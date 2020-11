Raser mot utbredt prisfelle hos Elkjøp og Power: - Verdiløst og villedende

Varene er i praksis identiske, men prisen kan variere enormt. Nå går Forbrukerrådet hardt ut mot elektronikk-gigantene.

På Elkjøp finnes en TV som heter Samsung UE65TU7175. Det er vanskelig å finne ut hva den koster i andre butikker. Nettsider som prisjakt.no og prisguiden.no gir kun ett søkeresultat: Elkjøp, og der koster TV-en 7990 kroner.

En TV som likner er Samsung UE65TU7075, men den er det bare Elkjøps konkurrent Power som selger. Prisen er 9.999 kroner og den eneste forskjellen på TV-en fra Elkjøp er fargen på støttebeinet.

De to el-kjedene har klare ambisjoner om å ha markedets beste pris. Men når hver av dem bare har det ene av to veldig like produkter, får du ikke sammenlignet prisen.

- Dette er villedende, sier Gunstein Instefjord, forbrukerpolitisk direktør i Forbrukerrådet.

(Etter at Nettavisen henvendte seg, har Power justert prisen på TV-en nevnt over. Det kommer vi tilbake til)

Les også: Advarer mot Black Friday-svindel - dette må du sjekke før du kliner til

- Umuliggjør prismatch

I det danske TV-programmet Kontant forteller en tidligere ansatt i El-Giganten (som tilsvarer Elkjøp i Norge) om en utbredt praksis med ulike navn på like produkter:

- Det er samme produkt, men en bokstav eller et tall er endret, pluss gjerne en bitteliten, ubetydelig detalj. Dermed kan man ikke bruke prismatch, sier den ansatte, som er anonymisert i TV-programmet.

I TV-ene nevnt over er de tekniske spesifikasjonene identiske. Men støttebeinet på den ene TV-en er titangrått, på den andre er det svart. I den danske dokumentaren bekrefter Samsung at de to TV-ene er identiske, bortsett fra fargen.

Siden produktnummeret på TV-ene er ulikt, selv om produktet er så å si identisk, krever det omfattende detektivarbeid å sammenlikne prisen. Normalt er det gjort med ett tastetrykk på nett-tjenester som prisjakt.no eller prisguiden.no.

- Unødvendig vanskelig

Det er et velkjent fenomen at produkter med like spesifikasjoner ikke kommer opp i samme prissammenligning, bekrefter Are Vittersø, norgessjef i Prisjakt.no:

- Det er vanskelig å si omfanget, men synd at det skal være sånn. Det gjør det unødvendig vanskelig for forbrukeren. Da må man dukke mer ned i spesifikasjonene for å finne ut om det er noen forskjeller. Det skal ikke forbrukeren måtte trenge, sier Vittersø.

- Hvilke konsekvenser har det for forbrukere som ønsker å sammenlikne priser?

- Forbrukerne taper på dette. Dette er ikke noe nytt og det forekommer i flere segmenter. Men butikkene kan ikke klandres, det er produsentene som styrer dette, sier Vittersø.

- Finnes det metoder som gjør at prisrobotene oppdager at produktene er like?

- Vi bruker EAN-koden (strekkoden), det er det man må matche opp. Og hver kode er unik for hvert produkt. Så når produktene er like, men med ulik EAN, hindres innsyn i pris. Man må da gjøre veldig mye research for å dykke langt nok ned til å finne eventuelle forskjeller, og da får ikke prisene samme konkurranse som helt sammenlikbare produkter.

Les også: Prissjokk for norske Tesla-kunder – så mye er økningen

Samme vaskemaskin - to ulike navn

Også når det gjelder hvitevarer, er det svært mange produkter som med varenummer som bare én av kjedene har.

En stikkprøve i forbindelse Black Week viste at Elkjøp og Power har priset ned en dyr vaskemaskin fra Miele. Den har omtrent samme pris, men ulikt produktnavn.

Sammenlikning er utfordrende. Oppsettet av spesifikasjoner er helt ulikt i de to butikkene. For å finne ut om vaskemaskinene var like, gjorde vi først en prissammenligning som ganske riktig viste at unntatt henholdsvis Power og Elkjøp, er det bare Miele som selger maskinen.

Når vi sjekker to produktbeskrivelsen på Miele-sidene, er samsvaret nesten 100 prosent match mellom WWI860, som Power selger, og WEI875WCS NDS, som Elkjøp selger.

- Det er ikke to identiske maskiner, sier Espen Tho, salgsdirektør i Miele Norge.

Som med TV-en over, er det noen fargedetaljer som er annerledes, og trommellys i den ene. Men funksjonaliteten er 100 prosent lik. Og derfor får du ikke sammenlignet prisen på de to på prisjakt.no eller prisguiden.no.

- Ødeleggende og en uting

- Vi har sett dette utvikle seg. Det er en uting, helt opplagt, og noe forbrukeren taper på, sier Gunstein Instefjord, i Forbrukerrådet.

En enkel prissammenlikning, som er bra og ønskelig, blir vanskelig og i verste fall og umulig, fastslår han.

- Dette har nok også utviklet seg fordi prissammenlikning har blitt enklere i en digital virkelighet.

Men resultatet her er at hvis praksisen utnyttes maksimalt, vil detaljisten bli eneste tilbyder av et produkt, påpeker Instefjord:

- Konkurransen svekkes, fordi produsent og importør kan ta høyere pris som eneste tilbyder av et produkt. Så dette er ødeleggende for konkurransen og en uting.

Les også: Kommunen satte opp sykkelstativ i enden av populær akebakke: - Sadistisk

- Ikke de samme maskinene

Ifølge Miele er vaskemaskinene forskjellige nok til å ha ulike navn, selv om den tekniske spesifikasjonen er lik. Det er nemlig ulike designserier:

- Den ene er «White –edition» og den andre «Chrome-edition». Det er normalt at vi har ulike varenummer på ulike designserier, sier Espen Tho i Miele.

- Da vi sjekket i dag, på Elkjøp og Power, hadde åtte av ti vaskemaskiner fra Miele en produkt-id som gjorde at de bare finnes i en av butikkene. Alt dette er ulike maskiner?



- Det er forskjellige vaskemaskiner, sier Tho.

- Så som kunder kan vi ha tillit til at maskinene dere selger hos Elkjøp er forskjellige fra dem dere selger hos Power?

- Ja.

- Hvorfor selger ikke Miele flere maskinmodeller med likt navn i ulike elkjeder?



- Miele produserer et bredt sortiment av maskiner til det europeiske markedet. De ulike kjedene velger sortiment og modeller.

- Hvordan vurderer Miele kundens mulighet til å vurdere priser opp mot hverandre når kjedene ikke har varer med sammenfallende produktnavn?

- Alle Miele sine ulike modeller finnes på våre hjemmesider, hvor kunden kan sammenligne produktenes spesifikasjoner, sier Espen Tho.

Men da må du altså først finne ut om produktene ligner på hverandre via Mieles nettsider, og så kan du sammenligne prisene mellom de ulike, men like produktene. Det er en omfattende oppgave - Miele selger rundt 50 ulike vaskemaskiner i Norge.

- Verdiløst og villedende

Hva så med prisløfte, som mange butikker opererer med - må produktnummeret være det samme for å kreve kompensasjon hvis butikken har en prisgaranti?

Ifølge Forbrukerrådet er det likheten i produktet som må avgjøre om et prisløfte skal kunne holdes, ikke produktnavnet.

- Vår klare tilnærming er at når aktører gir et prisløfte, skal spesifikasjoner og funksjonalitet avgjøre. Når det er samme produsent og spesifikasjon, og ellers ingen merkbar forskjell, forventer vi at prisløfte gjelder, sier Instefjord.

- Men hva hvis butikken avviser et sånt krav?

- Prisløfter basert på roboter er verdiløst, hvis dette skal være noe annet enn villedende markedsføring. Ellers er det verdiløst og villedende.

Power endret prisen

Både Elkjøp og Power hevder overfor Nettavisen at de velger produktene ut fra hva produsentene tilbyr - hvorfor de ender opp med så mange nesten helt like, men likvel littegrann forskellige produkter, får vi ingen gode svar på.

Etter at Nettavisen tok kontakt med kjedens administrerende direktør i Norge, satte Power prisen på Samsung-TV-en ned til samme pris som Elkjøp. Kjeden avviser at den unngår prissammenlikning ved å ha ulike produktnavn:

- Dette er ikke noe Power gjør for å kunne ta en annen pris enn våre konkurrenter, eller for å gjøre det forvirrende for kundene. Vi ønsker det motsatte – å være billigst mulig og gjøre det enkelt for kundene å handle, sier Siri Røhr-Staff, kommunikasjonssjef i Power.

Les også: Nye, oppsiktsvekkende Wizz Air-opplysninger: - Uten ankemulighet

Men farge- eller designforskjeller kan skille produktnavnene, fastslår hun:

- I noen tilfeller vil kunden være villig til å betale mer for enkelte designdetaljer, men vår policy er at om spec er lik, skal vi også være tilnærmet lik våre konkurrenter på pris. Derfor burde vi i tilfellene du sikter til ha hatt like priser på disse produktene. Det har vi nå vært inne og justert.

Power ønsker å få prisroboten til å koble to ulike produktnumre dersom spesifikasjonene er like, hevder Røhr-Staff.

- Fram til den funksjonen er på plass, har vi innført nye interne rutiner for prissammenligning, slik at det nå også sammenlignes på spesifikasjoner, slik at vi unngår slike situasjoner som du sikter til her.

- Vi skjønner at det ikke er lett

Også Elkjøp forklarer ulikhetene i varekoder med design og markedstilpasninger, og hevder det er et mål at sammenlikning av produkter er enkelt.

- Ifølge Forbrukerrådet er det med ulike produkter enklere å ta en annen pris enn konkurrenten, fordi sammenligningen er krevende for kunden. Gjør dere dette for å unngå prissammenligning? Hvis ikke, hvorfor?

- Når vi markedsfører våre produkter, gjennomføres alltid grundige evalueringer av prisbildet på tilsvarende produkter i markedet. Vurderingen blir da gjort basert på spesifikasjoner, og ikke varekoder. Vi har forståelse for at det ikke alltid er lett for kundene våre, derfor mener vi det er veldig positivt at det i dag finnes gode prissammenlikningstjenester, sier Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef i Elkjøp Norge, i en epost til Nettavisen.

- Hva er forklaringen på at nesten ingen vaskemaskiner fra Miele heter det samme på Power og Elkjøp?

- Vi etterstreber å prise produkter basert på spesifikasjoner, og ikke varekoder. Miele har en verdensomspennende strategi rundt serier og spesifikasjoner. Vi har i tillegg til egne modeller, tatt inn alle tilgjengelige markedsmodeller fra Miele.

- Forbrukerrådet mener også at et eventuelt prisløfte skal gjelde ved samme funksjonalitet og spesifikasjon fra samme produsent - selv ved avvikende produktnavn. Gjør det det?

- Vi har ikke kontroll på alle derivatmodeller som finnes i markedet fra alle leverandører. Når det er sagt – vi skal alltid være konkurransedyktige på pris og vi tilstreber å matche disse modellene dersom vi har kjennskap til dem, sier Madeleine Schøyen Bergly.

Reklame Black Friday: Her får du oversikt over alle salgene