Rutekuttene i Nord-Norge skaper tung frustrasjon.

- Vi har håpet i det lengste at det skulle bli gjort noe med rammebetingelsene, slik at vi kan beholde de avgangene vi har idag, sier Silje Brandvoll, kommunikasjondirektør i Widerøe, til Nettavisen.

Totalt kuttes 4000 avganger i året, altså 15 prosent av den kommersielle produksjonen på kortbanenettet. Endringene trer i kraft 4.mai 2020. blant annet legges ruten Bodø-Evenes ned.

Hun sier at de høye flyavgiftene i Norge har vært avgjørende for kuttene.

- Vi trengte et kutt i avgifter på 40 millioner kroner på kortbanenettet fra staten, men i realiteten fikk vi en økning på fem millioner kroner i år i stedet når vi summerer opp alle avgiftene på det kommersielle kortbanenettet. Sånn kan vi ikke holde på. Vi taper penger på disse rutene, sier Silje Brandvoll i Widerøe.

Widerøe taper penger på enkelte ruter, forteller Silje Brandvoll til Nettavisen. Foto: Widerøe

– Vi er i en fortvilt situasjon. Vi vet at resultatet av disse kuttene blir en transportstandard i en rekke distriktskommuner som ikke er i nærheten av å dekke reisebehovet. Likevel har vi ingen valg. Vi har hatt dialog med Samferdselsdepartementet og vår anbefaling er at flere av disse ruteområdene tas inn som anbud, sier Stein Nilsen, sjef for Widerøe, i en melding.

Widerøe skriver at «økte avgifter over flere år, en kraftig svekkelse av den norske kronen og den generelle markedsutviklingen i Norge har medført store utfordringer for lønnsomheten på de minste flyene som flyr de korteste rutene i Norge».

Hun sier at det problemet er at det er vanskelig å øke kundene når avgiftene er så høye.

– Det er for dyrt for veldig mange. På kortbanestrekninger er avgiftene 580 kroner hver vei. Da sier det seg selv at det blir vanskelig å bruke pris som virkemiddel til å få flere passasjerer, sier Brandvoll.

Stortingsrepresentant fra Troms, Sandra Borch, fortviler over kuttene som ble varslet av Widerøe i dag. Borch sier hun dessverre ikke er overrasket over kuttene.

– Dette er først og fremst nok en hån mot Nord-Norge, men det er ikke Widerøe sin feil. Dette er det ene og alene regjeringen som har ansvar for. Widerøe har advart regjeringen om at dette kunne skje da regjeringen, med Siv Jensen som finansminister, innførte flyseteavgift på kortbanenettet og satte opp momsen på flybillettene, sier Borch.

TIL KAMP: Sandra Borch (Sp) er ikke begeistret for regjeringens rolle i Widerøe-kuttingen. Foto: Linn Bertheussen (Nordlys)

Borch mener regjeringen må ta ansvar for situasjonen de nå har satt Widerøe i, og etterlyser virkemidler og tiltak.

– Nå ser vi store satsinger fra regjeringen rundt kollektivsatsing i byene, og firefelts motorveier i tilknytning disse. Milliarder av kroner brukes på disse prosjektene, mens kortbanenettet er den store taperen. Nå må regjeringen vise at de også evner å satse på Nord-Norge. Widerøe og kortbanenettet er vår buss, sier Borch.

Blir du hardt rammet av endringene? Tips oss på telefon 02060 eller e-post 02060@nettavisen.no.



Hun viser til at i store deler av landet er folk og næringsliv avhengige av flytilbudet for å komme seg fram. Hun poengterer at kortbanenettet er avgjørende for bosetting og verdiskaping i hele landet.

– Senterpartiet ønsker å kutte flypassasjeravgiften for fly under 20 tonn, slik at de kommersielle rutene kan bli opprettholdt og styrket. Dette betyr en satsing på 100 millioner kroner på kortbanenettet, avslutter hun.

Nybakt samferdselsminister, Knut Arild Hareide, skriver følgende i en e-post til Nettavisen mandag ettermiddag:

– Widerøes tilbud er svært viktig for mange som bor i distrikts-Norge og jeg er derfor bekymret for konsekvensene av disse rutekuttene. Regjeringen har over tid vært bekymret for at dette skulle skje og har derfor gitt Widerøe avgiftslettelser fra 1.januar 2020. Kuttene som i dag har blitt kjent vil ramme mange innbyggere rundt om i landet som jeg er opptatt av at skal ha et godt tilbud også i fremtiden, forteller Hareide.

Knut Arild Hareide (KrF) kan ikke gå inn på hvilke tiltak regjeringen skal gjøre for å håndtere Widerøes kutt. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Han kan ikke si noe om hva regjeringen vil gjøre fremover:

– Jeg kan ikke i dag gå inn på ulike forslag til tiltak, men vi vil følge dette tett framover og vurdere hvordan negative konsekvenser best kan håndteres, sier Hareide, som legger til at han tar Widerøes beslutning til etterretning.

Widerøe sier til Nettavisen at de ikke venter å kutte stillinger som følge av kuttene i avganger.

- Vi har hatt en periode hvor vi har hatt lite folk, og hatt mangel, så vi klarer nok å absorbere det i øvrig drift, sier Brandvoll til Nettavisen.

Rutekuttene vil skje på følgende områder:

*Bodø - Evenes legges ned.

*Andenes - Evenes legges ned. Andenes - Bodø flys direkte og via Stokmarknes. Antall avganger Bodø - Andenes blir likt som i dag.

*Bodø - Svolvær: Avgang fra Bodø 06:50 legges ned mandag og tirsdag.

*Svolvær - Bodø: Avgang fra Svolvær 07:30 legges ned mandag og tirsdag.

*Bodø - Mo i Rana avgang fra Bodø 06:25 legges ned torsdag-fredag.



*Mo i Rana-Bodø: avgang fra Mo i Rana 07:15 legges ned torsdag fredag.

*Florø - Oslo: Avgang fra Florø 09:25 legges ned torsdag og fredag.

*Bergen - Florø: Avgang 22:00 legges ned onsdag, torsdag og fredag.

*Florø - Bergen: Avgang 06:30 legges ned torsdag og fredag.

*Tromsø - Vadsø: Avgang 10:25 fra Tromsø legges ned søndag.

*Vadsø - Tromsø: Avgang 11:55 fra Vadsø legges ned søndag.

*Tromsø - Alta: Avgang fra Tromsø 08:20 legges ned alle ukedager.

*Alta - Tromsø: avgang fra Alta 09:15 legges ned alle ukedager.

*Oslo - Hovden: Avgang fra Oslo 08:00 legges ned alle ukedager fra 1.april.

*Hovden - Oslo: Avgang fra Ørsta/Volda 09:25 legges ned alle ukedager fra 1. april.

*Tromsø - Hammerfest: Avgang fra Tromsø 16:20 legges ned på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

*Hammerfest - Tromsø: Avgang fra Hammerfest 17:20 legges ned på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

*Direkteruten Oslo – Sandnessjøen legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul.

*Direkteruten Oslo - Brønnøysund legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul

*Direkteruten Oslo - Mo i Rana legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul.

*Direkteruten Oslo - Svolvær legges ned i oktober og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul.

*Direkteruten Oslo - Leknes legges ned i oktober og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul.

*Direkteruten Oslo - Namsos legges ned i oktober, november, desember og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul.