Raser mot Israel-boikott: – Jeg kommer til å holde Raymond Johansen personlig ansvarlig

Skribent Suzanne Aabel, som selv er jøde, går til kraftig angrep på Oslo byrådets Israel-vedtak: – Jeg er redd, sier hun.

I Oslo-byrådets politiske program for de neste fire årene, skal byrådet vurdere boikott av «varer og tjenester som er produsert på område okkupert i strid med folkeretten av selskaper som operer på tillatelse fra okkupasjonsmakten.»

Det innebærer at Oslo-byrådet vil vurdere en boikott av produkter fra blant annet Vestbredden og Gaza. Ifølge boikott-bevegelsen selv kan det utgjøre mange produkter og leverandører.

Den fremste forkjemperen for vedtaket var SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll, som var med i forhandlingene om plattformen.

– Ulovlig okkupasjon

BOIKOTT: SV-gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll er glad for at kommunen vil vurdere boikott. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

– Det palestinske folket har levd under ulovlig okkupasjon i over 50 år. Det er et felles globalt ansvar å bidra til varig fred og palestinernes frihet, derfor er jeg glad for at byrådet nå skal vurdere muligheten for å bruke innkjøpsmakten sin aktivt mot okkupasjonen, sa SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll til NTB da plattformen ble lagt frem.

Forslaget ble umiddelbart hyllet av boikott-bevegelsen (BDS) som ønsker å boikotte Israel som en motreaksjon på okkupasjonen av Gaza og Vestbredden.

Saken har fått Suzanne Aabel, som selv er jøde, til å se rødt.

– Jeg kommer til å holde Raymond Johansen og hans rødgrønne kamerater personlig ansvarlig om jeg er eller en eneste venn av mine israelske eller jødiske venner blir utsatt for mer antisemittisme som følge av en kommunal Israel-boikott, skriver Aabel i en kronikk i VG.

– Raddisaktivister på rådhuset

Når Nettavisen ringer Aabel kommer hun nærmest gjennom telefonrøret:

– Dette er så utrolig vanvittig. Dette er tiltak som kommer fra en aktivistbevegelse. Det kommer fra BDS-bevegelsen, og hvis vi skal dra det ut i Europa er det en antisemittisk bevegelse. Selv Tyskland har kalt dem antisemittisk – og de vet tross alt en god del om det, sier Aabel.

IKKE RIKTIG Å BOIKOTTE: Journalist, blogger og programleder Suzanne Aabel mener Oslo-byrådet bør holde seg for god til å boikotte den eneste jødiske staten i verden. Foto: Privat

– Men er det ikke rimelig å gjøre det man kan for å stoppe okkupasjonen av Gaza og Vestbredden?

– Dette kommer fra en aktivistbevegelse som har ett mål: Å boikotte den eneste jødiske staten i verden. Uansett hvordan du siler ut områder og ikke, er dét målet, sier Aabel til Nettavisen.

Aabel og andre som er mot å boikotte Israel mener det ikke fører til noe annet enn lidelse.

– De tenker så smått og egoistisk. Det gagner ingen. Først og fremst vil det gå utover de tusenvis - titusenvis av palestinere som jobber for israelske selskaper på Vestbredden.

Aabel er kjapp med å legge til at hun gjerne skulle sett at israelske bosetninger ble trukket tilbake fra områder under palestinsk selvstyre.

– Har de gått fullstendig fra vettet?

Hun stiller seg spørsmål om hvordan Israel-boikott ble en del av norsk kommunalpolitikk.

– Jeg forstår at Tromsø og Trondheim har gjort det samme. Men betyr det at Senterparti-ordførere kan boikotte EU? Dette har ingenting å gjøre innenfor kommunens arbeidsområde, mener hun.

Mest av alt er hun redd for konsekvensene i det norske samfunnet, som hun mener blir stadig mer antisemittisk.

– Jødene i Norge er redde. Jeg er redd. Det er en grunn til at det bare er noen få som makter, og orker å snakke høyt om dette, sier hun.

– Men hvordan er det antisemittisk å boikotte Israel?

– Fordi lille Norge er plutselig i en posisjon hvor hovedstaden og to andre store byer boikotter den ene jødiske staten i verden. Det er på tide å anerkjenne at landet ble opprettet av en grunn, og da må man huske på hvorfor det skjedde.

Programlederen mener det er mange oppgaver som heller burde prioriteres fremfor at Oslo kommune skal engasjere seg i utenrikspolitikk.

– Bare se på opptøyene og volden i Oslo den siste tiden. Det ligger skamslåtte ungdommer rundt om i Oslos gater, mens de sitter siler ut dadler og advokadoer på rådhuset. Det er til å spy av, sier Aabel.

– Kjent melodi

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) som får de tøffeste beskyldningene mot seg, er ikke nådig i sitt svar til Aabel.

IKKE NÅDIG: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) går til motangrep, og sier det er en kjent melodi å anklage Israel-kritikere for antisemittisme. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

– Det er en kjent melodi når Israels folkerettsstridige okkupasjonspolitikk blir kritisert at avsender blir beskyldt for jødehat. Men kritikk av Israels okkupasjon er ikke antisemittisme, svarer han til Nettavisen.

– Med byrådsplattformen tar byrådet et forsiktig steg i retning av boikott av varer produsert på områder okkupert i strid med folkeretten av selskaper som opererer med tillatelse fra okkupasjonsmakten. Dette handler ikke om å boikotte varer fra Israel, forsikrer Johansen.

Johansen mener Israel har ført en utarming av befolkningen på Vestbredden og Gaza, og at Oslo har en forpliktelse til å ta i bruk virkemidler for å stoppe det.

– Den israelske stat har i altfor mange år, og med en opptrapping de siste årene under Benjamin Netanyahu, drevet en utarming av befolkningen på Vestbredden og i Gaza som verdenssamfunnet ikke kan stå stille og se på. Vi ønsker å bruke vår innkjøpsmakt til å si tydelig i fra om at vi ikke anerkjenner okkupasjonen Israel har gjort i sine nærområder.

