladet intervjuet kilder på stedet som reagerte. Vi har også mottatt flere henvendelser fra innbyggere som varslet om det samme. Dagbladet har også snakket med Oslo-politiet, som sier dette er veldig illustrerende for det de også får inn meldinger om, sier han til Nettavisen.

Han avviser at det er gjort noen manipulasjon ved hjelp av kamerautstyret.

– Kameraene Dagbladet TV bruker har kun mulighet til å zoome inn til en brennvidde på 112 mm. Det er langt unna det som må til for å skape en perspektivforandring som det påstås er blitt gjort her, sier Andresen.

– Representerer ikke situasjonen på en god måte

Førstelektor ved OsloMet og mangeårig journalist og fotograf Bernt Eide reagerer på hovedbildet Dagbladet brukte.

– Dette er journalistikk, og da skal det være sannferdig. Det er grunnlaget. For at du skal oppfatte det som en sannferdig beretning så må du gi et bilde som gjør at de som ikke var der kan kjenne seg igjen, sånn omtrent som det var. Det tror jeg at jeg kan si det bildet alene ikke gjør. Det forstørrer tettheten i motsetning til hvordan vi ville oppfattet det selv, sier Eide til Nettavisen.

Han mener imidlertid de andre bildene i reportasjen gir et mer realistisk bilde av tilstandene i Oslo sentrum denne dagen.

– Men så er det andre bilder i denne reportasjen. Der ser du på et mer realistisk plan hvilken avstand det er mellom folk. Det virket ikke så gærent. Du kan se det i sammenheng, men jeg synes det hovedbildet - det representerer ikke situasjonen på en god måte, sier Eide.

– Hvordan skjer dette rent teknisk?

– Det er ikke en spesiell teknikk. Det er bare det som skjer når du kommer på lang avstand fra noe. Da ser ting ut som det er tett sammen. Så har du optikk som forstørrer dette - så er det nært og sammentrengt. Etterhvert som du går nærmere, så vil dette komme mer fra hverandre. Sånn som du observerer folk på avstand for eksempel i fjellet, sier Eide.

Han tror ikke det er noen digital manipulasjon bak bildene.

Ble tema for helsemyndighetene

Saken i Dagbladet ble også et tema og brukt som et utgangspunkt for spørsmål til fungerende assisterende helsedirektør Espen Nakstad i NRK1 sin nyhetssending søndag formiddag:

NRKs programleder spurte Nakstad om følgende:

– Jeg så et bilde i Dagbladet i går. Det var bilde fra Grünerløkka, ett av de tettest befolkede områdene i Oslo, der det var smekkfullt med folk. Hva er dine tanker rundt det bildet?

Fungerende assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

– Det er en bekymring vi har, at når det er godt vær, og særlig når det er en fridag for alle, sånn som i går, da trekker folk ut og vil være ute og gå tur, og det er veldig forståelig. Men da er det sånn, at hvis man bor i bydeler i de store byene hvor det er tett på mennesker til vanlig, så blir det mange også ute i gata.

Han hadde en klar oppfordring til Oslos befolkning som følge av det omtalte bildet:

– Trekk ut av byen. Det er store arealer i Norge som man kan ferdes uten å gå i den samme gata som alle andre, så det er vår sterke oppfordring nå i påsken når veldig mange har fri samtidig, sa Nakstad.

– Men den oppfordringen har vi hørt dag etter dag etter dag. Blir du overrasket over at folk ikke tar hensyn til det?

– De aller fleste tar hensyn til dette, og er veldig, veldig flinke. Men det er ikke så rart at på en lørdag formiddag, når sola skinner i bydeler i Oslo hvor det bor mange mennesker, at mange går utendørs, sa Nakstad til NRK.