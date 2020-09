Raser mot Rema-produkter: - Direkte løgn

Leder i dyrevernorganisasjonen Noah, mener Rema 1000 driver med villedende reklame for kyllingkjøtt.

De siste dagene har Nettavisen skrevet om at dagligvarekjedene, både Rema 1000, Coop og Norgesgruppen, får kritikk for kyllingkjøttet de selger. Kritikken går både på hvilken kyllingrase produsentene lager kjøtt av, men også at Remas kyllingkjøtt ikke er bedre enn andre.

Rema selv hevder nemlig at kyllingrasen Hubbard, som Solvinge produserer kjøtt av, har det bedre enn Ross 308. Sistnevnte rase brukes til kjøtt produsert av Den stolte hane og Prior, som blant annet Coop og Kiwi selger.

På kjøttpakkene står det blant annet skrevet «Takk for at du velger dyrevelferd», mens på eggekartongene står det «Vi bedrer dyrevelferden». Dette får veterinær og Noah-leder Siri Martinsen til å rase.

- Dette er villedende markedsføring, og det er direkte løgn å fremstille det som om man «velger dyrevelferd» ved å kjøpe kylling! sier hun til Nettavisen, og utdyper:

- Du hjelper ikke dyr ved å kjøpe kjøtt på Rema. Det er ingenting ved Hubbard eller andre broilere som har med dyrevelferd å gjøre.

Broilere er hurtigvoksende kyllinger som er industrielt fremavlet for kjøttets skyld.

Mener forbrukerne utnyttes



Dyrevernalliansen stempler Solvinges kyllingkjøtt som «ikke dyrevennlig». Likevel mener Dyrevernalliansens Live Kleveland at Hubbard-kyllingene har hatt det bedre enn Ross 308.

Martinsen i Noah mener dette ikke gir riktig bilde.

- Både Hubbard, Ross 308 og andre broilere er avlet intensivt for å gi mye kjøtt, og nyansene mellom dem fjerner ikke problemene for fuglene. Foreldredyrene til alle disse må sultefôres for å ikke knekke beina, sier hun.

Hun viser til at det globale genselskapet Aviagen som står bak avlingen av både Ross 308 og Hubbard.

Problemet med broilere er, ifølge Martinsen, at kyllingene er avlet for å få stor kjøttmengde på bryst og lår, som skaper flere fysiologiske problemer. Hun sier det er mot dyrevelferdsloven å manipulere dyr genetisk på en slik måte at de ikke kan ha en normal atferd.

- Ross 308 er den mest intensive rasen, og dermed «verst». Likevel er det ikke dekning i forskningen for å hevde at andre raser, som ligger tett opp til den mest ekstreme, har vesentlig færre problemer, sier hun.

- Det er kritikkverdig at Rema utnytter folks ønske om dyrevelferd, ved å hevde at intensive raser er det samme som dyrevelferd.

- Manipulering

Martinsen mener det er feil av Rema å få forbrukerne til å tro at kyllingrasene Rema bruker i kyllingkjøttet de selger er en saktevoksende rase.

- Å bruke ordet «saktevoksende» er manipulering av forbrukerne, sier hun.

Martinsen mener både Ross 308 og andre broilerraser strider mot dyrevelferdsloven, og egentlig burde være forbudt.

UENIGE: Siri Martinsen i NOAH og Live Kleveland i Dyrevernalliansen er uenige i hvor stor grad man kan si at én rase kylling er bedre enn andre. Foto: Gorm Kallestad / Ihne Pedersen (NTB scanpix / Dyrevernalliansen)

- Hvis dagligvarekjedene virkelig vil fremme dyrevelferd, burde de fremme vegetariske produkter som smaker likt, og prøve å redusere kyllingsalget, sier hun, og legger til:

- Det vi ser nå, er at produsenter øker kyllingsalget totalt ved å lede forbrukeren til å tro at de gjør dyrene en tjeneste ved å kjøpe kjøtt, sier hun.

Selv om Hubbard-kyllingene kan ha færre problemer enn Ross 308 når de er cirka 20 dager gamle, blir de eldre og tyngre enn Ross 308. Martinsen mener at begge rasene risikerer mange av de samme problemene den siste tiden før de slaktes.

- Forskning fra Tyskland viser at alle vanlige broilerraser sliter med organsvikt og beinproblemer og at forskjellen mellom dem er små. Vi må også huske på at det brukes samme raser over hele verden, sier hun.

Forsvarer salget



Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000, sier til Nettavisen at de ser positivt på utviklingen der flere velger vegetaralternativer.

- Samtidig er kylling noe av det mest populære vi nordmenn spiser til middag, og da synes vi det er topp når produsenter tar grep for at dyrene skal ha det bedre, sier han.

VOKSER SAKTERE: Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000, mener Hubbard vokser saktere enn Ross 308. Foto: Rema 1000

Hägg mener Hubbard-kyllingene fra Solvinge er sterkere og mer aktive enn Ross 308-kyllingene de solgte før, og at markant færre blir syke.

- Det er det vi mener når vi sier at Solvinge har bedret dyrevelferden, som vi vet våre kunder er opptatte av, og dette er det kampanjen handler om, påpeker han.

Kjell Stokbakken, administrerende direktør i Norsk Kylling, som produserer Solvinge-produktene, svarer også på kritikken fra Noah.

- Kyllingrasen Hubbard vokser betydelig saktere og lever 41 prosent lenger enn den vanlige kyllingen brukt i Norge - Ross 308, sier han.

Stolte av satsingen



Han forteller at de har dokumentasjon som viser betydelig forbedret dyrevelferd gjennom hele kyllingens livssyklus og forbedringen er spesielt stor gjennom siste fase av levetiden.

- Et tydelig og enkelt eksempel på dette er at vi i dag trenger tre millioner færre kyllinger for å produsere samme mengde kjøtt som vi gjorde tidligere. Hubbards naturlige anatomi gir friske, mer aktive og sterke kyllinger. For oss er dette bedre dyrevelferd, mener han.

Stokbakken sier at de er stolte av at deres satsing har bedret dyrevelferden til over 30 prosent av kyllingen som selges i dagligvarehandelen i Norge, da Norsk Kylling har ca 30 prosent av markedet i Norge.

Han viser også til en rapport fra Mattilsynet fra juni i år, som Nettavisen har fått tilgang. Her kommer det blant annet frem at innføringen av ny hybrid har medført en reduksjon i ulike velferdsproblem hos slaktekyllingene som slaktes ved Norsk Kylling AS.

«Mattilsynet avdeling Gauldals erfaring er at dyrevelferden for slaktekylling av hybriden Hubbard JA 787 er forbedret sammenlignet med Ross 308», står det også i rapporten.

STOLT: Kjell Stokbakken i Norsk Kylling er stolt av at de har klart å bedre dyrevelferden til kyllinger. Foto: Norsk Kylling

- Påstanden er feil



Marianne Kulø, Sivilagronom og fagleder i Dyrevernalliansen, svarer på uttalelsene til Noah i denne saken. Kulø erkjenner at de mer saktevoksende rasene ikke er problemfrie, og sier de er fortsatt intensive, men de mener likevel Hubbard er et godt valg.

- De mer saktevoksende rasene i Norge, Hubbard og Ranger Gold, har betydelig lavere helselidelser og dødelighet enn Ross 308. For Remas kyllingproduksjon rapporteres det om 39 prosent lavere dødelighet for Hubbard, og dette er til tross for lengre levetid, sier hun.

- Det er påvist at slike mer saktevoksende raser har såpass mindre brystmuskulatur at de mestrer å sitte på en vagle – noe Ross 308 er for framtung til å klare, påpeker hun.

BEDRE: Marianne Kulø, sivilagronom og fagleder i Dyrevernalliansen, mener Hubbard klarer å være mer aktiv mot slutten av livet enn Ross 308. Foto: Iselin Linstad Hauge

Noah-leder Martinsen mener, som nevnt, at både Hubbard og Ross 308 risikerer mange av de samme problemene den siste tiden før de slaktes. Kulø i Dyrevernalliansen sier derimot at Hubbard, i motsetning til Ross 308, klarer å være i mer aktivitet den siste levetiden.

- Mosjon er gunstig for helsen, og dette bidrar nok til den betydelig lavere dødeligheten. For Hubbards del er dermed Martinsens påstand direkte feil, men det kan godt være at det er tilfeller av mer saktevoksende raser som fungerer dårligere av ulike grunner, sier hun.

Uenige



Nettavisen har spurt Martinsen i Noah om hva hun synes om at Dyrevernalliansen støtter opp om Remas salg av Hubbard - og mener det er bedre enn Ross 308.



- Det er viktig at organisasjoner fremstiller lidelsene dyr blir utsatt for i kjøttindustrien, slik at folk faktisk forstår hva dyrene går gjennom, svarer hun.

Hun sier at alle broilerrasene er ekstremavlede, og fuglene får problemer med å bevege seg.

- I tillegg har de et svært stimulifattig miljø hvor de ikke får utløp for sine behov, og de fleste kyllinger drepes med CO2 - som etser og fører til panikk- og kvelningsfølelse. Dette er ikke «dyrevelferd», sier Martinsen.

