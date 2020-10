Raser over Kiwi-nyhet: Truer med handle-boikott

Flere vil boikotte Kiwi etter nyhetssak i lokalavis, men kjeden mener de er blitt helt feil fremstilt.

Tirsdag skrev Dagsavisen Fremtiden at butikksjef Inge Holtlien (48) på Kiwi i Mjøndalen i Drammen kommune må slutte etter 31 år grunnet en konflikt med Kiwi sentralt.

- Kjedens sjefer har ikke lagt seg så mye bort i måten vi har drevet på før, men nå vil de altså at alle butikkene skal ha helt like regler. Dermed var det ikke lenger plass til meg her, sier han til avisen.

Den ene årsaken skal være uenigheter om hvor mange ansatte de skal ha. Samtidig har butikkens ansatte kjørt ut varer til kunder som ikke kan komme til butikken, og butikken har sponset kulturlivet i Mjøndalen med 15 millioner kroner i løpet av de siste 30 årene. Ifølge Holtlien vil ikke Kiwi-ledelsen at de skal fortsette med dette.

Butikken han driver med sin far, Vidar, er en såkalt franchiseied butikk. Det vil si at de driver butikken innenfor Kiwis konsept, og betaler en prosentandel av omsetningen til kjeden sentralt. Mye av overskuddet de sitter igjen med, har butikken i en årrekke gitt til lokalsamfunnet.

– At vi sitter igjen med mindre overskudd, går ikke ut over Kiwi-kjeden. Vi gjør opp for oss slik avtalen krever. Det det går ut over, er bonusen jeg kunne fått som butikksjef, sier Holtlien til Dagsavisen.

Truer med boikott

Nyheten har vakt stor oppsikt i nærmiljøet, og lokalsamfunnet støtter opp om Holtlien, skriver Eikerbladet. Det gjør også andre folk. Flere har nemlig tatt til Twitter for å vise sin misnøye.

- Jøss, Kiwi-kjeden ønsker at vi skal boikotte dem. Hva er denne behandlingen av medarbeidere? Snart må det bli slutt på slike butikkjeder og vi må starte kooperativer. Enklere, solidarisk og samfunnsnyttig, skriver en bruker på Twitter, og får støtte i kommentarfeltet.

Støtte for boikott ser vi også blant kommentarene på andre Twitter-poster.

- Dette er fryktelig ille. Kiwi har, inntil nå, vært min foretrukne dagligvarekjede, men jeg setter ikke mine ben der igjen før de skjerper seg. Fyfasan så flaut, skriver en annen bruker.

En annen mener man skal boikotte alle butikkene til Norgesgruppen, som eier blant annet Kiwi og Meny.

- Ikke årsaken til mulig eierskifte

Flere er enige i at nyheten i Dagsavisen Fremtiden er oppsiktsvekkende.

- Dette er så føkka. ⁦@KIWISJEFEN sparker ut en franchisetaker fordi denne etter at gigakjeden har fåttt sitt, gir for mye av sin egen fortjeneste til lokalsamfunnet. Kiwi er åpenbart redde for signaleffekten av slik forbilledlig coporate citizenship, skriver en.

Sjefen for Kiwi Norge, Jan Paul Bjørkøy, har imidlertid kommentert innlegget, og sier at dette ikke stemmer.

Det er ingen konflikt, men en god og konstruktiv dialog. Ingenting er avgjort, og vi avventer tilbakemelding fra franchisetaker Vidar Holtlien, skriver han.

Kiwi-sjefen skriver også at saken er svært skjevt fremstilt i media.

- Som i de fleste andre mediesaker har også denne to ulike sider. Men vi understreker at støtten til lokalt idretts- og kulturliv ikke er årsaken til samtalene om mulig eierskifte, kommenterer han.

Avkrefter avskjedigelse

Dagsavisen Fremtiden skrev tirsdag at Reiulf Thorsen, sjef for de franchiseeide Kiwi-butikkene i Oslofjord-regionen, sa Inge Holtlien ikke kan fortsette som butikksjef med de forutsetningene han selv fortsatt vil ha.

Til Eikerbladet sa imidlertid regionsjefen det motsatte, da de intervjuet han etter saken til Dagsavisen Fremtiden var publisert.

– Dette stemmer ikke, sa han til at det ble hevdet at Kiwi krevde at butikksjef Inge Holtlien må gå fordi han gir for mye til lokalsamfunnet.

Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi bekrefter også dette overfor Nettavisen, og sier samtidig at Inge Holtlien fortsatt er butikksjef.

- Det har vært uforpliktende samtaler om et mulig eierskifte, men denne dialogen om eierforhold har ikke har hatt sammenheng med støtten til lokalt idretts- og kulturliv, påpeker Arvin.

- Tvert imot ønsker vi synlige og gode butikksjefer som bidrar til lokalmijøet, legger hun til.

Arvin understreker imidlertid at det er franchisetaker Vidar Holtlien - Inges far - som har personalansvar og bestemmer hvem som skal være butikksjef.

Diskuterte videre drift

Onsdag møttes Kiwi, franchisetaker Vidar Holtlien og butikksjef Inge Holtlien for en prat om videre drift. Det har til nå vært uforpliktende samtaler om et mulig eierskifte i forbindelse med et generasjonsskifte i butikken, og det har vært snakk om å selge butikken til Kiwi.

Nå er det imidlertid blitt klart at Kiwi-butikken i Mjøndalen fortsetter som før, med Vidar Holtlien som franchisetaker og sønnen som butikksjef.

I likhet med Kiwi-sjefens uttalelser på Twitter, sier også Arvin i Kiwi at bildet som er tegnet i media, ikke er riktig.

- Denne kjedelige saken har vært skjevt fremstilt i media. Som i de fleste andre mediesaker har også denne saken ulike sider, og vi ber om forståelse for at vi dessverre ikke kan gå inn på alle detaljene av ulike hensyn, sier hun.

- Holtlien har vært en del av Kiwi-familien i over 30 år, og vi er svært takknemlige for innsatsen de har gjort, sier Arvin.

Reaksjonene som er kommet på Twitter, hvor flere oppfordrer til Kiwi-boikott, mener Arvin er et tegn på at Holtlien-familien står sterkt i Mjøndalen.

- Det engasjementet viser bare at familien har gjort en kjempeinnsats gjennom mange år i området. Samtidig kommer reaksjonene etter det vi mener er en skjev fremstilling, sier hun.

Nettavisen har ikke lykkes med å komme i kontakt med Inge Holtlien.