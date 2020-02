Raymond Johansen har desperat behov for en kalkulator

Oslos byrådsleder Raymond Johansen foreslår å ta vrakpanten fra de rike og gi til de fattige. Hvorfor skjønner han ikke at dette er et fullstendig hjelpeløst forslag?

Det var i Klassekampen 4. februar at byrådslederen fremmet forslaget om å ta vrakpanten fra «de rike» og gi den til «de fattige».

Dette skal visst gjøre det grønne skiftet i hovedstaden mer rettferdig i følge byrådslederen. Med «de rike» ser Raymond ut til å mene dem med over én million kroner i inntekt.

«Jeg er redd det grønne skiftet kan bli et overklasseprosjekt om det ikke gjøres endringer i bilfordelene» uttaler byrådslederen til Klassekampen.

Les også: Raymond Johansen vil ta vrakpanten fra de rike

Et desperat forsøk på å vinne oppslutning?

For å bøte på dette vil altså byrådslederen mangedoble vrakpanten for de fattige og finansiere det hele ved å ta bort vrakpanten fra de rike. Raymond ser ut til å mene dette vil hjelpe både byens miljø og virke sosialt utjevnende, selv om han «ikke har finregnet» på det.

Tanken er jo god. Oslos radikale samferdselspolitikk har jo ikke akkurat vært sosialt utjevnende hittil. Byen har blitt delt i tre.

Les også Oslos radikale miljøpolitikk deler byen i tre

De lastesykkelkjørende hipsterne i «MDG-gettoen» innenfor Ringveien ønsker bilen dit pepperen gror, og bryr seg fint lite om hvilke kostnader som påføres andre.

Vinnerne av politikken er i stor grad de velstående bosatt i «Tesla-paradiset» på vestkanten som i størst grad har gått over til elbil og høster alle elbilfordelene.

Begge disse gruppene er vinnere av politikken på hver sin måte. Mens MDG-hipsterne blir kvitt bilene, så er det «de rike» på vestkanten som innkasserer den økonomiske gevinsten.

Les også: - Hver femte bil bør vrakes

Fattig trøst

Men taperne blir altså «de fattige» som i som grad bor i «Bompengedalen» og kjører dieselbil. Det er i de ytre østkantbydelene flest kjører bil til jobb. Det er også der det har kommet flest nye bomstasjoner.

Og ikke minst. Det var i «Bompengedalen» Arbeiderpartiet og Raymond Johansen virkelig tapte oppslutning under kommunevalget i fjor høst. Det var vondt, for dette er Arbeiderpartiets kjerneområde i Oslo, der partiet har pleid å få mer enn 50 prosent av stemmene i flere bydeler. I 2019-valget var det bompengeprotestpartiet FNB som tok flest stemmer fra Arbeiderpartiet her.

Det er dette som er bakgrunnen for Raymond Johansen desperate vrakpantutspill.

- Gi Raymond en kalkulator

Det er umiddelbart lett å se at Raymonds utspill er fullstendig dødfødt. En ting er om det har mulighet til å få tilslutning på Stortinget. Det har det nok helt sikkert ikke.

Men det som virkelig gjør dette utspillet usedvanlig dumt, er at byrådslederen umulig kan ha tenkt igjennom, og langt mindre regnet på, om dette i det hele tatt kan fungere.

Fjerning av «de rikes» vrakpant skal altså finansiere en mangedobling av «de fattiges» vrakpant. Skal dette henge sammen, må det selvsagt være mange ganger så mange «rike» som mister vrakpanten enn «fattige» som får den mangedoblet.

I alle fall hvis tiltaket skal være selvfinansierende, slik byrådslederen ser ut til å mene.

Les også: Staten har skrevet 1200 sider om at du må endre livet ditt - men innholdet er nesten umulig å forstå

Gjennom dette blir en slik endring i vrakpantordningen lite virkningsfull, fordi gruppen som kan få mangedobling av vrakpanten blir liten. Det er dumt.

Det verste er likevel dette:

Hvem er det som kjører gamle biler som leveres inn til bilopphuggerne når de ikke kan brukes lengre? Er det de rike? Eller de fattige?

- Selv små barn skjønner dette

Dette er det selvsagt mulig å finne tall for. Men det er helt unødvendig. Alle vet sammenhengen her. Et barn kan peke på en ny flott bil og si:

-Se så flott og kul den bilen er, de som eier den må være rike.

Eller:

-Pappa, tror du de som kjører den stygge bulkete bilen der er fattige?

Bare ved å tenke på et barns typiske reaksjoner i et par sekunder, skjønner vi hvor fullstendig på viddene Raymond Johansen er når han vil ta vrakpanten fra de med millionlønn - og la dette finansiere mangedobling av vrakpanten for de fattige.

Les også: Byrådslederen har solgt boligen på Lindeberg - fikk under prisantydning

Det er simpelthen så enkelt at de rike kjører ikke bilene sine helt til de må leveres til en bilopphugger mot vrakpant. De rike kjøper nye biler og selger dem til noen som stort sett har dårligere råd lenge før den tid.

Hadde Raymond Johansen gjort det minste forsøk på å regne på dette, ville han skjønt at forslaget er helt tullete.

Gi Raymond Johansen en kalkulator!