Raymond Johansen ber alle bruke munnbind på T-banen. Jonas Gahr Støre gjør det ikke

Ap-leder Jonas Gahr Støre bruker ikke munnbind på T-banen, til tross for påbudet fra byrådsleder og partikollega Raymond Johansen.

Byrådslederen innførte for tre uker siden påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport i Oslo. Påbudet gjaldt spesielt ved trengsel, typisk om morgenen og ettermiddagen.

– Vi ser at munnbindbruken fremdeles er for lav, sa Johansen på en presskonferanse.

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende, skal man bruke munnbind.

Alle må ha

– Det betyr i realiteten at alle må ha med seg munnbind om bord, sa Johansen. Dette har tydeligvis ikke Ap-lederen fått med seg. Som bildet viser, sitter Ap-lederen uten munnbind. Bildet er tatt tirsdag morgen mellom Vinderen stasjon og knutepunktet Majorstua stasjon.

Støre tar Frognerseterbanen ned mot sentrum.

Henrik (Nettavisens kjenner vedkommendes fulle navn) forteller til Nettavisen at han kom på Slemdal stasjon kl 07.20. Der oppdager han at Ap-lederen trosser munnbindspåbudet, mens medpassasjerene fulgte Raymond Johansens oppfordring.

Alle hadde maske

- Om alle på T-banen fulgte påbudet, vet jeg ikke, men alle jeg så i vognen min hadde maske på seg. Støre var den eneste som ikke hadde det. Jeg synes jo det er litt morsomt og satt og humret, men det satte meg også ut.

- Så du noen reaksjoner fra de andre passasjerene?

- Nei, men i utlandet ville vel dette ha vært filmet, svarer Henrik, som altså fikk foreviget situasjonen. Han sier at Støre prøvde å dekke seg til ved å ta et skjerf rundt nesa og munnen, men at dette ble tatt ned da han leste avisen. Skjerf er ikke godkjent som godkjent munnbind under koronapandemien.

Mange passasjerer

Påbudet om munnbind gjelder særlig ved trengsel. Henrik sier at det var mulig å overholde 1-meterregelen ned mot Majorstua stasjon, men ikke fra Majorstua og ned mot sentrum.

Men Støre tok heller ikke på seg munnbind på den tungt trafikkerte strekningen. Henrik bekrefter at det kom på vesentlig flere passasjerer på Majorstua på den regnfulle og kalde Oslo-morgenen.

Og, som ikke det er nok: Under Støres T-banetur til sentrum kommer partikollega Raymond Johansen over høyttaleren med kontinuerlige påminnelser til passasjerer om munnbindspåbudet. Det brydde altså Ap-lederen seg ikke om.

Arbeiderpartiet har ennå ikke kommet tilbake med noen reaksjon på Nettavisens henvendelse.

Ruter minner om at smittevern først og fremst er den enkeltes ansvar. De oppfordrer alle passasjerer til å følge byrådets påbud om munnbind hvis man ikke kan holde 1-meter avstand i kollektivtransporten.

Ikke første gang

Det er ikke første gang Støre er i hardt vær på T-banen. I januar i år ble han tatt i billettkontroll. Da ble han stoppet på Stortinget stasjon uten gyldig billett.

– Appen min funket ikke, uttalte Støre han til DN, som tilfeldigvis fikk med seg hendelsen.

– Så du fikk gebyr?

– Ja. Når jeg trykker på knappen for å betale så funker den ikke. Likevel fikk jeg gebyr, forsvarte Støre seg. Ifølge DN gjorde Ap-lederen opp for seg på stedet.

Støres nestleder Hadia Tajik ble i 2017 stoppet uten gyldig billett på T-banen. Tajiks forklaring den gangen var at hun hadde glemt å kjøpe billett.

NRK avdekket i 2018 at Støre brøt trafikkreglene da han satt og så ned på mobiltelefonen samtidig mens han kjørte bil.