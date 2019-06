Raymond Johansen (Ap) bekrefter: Alle Osloborgere får eiendomsskatten tilbake

Høyesterett har konkludert med at Oslo kommunes vedtak om eiendomsskatt for 2016 er ugyldig.

3400 privatpersoner har saksøkt Oslo kommune om eiendomsskatten for skatteåret 2016. Tirsdag falt dommen som kan gi konsekvenser for resten av landet.

Kjennelsen fra Høyesterett innebærer at kommunen må betale tilbake eiendomsskatt de fikk inn i 2016 til privatpersonene som har saksøkt dem.

Vil tilbakebetale alt

Etter at kommunens jurister har lest dommen, opplyser byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at kommunen vil tilbakebetale 250 millioner til over 50.000 personer, det melder TV 2.

– Vi legger nå fram en sak for bystyret der vi foreslår å betale tilbake til alle som fikk eiendomsskatt utskrevet i 2016, sier byrådsleder Raymond Johansen til TV 2.

Neste bystyremøte er 4. september. Johansen beklager overfor de berørte og understreker at tilbakebetalingen vil bli gjort med renter.

– Men vi var i god tro, vi søkte råd hos Finansdepartementet, og der fikk vi beskjed om at tidsfristen for utskriving av eiendomsskatt ikke var over. Men de tok feil, det gjorde vi også, men nå ordner vi opp i dette, sier Johansen (Ap) til TV 2.

Byrådet mener det ikke er rimelig at kun de som deltok i søksmålet, skal få tilbakebetalt eiendomsskatt.

– Derfor har vi landet på å tilbakebetale eiendomsskatten for 2016 i sin helhet og vil foreslå dette for bystyret, sier finansbyråd Robert Steen.

Fakta Fakta om eiendomsskatten i Oslo ↓ Oslo kommune hadde eiendomsskatt til og med 1998. Fra 1999 til 2015 skrev kommunen ikke ut eiendomsskatt.

Spørsmålet om eiendomsskatt ble et tema i kommunevalgkampen i 2015. De rødgrønne partiene fikk flertall i bystyret og gjeninnførte skatten.

Skattesatsen ble satt til 2 promille. Bystyret fastsatte et bunnfradrag på 4 millioner kroner, noe som fritar opp mot 80 prosent av boenhetene for eiendomsskatt.

Kommunen sendte ut 200.000 forhåndsvarsler om eiendomsskatt i februar 2016. Alle vedtak om eiendomsskatt ble sendt ut innen utgangen av juni samme år.

3.400 privatpersoner gikk til gruppesøksmål mot kommunen på grunn av eiendomsskatten. De mener skatten ble skrevet ut for sent, og at kommunen ikke kunne ha så høyt bunnfradrag at så mange blir fritatt.

Oslo tingrett ga i juni 2017 kommunen fullt medhold.

Borgarting lagmannsrett avsa dom i oktober 2018, der de mente bunnfradraget var innenfor den friheten kommunen hadde etter eiendomsskatteloven, men at vedtaket for 2016 var ugyldig på grunn av tidspunktet for utskriving.

Høyesterett avsa dom 25. juni. Retten konkluderer med at kommunen ikke overholdt fristen i eiendomsskatteloven, som i dette tilfellet var 1. mars, og at vedtaket om å skrive ut eiendomsskatt for 2016 dermed er ugyldig.

Høyesterett mener bunnfradraget i Oslo er høyt. Kun fire andre kommuner hadde bunnfradrag på 1 million kroner eller mer i 2016. Retten mener likevel dette ligger innenfor kommunens skjønnsfrihet.

Høyesterett konkluderer med at de som deltok i gruppesøksmålet og som har klaget på eget eiendomsskattevedtak, skal få tilbakebetalt eiendomsskatten for 2016 med renter.

Saksøkerne mente også at eiendomsskatten favoriserer velgerne til det rødgrønne flertallet i Oslo bystyre og dermed er myndighetsmisbruk. Dette punktet vant de ikke fram med i retten.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) opplyste onsdag at kommunen vil tilbakebetale ikke bare til dem som deltok i gruppesøksmålet, men til alle som betalte eiendomsskatt i 2016. (NTB)

Det betyr at 55.000 Oslo-borgere vil få tilbake penger.

Han sier kommunen allerede har avsatt 250 millioner kroner for å ta høyde for en eventuell tilbakebetaling. Dermed vil tilbakebetalingen ikke få noen direkte konsekvenser for resultatet i 2019.

Tilbakebetalingen vil skje etter kommunestyrevedtaket til høsten.

Vært gjennom alle rettsinstanser

Eiendomsskatten ble skrevet ut i slutten av juni 2016, men fristen var ikke juni siden 2016 ikke var det første året Oslo skrev ut eiendomsskatt. Høyesterett understreker også til at kommunen «så langt råd er» ikke hadde skrevet ut skatten innen 1. mars.

Striden om eiendomsskatten i Oslo kommune har nå gått gjennom hele rettssystemet. I tingretten fikk Oslo kommune fullt medhold, mens Borgarting lagmannsrett kom til et delvis annet resultat i oktober i fjor. Lagmannsretten mente da at kommunen ikke hadde overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt.