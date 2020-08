Raser mot merking av importert kjøtt: - Dette burde ikke være lov

Reagerer kraftig på dårlig merking av importert kjøtt fra utlandet.

- Dette burde ikke være lov, sier Geir Pollestad i Senterpartiet til Nettavisen når han ser bilde med kjøttdeigpakkene - den ene fra Tyskland og den andre fra Norge.

Han mener pakkene bør merkes mye tydeligere.

- Et norsk eller tysk flagg vil også gjøre skillet tydelig, men det burde ikke være lov å bruke samme emballasje på norsk og importert kjøtt, påpeker han.

- Bør være umulig å ta feil

Reaksjonen kommer etter Nettavisen denne uken skrev om Anders Nordstad som reagerte både på at det er vanskelig å finne norskprodusert kjøttdeig hos Norgesgruppen sine butikker, og at importert kjøtt er merket for dårlig i dagligvarebutikkene.

Det er både Pollestad og partikollega i Senterpartiet Per Olaf Lundteigen enig i.

TYSK OG NORSK: I hyllene på Kiwi ligger også karbonadedeig fra Tyskland og Norge side om side. Foto: Halvor Ripegutu

- De importerte kjøttvarene er ikke godt nok merket, sier Lundteigen til Nettavisen, som også mener flagg kan fungere godt som merking av kjøttets opprinnelsesland.

Både flagg og skriftlig informasjon vil gjøre det lettere for forbrukerne å velge norsk.

- Det bør være merking som gjør det umulig for folk å ta feil, sier Pollestad.

Vil gi store kostnader

Både Norgesgruppen og Coop har sagt til Nettavisen at kjøttet er godt nok merket, og nå har vi også konfrontert dem med kritikken fra Lundteigen og Pollestad.

- Vi er enige i at merkingen av importert kjøtt kan bli bedre. Vi ser derfor på hvordan vi kan merke produktene tydeligere med blant annet opprinnelsesland, sier Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen.

- Produktene er godt nok merket med opprinnelsesland. Hvis vi skal begynne å lage en egen emballasje for importerte produkter, vil det påføre store kostnader som kundene må betale for. Vi ønsker å fremheve norske produkter ved bruk av Nyt Norge-merket, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge.

- Ulver i fåreklær

Det er imidlertid også uenigheter om hvorvidt det er for lite tilgang til norsk kjøtt eller om bøndene får for lite penger for å levere.

- Jeg stiller meg uforstående til at man ikke klarer å levere nok norsk kjøtt, sier Lundteigen, og fortsetter:

LIKT: Også Menys karbonadeig fra Tyskland og kjøttdeig fra Norge er til forveksling lik. Foto: Halvor Ripegutu

- Det er helt uvirkelig at det skal være en sånn situasjon. Vi har alle virkemidler for å sikre en balanse.

Også Pollestad mener noe må gjøres. Det har vært et problem med importert kjøtt lenge før koronakrisen, men han har forståelse for at det vil kunne være nødvendig å fylle på med importert kjøtt nå i en periode hvor svenskehandelen er kraftig redusert.

Han blir provosert av at Norgesgruppen og Coop sier at de prioriterer norsk kjøtt.

- Coop later for eksempel som om de kun selger utenlandsk for å unngå tomme hyller. Det er ikke mange ukene sine siden min lokale Coop Obs hadde kjøttdeigkampanje med utenlandsk kjøtt. Så bruker de Gilde som en garantist for at de ikke går tomt, sier han, og legger til:

- Vi må ha mye strengere regulering av dagligvarekjedene. Det er ulver i fåreklær.

Pollestad mener kjedene bevisst importerer en viss mengde kjøtt fra utlandet for å få lavere priser hos norske bønder.

- De er kyniske aktører som presser både bønder og dagligvareprodusentene. Denne idealismen de gir uttrykk for biter ikke på meg, sier Pollestad.

Harald Kristiansen i Coop Norge avviser at de bruker importert kjøtt bevisst og at de bruker dette for å presse prisene. Han sier at det heller ikke er dagligvarekjedene selv som bestemmer hva bøndene skal få av betaling, da det avgjøres i landbruksforhandlingene og av konsernstyret i Nortura som er markedsregulator.

- Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i kritikken. Coop har overlegent størst norsk andel på kjøtt, og har et klart mål om å prioritere norske råvarer fremfor import, men vi gjør det unntaksvis når det ikke er tilgjengelig norske råvarer, sier han.

Også Gultvedt i Norgesgruppen reagerer på kritikken.

- Det er veldig synd at det er for lite norsk storfekjøtt. Dette har vi tatt opp med Bondelaget, Nortura og Landbruksdepartementet flere ganger. Pollestad, som leder næringskomiteen på Stortinget, bør ta dette opp med landbruksministeren, sier han.

- Det er ikke bra at det mange år på rad er underskudd på norsk storfekjøtt. Vi kunne solgt vesentlig mer norsk storfekjøtt, særlig nå som grensa er stengt, påpeker Gultvedt.

- Avsporing

Kristiansen påpeker at de fleste kundene deres ønsker norske produkter, og derfor ser de heller ingen grunn for å jakte på importert kjøtt.

- For meg blir dette en fullstendig avsporing og bortkastet tid å diskutere. Vi må heller sørge for at vi i fellesskap klarer å produsere nok norske råvarer, og få en jevn og forutsigbar levering gjennom hele året. Da slipper vi importert kjøtt, sier han.

Kristiansen legger til at det historisk sett er mindre tilgang på storfekjøtt på sommeren, og vi er også i en spesiell situasjon nå når grensehandelen har stoppet opp og færre spiser ute.

- Etterspørselen av kjøtt har økt med 50-60 prosent. Det tar opptil 2,5 år å produsere en biff, men det tar oss én dag å selge den, derfor har det i sommer oppstått et stort gap mellom tilgang og etterspørsel, forklarer han.

Korona påvirker leveransen

Ole Nikolai Skulberg, direktør i Totalmarked i Nortura, forklarer hvorfor tilgangen på norsk storfekjøtt er litt lavere enn normalt akkurat nå.

- Det skyldes at forbruket av melkeprodukter har økt, og dermed kommer det ikke så mange dyr til slakt fra melkebrukene som normalt, sier han til Nettavisen.

Videre påpeker han at forbruket av både kjøtt og melk nå er høyere som følge av at grensene mot Sverige er stengt, og at vi er flere mennesker i Norge. Det fører derfor til lavere tilgang sammenlignet med en normal situasjon.

MÅ IMPORTERE: Ole Nikolai Skulberg, direktør i Totalmarked i Nortura, forteller at det er lavere tilgang på norsk storfekjøtt nå. Derfor må vi også importere fra utlandet. Foto: Totalmarked/Nortura

Dette trekker også Leif Malvin Knutsen, konserndirektør i Fatland-gruppen, fram.

- Det slaktes ikke nok i Norge ut fra etterspørselen, for den er blitt større enn tidligere på grunn av koronaviruset siden folk ikke lenger handler i Sverige, forklarer han, og påpeker at det tar rundt 2,5 år å produsere storfekjøtt.

KORONA PÅVIRKER: Koronakrisen har ført til et høyere salg av kjøttprodukter i Norge, og importert kjøtt må til for å dekke etterspørselen mener Leif Malvin Knutsen i Fatland. Foto: Privat

De venter imidlertid en bedring fremover.

- De siste ukene har det blitt gradvis bedre tilgang, og vi dekkes ganske bra opp fra neste uke. Da vil det i alle fall være cirka 98 prosent norsk kjøtt av det vi leverer, forteller han, og legger til at de nå har stoppet importen av tysk storfekjøtt.

Knutsen påpeker at det er sjelden at både private lager og reguleringslager er tomme, slik det har vært for storfekjøtt nå.

Nettavisen har for øvrig sendt en forespørsel om å få kommentarer fra landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad, men har foreløpig ikke lykkes i å få svar.