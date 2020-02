Raser mot LO-toppen:- Folk kjenner seg ikke igjen i denne beskrivelsen av Norge

LO-sjefens utspill minner om amerikansk valgkamp, mener Høyres finanspolitiske talsperson.

Da LOs tariffpolitiske uttalelse for 2020 ble lagt fram tirsdag, rettet LO-leder Hans-Christian Gabrielsen et kraftig skyts mot regjeringens økonomiske politikk.

I sin tale i Kongressenteret i Folkets hus hevdet Gabrielsen at den Høyre-ledede koalisjonens politikk gir økte forskjeller. Han pekte på at lavtlønte har hatt ubetydelig reallønnsvekst de siste ti årene, mens høytlønte har fått en betydelig andel av den økonomiske veksten.

Ifølge LO-sjefen har de ti prosent dårligst lønte de siste ti årene hatt en reallønnsvekst på 1000 kroner, mens de ti prosent best lønte har fått 110.000 kroner mer i året å rutte med.

- Dette er gift i den norske modellen, sa LO-lederen.

Les også: LO-sjefen om hvor.

Lønnen økte med 3,4 prosent i snitt i 2019, men enkelte yrkesgrupper og sektorer fikk langt mer, andre mindre.

Les også: Toppen i Norgesgruppen bruker ni dager på å tjene en årslønn

- Som amerikansk valgkamp

Regjeringens største parti reagerer kraftig på skytset fra LO-lederen:

- Folk kjenner seg ikke igjen i denne beskrivelsen av Norge, sier Høyres finanspolitiske talsperson, Mudassar Kapur, til Nettavisen.

Etter en periode med historisk nedgang i oljeprisene, er optimismen tilbake de siste årene, mener Kapur. Han peker på at det har blitt skapt 50.000 nye jobber det siste året, hvorav 40.000 i privat sektor, mens arbeidsledigheten er den laveste på 10 år.

Gabrielsens retorikk er feilslått, mener Kapur:

- Å påstå at flertallet av landets befolkning har stemt inn enn regjering som sprer gift, er litt av en salve til både landets velgere og ikke minst mange av LOs egne medlemmer. Denne type retorikk er vi vant med fra amerikansk valgkamp, men nå importerer LO-sjefen den til Norge.

- Må lønne seg å jobbe

Samfunnet er inn i en omstilling som krever økt yrkesdeltakelse, understreker Kapur. Der er han helt på linje med LO-sjefen, men medisinen han foreskriver er en annen.

Ifølge Gabrielsen skaper det ikke arbeidsplasser å kutte i skatten til høytlønte, og samtidig kutte i arbeidsavklaringspenger, brillestøtte til barn og sosiale ytelser til barn av uføre. Dersom kravet til sysselsetting hadde vært på samme nivå som før finanskrisen, hadde vi hatt 130.000 flere jobber, hevdet Gabrielsen. Politikken har skapt skattelettelser for de rike og kutt i ytelser til svake grupper, og dette øker forskjellene og rammer sysselsettingen, mener LO-sjefen.

- Det er en avsporing å sause alt dette sammen og si at vi ødelegger den norske velferdsmodellen. Vi har økt barnetrygden, innført gratis kjernetid i barnehagen for lavtlønte og gratis fritidstiltak. Alt dette skaper god velferd, sier Kapur til Nettavisen.

Men Kapur forsvarer kuttene regjeringen har gjort:

- Det må lønne seg å jobbe. Vi må sørge for at flere fullfører videregående skole, inkludere og integrere de som står utenfor arbeidslivet og ikke minst føre en skatte- og avgiftspolitikk som gjør næringslivet istand til å møte internasjonal konkurranse og skape jobber. Det betyr også viktige reformer som gjør at vi sparer milliarder på måten vi bygger vei, måten vi driver jernbanen og effektivisering i offentlig sektor, sier Høyre-politikeren.

- Reallønnsveksten er minimal for lavtlønte og solid for høytlønte - er det en ønsket utvikling?



- Lønnsveksten vil være et resultatet av av forhandlingene fra år til år. Når reallønnsveksten måles i prosenter vil det jo det gi ulikt utslag. Men det har ingen sammenheng med alt arbeidet vi gjør for å få flere i jobb. Så den kritikken tar jeg ikke.

Les også: LO-sjef Gabrielsen: - Slik vinner Arbeiderpartiet valget i 2021