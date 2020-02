Raymond Johansen klarer ikke å vri seg unna ansvaret for titusenvis av lovbrudd

Byrådsleder Raymond Johansen har en uforståelig motvilje mot å innrømme og ta ansvar for systematiske lovbrudd i Oslo kommune.

Stikk i strid med inntrykket byrådslederen forsøker å skape, så har bruddene på arbeidsmiljøloven florert under det rødgrønne byrådet han har ledet de siste drøye fire årene.

Dette vet vi fordi NRK har gjort jobben kommunen ikke har gjort, nemlig systematisk å kartlegge de mange lovbruddene.

Her er noen av NRKs funn:

De 15 bydelene i Oslo kommune opplyser til NRK at de har brutt arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven 135.596 ganger fra 2016 til september 2019 - altså i en periode hvor Raymond Johansen var byrådsleder.

Tidligere er det avdekket 115.436 brudd i kommunens etater og rådhusets forvaltning.

- Med de nye tallene fra bydelene, er antallet brudd i Oslo kommune nå oppe i 252.032, skrev NRK 8. november 2019.

Byrådsleder Raymond Johansen tok over som byrådsleder 21. oktober 2015, og har sittet ved roret i fire år og fire måneder.

NRK har avdekket lovbrudd både før og etter Raymond Johansens overtakelse, men det aller mest har skjedd etter oktober 2015:

BYTTET UT: Byråd for helse, eldre og arbeid Tone Tellevik Dahl (Ap) sa at det er den enkelte etatsdirektør som er ansvarlige for at bestemmelser ikke brytes. Hun ble byttet ut etter valget.

Den største synderen er sykehjemsetaten, der NRK har avdekket 65.694 lovbrudd fra 2013 til august 2019.



Andre etater står totalt for minst 50.347 lovbrudd (startpunkt for tellingen varierer fra 2016 til 2019).



I etatene under byrådsavdelingen til Lan Marie Berg (MDG) har det vært over 15.000 lovbrudd fra 2016.

FLYTTET PÅ: Finansbyråd Robert Steen (Ap) hadde ansvaret for administrasjonens oppføling av arbeidsmiljøloven. Han ble flyttet over som eldrebyråd etter valget.

Ingen har en nøyaktig oversikt over antall lovbrudd under byrådsleder Raymond Johansen, aller minst han selv.

Uten NRK ville vi ikke hatt disse tallene på bordet.

Derfor er det litt eplekjekt når byrådslederen skriver debattinnlegg og mer meg sjekke fakta.

La oss uansett summere det NRK har gravd frem:

136.000 lovbrudd i bydelene siden 2016

+ Minst 50.347 lovbrudd i etater siden 2016.

= Totalt minst 186.000 lovbrudd siden 2016

I tillegg kommer alle lovbruddene i sykehjemsetaten - der det over de siste syv årene i snitt har vært rundt 10.000 lovbrudd i året. Dessuten er det ingenting som tyder på at lovbruddene er helt borte etter at NRK har gjort opptellingen.



Totalt snakker vi om et gjennomsnitt på over 150 lovbrudd hver eneste dag.



Lederen for kontrollutvalget i Oslo kommune, Ola Kvisgaard, sier det nokså treffende: - Jeg er kritisk til at det er gravende journalister som gir bystyret denne informasjonen, og ikke ansvarlig byråd.

Nå er både Arbeidstilsynet, kommunerevisjonen, eksterne granskere og kontrollutvalget på ballen. Kanskje får vi snart samtlige fakta på bordet?

Sjekk fakta selv, Raymond Johansen!

