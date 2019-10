Raser mot regjeringens nye gluten-kutt: – Jeg er sjokkert av useriøsiteten

Det ble bråk da regjeringen kuttet gluten-støtten i fjor. Nå legger de opp til nok et kutt. – Vi er mildt sagt i sjokk over useriøsiteten, sier Knut Peterson i Cøliakiforeningen.

I fjor ble det voldsomt bråk da regjeringen besluttet å kutte i støtten til kosthold for gluten-allergikere. Cøliakiforeningen fikk etter sterkt påtrykk gjennomslag for å redusere kuttene noe.

Men mandag ble det klart at statsbudsjettet legger opp til å kutte ytterligere i støtten til glutenallergikere. I dokumentene skriver regjeringen at de mener satsene er fortsatt for høye, sammenlignet med kostnadene glutenallergikere har med kostholdet.

Støtten er en ordning for personer med glutenallergi som har høyere utgifter med kosthold enn folk som ikke behøver glutenfritt kosthold.

«Grunnstønadssatsen til fordyret kosthold ved glutenfri diett er, selv etter satsreduksjonen fra 1. mars 2019, vesentlig høyere enn den ekstrakostnaden som SIFO har beregnet for et glutenfritt kosthold. SIFOs beregninger har dokumentert at de reelle ekstrakostnadene ved glutenfri diett er lavere enn gjeldende satser. Dette gir et faglig grunnlag for å redusere satsen ytterligere», skriver regjeringen i statsbudsjettet.

– Vi hadde en omfattende sak på dette i fjor, og vi dokumenterte grundig at rapporten regjeringen brukte hadde flere feil og mangler. Da fikk vi gjennomslag for våre viktigste punkt, sier generalsekretær Knut Peterson i Norsk Cøliakiforening.

Sjokkert da han åpnet budsjettet

Dermed ble Peterson sjokkert da han åpnet budsjettdokumentene mandag formiddag, og så at støtten ble kuttet på nytt - og med samme begrunnelse.

– Jeg ble mildt sagt sjokkert av at regjeringen ikke har annen begrunnelse enn rapporten vi beviselig viste var feil i fjor, sier han til Nettavisen.

RASER: Knut Peterson i Norsk Cøliakiforening er misfornøyd med at regjeringen nok én gang kutter støtten til glutenallergikere. Foto: NCF

– Det blir tross alt ikke mer sant om det går ett år.

Rapporten Peterson snakker om er en rapport fra Forbruksforskningsinstituttet (SIFO). De beregner hvor mye utgifter forskjellige husholdninger har med bolig, mat og lignende. De lager også de offisielle referansebudsjettene for husholdninger i hele landet.

Skal spare 93 mill.

– De baserer seg på feil data, og det har vi bevist flere ganger. Men likevel bryr de seg ikke noe om det. Poenget er å spare 93 millioner kroner - om det foregår på en seriøs måte er underordnet, sier Peterson til Nettavisen.

Cøliakiforeningen er spesielt rasende på Kristelig Folkeparti (KrF), som var en pådriver for å stoppe kuttene i fjor.

– Her er tydeligvis KrF blitt tatt inn i folden og presset til å akseptere det. De var hele veien tydelig på at de ikke ville godta dette, sier Peterson.

Under kan du se tabell over endringene i satser for personer med glutenallergi. Summene er støtte per år.

Slik blir kuttene Gruppe Dagens sats Nye satser Kutt 5 – 30-åringer 16.464 kroner 12.564 kroner -3.900 kroner Andre 12.564 kroner 8.232 kroner -4.332 kroner

– Hva betyr dette for folk med glutenallergi?

– Når du har kostnader med det som er medisinen vår, og den ligger på et visst nivå - og de reduserer støtten til denne medisinen, kan det få store konsekvenser, sier Peterson. Han mener det er urealistisk av regjeringen å bruke SIFOs budsjett for å beregne kostnadene ved glutenkosthold.

– Det er viktig å ha med seg at det er et minimum for å overleve. Det er svært få som lever slik. Vi er mest redd for ungdomsgruppen. De er ofte en gruppe som er litt enklere med kostholdet, så de vil nok bare kutte ned. Det er bekymringsfullt, sier han.