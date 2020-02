Raymond Johansen har solgt boligen sin - fikk under prisantydning

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har tjent bortimot seks millioner kroner på huset på Lindeberg i Groruddalen i Oslo, siden han kjøpte det i 2000.

- Boligen ble solgt for litt under prisantydning, forteller eiendomsmegler Irfan Raja i Krogsveen, som har hatt ansvaret for å selge huset, til Nettavisen.

Prisantydningen lå på 9 millioner kroner.

Interessen for byrådslederens krypinn var ikke kjempestor, ifølge megleren, men det skal ha ti personer innom på de to første visningene og fire på den tredje. Likevel ble det ingen budkrig blant interessentene.

- Det var kun en budgiver, forteller Raja.

STOR: Boligen til Raymond Johansen har et bruksareal på 256 kvadratmeter. Nå er huset hans solgt. Foto: Inviso/Øystein Orderud / Magnus Blaker (Mediehuset Nettavisen)

Prisrekord

Eneboligen, som ligger i Kløfterhagen 91, ble kjøpt av Raymond Johansen og hans tidligere ektefelle Caroline Maira Johansen i 2000 for 3,1 millioner kroner, ifølge offentlige registre. Paret flyttet fra hverandre i 2015, og boligen ble overdratt av Raymond.

Salget førte også til prisrekord i Kløfterhagen på Linderud i Oslo, opplyser Raja.

- Det er ingen eneboliger som har blitt solgt for denne prisen tidligere, sier han.

MEGLER: Eiendomsmegler Irfan Raja i Krogsveen solgte boligen til Raymond Johansen på Linderud i Oslo. Foto: Krogsveen

- Hva er bra med denne boligen?

- Selve boligen er bra i seg selv, den har et stort potensiale, stor tomt, utsikt, og en utleiedel, for å nevne noe, forteller megleren.

For mye plass

Grunnen til at Johansen selger boligen, er at huset er for stort for han og kona Christin Kristoffersen.

– Vi er bare to som bor her nå og har ikke behov for all plassen. Vi har ikke kjøpt et nytt sted, og har heller ikke bestemt oss hvor vi ønsker å flytte, forteller han til Nettavisen.

Ekteparet har i alle fall en formening om hva de ønsker seg, når de skal finne seg nytt bosted.

- Et mindre sted, nærhet til marka og kanskje en park, er noe som frister. Vi er veldig åpne, og har ikke sett på så mange steder ennå, sier han.

