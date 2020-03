Raymond Johansen krever egen krisepakke for Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo vil ha en egen krisepakke for Oslo, som er hardest rammet av både koronaepidemien og den økonomiske krisen.

I tillegg varsler Johansen at byrådet lager sin egen krisepakke for hovedstaden, skriver VG.

Arbeidsledigheten i Oslo har økt fra 10.000 til 50.000 siden 3. mars. NHO opplyser at halvparten av bedriftene i hovedstaden har permittert ansatte. Særlig hotell- og restaurantbransjen i hovedstaden sliter.

– Da oljekrisen rammet i 2014 og 2015, var det sørvestlandet som ble truffet hardest. Regjeringen satte da inn tiltak spesielt rettet mot disse regionene og oljenæringene. Nå forventer vi en egen krisepakke for Oslo – akkurat slik Stavanger og sørvestlandet fikk det under oljeprisfallet i 2014, sier Johansen.

– Regjeringen må stille like mye opp for hotellarbeidere som for oljearbeidere, fortsetter han.

Brev til Sanner

Byrådet i Oslo sendte også torsdag et brev til finansminister Jan Tore Sanner (H) hvor de uttrykker sin bekymring for kommuneøkonomien.

Ekstraordinære kostnader knyttet til krisen både på kort og lang sikt, samtidig som inntektene fra skatt og brukerbetaling blir betydelig redusert, kan bety tap på flere milliarder kroner i året, ifølge byrådet.

Videre advarer byrådet at Oslo kommune kan bli nødt til å kutte ned på aktivitet som ikke er samfunnskritisk for å sikre kommuneøkonomien om det ikke raskt kommer signaler på økte bevilgninger.

– Må opprettholde aktivitetsnivået

Byrådet ønsker kompensasjon for merkostnader som følge av koronautbruddet i alle sektorer, kompensasjon for skattesvikt og kompensasjon for bortfall av brukerbetaling.

– Det er viktig at vi nå ikke må avlyse anbud på grunn av usikkerhet rundt egen økonomi. Kommunene kan gå foran i å opprettholde et høyt aktivitetsnivå i sine prosjekter, noe som kommer hele næringslivet til gode, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) i en pressemelding. (©NTB)