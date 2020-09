Raser mot staten etter Biltema-nei: - Ren molbopolitikk

– Regelrytteri som rett og slett grenser til galskap, mener Sylvi Listhaug (Frp).

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) – Det er jo ganske spesielt å besøke en Biltema-butikk uten noen bilrelaterte varer å kjøpe, sier Sylvi Listhaug.

Fremskrittspartiets nestleder har kommet til å Biltemas varehus på Forus, som det nordiske konsernet har disponert siden mars. Listhaug rister på hodet mens hun hører på Biltema-sjef Dag Bergbys kamp for å få mulighet til å selge produktene sine.

Biltema på Forus får kun lov til å selge byggevarer og verktøy, som utgjør rundt en tredjedel av konsernets produkter. Den svenske kjeden får ikke lov til å selge varer knyttet til bil, sykkel, båt, fritid, kontor, multimedia og så videre.

KAMP: Daglig leder Dag Bergby i Biltema Norge er ferdig med å krangle med Fylkesmannen. Nå håper han at regjeringen vil lytte. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Mister hundrevis av kunder og store deler av inntektene

Konflikten kan oppsummeres slik:

Tomten som Biltema har etablert seg på er regulert for såkalt «plasskrevende handel». I reguleringsplanen på Forus fremgår det at tomten kan brukes til byggevarehandel. Detaljhandel skal legges til sentrumsnære områder for å styrke byer og tettsteder, og få færre til å velge bil.

Politikerne i Stavanger ga i utgangspunktet Biltema dispensasjon til å tilby hele sortimentet sitt. Men det var før Fylkesmannen i Rogaland klaget på beslutningen til politikerne, og søknaden fra Biltema ble avslått.

Biltema klagde på avgjørelsen, og Fylkesmannen i Vestland ble satt til å vurdere saken som en ekstern fylkesmann. Også her fikk Biltema avslag.



Nå skal Biltema-sjef Bergby ta videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hvor Nikolai Astrup (H) er minister. Frp-politiker Roy Steffensen sendte et skriftlig spørsmål til Astrup om tematikken torsdag.

I dag har Biltema i Stavanger mellom 600 og 700 kunder hver dag, men er rigget for å ta imot fem ganger så mange. De nordiske kollegene til daglig leder Bergby tror knapt hva de hører når norgessjefen forteller om situasjoner der kundene må dra til varehuset på Jæren i stedet, fordi varehuset i Stavanger ikke får lov til å ha varene inne.

KATALOGEN: Daglig leder Dag Bergby i Biltema Norge blar gjennom et utvalg av produktene han ikke får selge, inkludert varer til bilpleie, båt, kontor, motorsykkel og multimedia. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Bemanningen er basert på omsetningen, og de rundt 20 ansatte hos Biltema i Stavanger kunne fort fått mellom 30 og 40 nye kolleger dersom kjeden fikk selge alle varene i katalogen, ifølge Bergby. Saken kan få konsekvenser for hvor Biltema vil legge nye varehus fremover.

– Som et internasjonalt og nordisk konsern, så er det klart at man velger minste motstands vei. Det er lettere å velge å bygge i Sverige, Danmark og Finland enn i Norge, og utviklingen blir jo deretter, sier Bergby.

– Regelrytteri

Etter en omvisning på varehuset sammen med Biltema-ledelsen og lokale Frp-politikere, er det en forbløffet Sylvi Listhaug som tar på seg jakken og setter kursen mot regnværet igjen.

– Jeg er rystet over et idiotisk regelverk på dette området her, og at vi har fylkesmenn i landet som bidrar til at man kan gå inn her og ikke få kjøpe masse produkter som Biltema faktisk ønsker å selge. Det er ren molbopolitikk, sier Listhaug.

Hun sier det er sjokkerende at hverken nåværende kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) eller forgjengeren Monica Mæland (H) har grepet inn.

– Dette er regelrytteri som rett og slett grenser til galskap, sier Listhaug.

REAGERER: – Nei, det tror jeg faktisk ikke. Dette er molbopolitikk på sitt verste, sier Sylvi Listhaug (Frp) på spørsmål om dette kunne skjedd andre steder enn i Norge. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Hun mener det er åpenbart at Biltema skal få selge alle varene i katalogen sin, og dermed få ansette deretter.

– Vi er i en situasjon i Norge der tusenvis av mennesker er permittert, er redd for jobben sin eller sitter uten jobb. Og dersom Biltema hadde fått lov til å ta inn varene som de faktisk selger, kunne man ansatt flere personer omtrent på dagen, sier Frp-nestlederen.

Lokallagsleder Mats Danielsen (Frp) skyter inn at lokalpolitikerne i Stavanger har ønsket Biltema velkommen med et fullstendig sortiment, og mener det er rart at Fylkesmannen setter en stopper for salget.

– Den største konkurrenten Biltema har, er ikke nettbutikker som Amazon eller andre kjeder på Forus, men Fylkesmannen i Rogaland og i Vestland, sier Danielsen.

Mener Biltema vil flytte detaljhandel ut fra sentrum

Seniorrådgiver Arnt Erik Nordheim i Fylkesmannen i Vestland viser til at Biltemas søknad om et varehus med fullt sortiment ble avslått for to år siden, og at begrunnelsen også da var at detaljhandel ikke var i samsvar med de vedtatte arealplanene.

Nordheim viser til at det senere ble innvilget dispensasjon for byggevarehus, og at det derfor tillates handel med plasskrevende varer.

BEKLAGER: Kundene på Biltema i Stavanger blir ved ankomst møtt med en gigantisk forklaring på hvorfor kun en tredjedel av kjedens varer befinner seg i varehuset. Foto: Magnus Ekeli Mullis

– Det sentrale i vårt avslag er at utviklingen av store handlesentre på Forus berører hele Stavanger-regionen. Utviklingen av Forus har vært et sentralt tema i Regionalplan for Jæren 2050, der høringen ble avsluttet i juni 2020. Vi kom til at man bør avvente fylkestingets beslutning, før det vurderes utvidelse av varesortimentet for Biltema byggevarehus, skriver Nordheim, som ellers viser til redegjørelsen i vedtaket for svar.

På spørsmål om kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) vil ta grep i saken, svarer ministeren via e-post til Nettavisen slik:

– Fylkesmannen forholder seg til reguleringsplaner vedtatt av kommunene. Hvis en kommune regulerer en tomt til plasskrevende handel, så er det fylkesmannens jobb å påse at kommunens reguleringsplan blir ivaretatt. Som oftest reguleres tomter til plasskrevende handel for å støtte opp om sentrumshandelen i konkurransen med bilbaserte kjøpesentre, skriver Astrup.

SKAL SVARE: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Ministeren skriver at han vil svare på det skriftlige spørsmålet fra Frps Steffensen, og at han ikke ønsker å uttale seg nærmere om saken før det.

