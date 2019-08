Raymond Johansen nekter å åpne flunkende ny barnehage: – Det er rent politisk spill

Barnehagen på Økern i Oslo sto klar i januar, men byrådet nekter å åpne den. Nå viser forhandlingene at den kan tidligst åpne etter nyttår.

ØKERN, OSLO (Nettavisen): Siden mars i år har det stått en ferdigstilt, flunkende ny privat barnehage på Økern i Oslo. Oslo-byrådet med byrådsleder Raymond Johansen har nektet å åpne den, fordi den er eid og drevet av det private selskapet Espira.

I juli fortalte Raymond Johansen til VG at han var glad for at kommunen og Espira hadde dialog for at kommunen kunne leie eller kjøpe barnehagen.

– Trist

Nå kan både kommunen og barnehageeier bekrefte at barnehagen ikke vil åpnes før tidligst etter nyttår.

TOM: Barnehagen i Nybyen på Økern i Oslo står helt tom, og det vil den gjøre et helt år. I all hovedsak fordi den er privat. Foto: Liv Grethe Wangberg

– Vi begynner med nye forhandlinger i august, men en leie eller kjøpeavtale må behandles av bystyret. Det vil de ikke rekke før tidligst i desember, og dermed blir ikke barnehagen åpnet før tidligst nyttår, sier kommunikasjonsdirektør i barnehageselskapet Espira, Jens Schei Hansen til Nettavisen.

Nettavisen tok kontakt med kommunen. De bekrefter at barnehagen ikke kan åpnes før tidligst etter nyttår.

Allerede i 2012 ble det godkjent bygging av barnehage som et krav på Økern. Det skulle bygges flere hundre nye boliger, og beboerne så frem til fortrinnsrett på barnehageplass. Det har foreløpig beboerne måtte se langt etter.

– Mange beboere føler de er blitt snytt. Mange av dem har små barn, som de må kjøre rundt til andre siden av byen – det burde være en tankevekker for Miljøpartiet de grønne, sier Hansen.

Politisk spill

Han mener grunnen til at byrådet ikke lar dem åpne barnehagen, er ideologisk.

– Vi synes det er trist at politisk ideologi stopper muligheten for småbarnsforeldre å ta i bruk en flunkende og flott ny barnehage. Vi opplever at vi er blitt del av politisk spill i Oslo, sier Hansen.

Kommunen har tidligere fortalt at de likevel ikke trenger barnehagen. Det fnyser den private barnehagen av.

– Vi stiller oss utenforstående til at det skal være et godt argument. Paradokset er jo at de er veldig ivrig for at de selv skal overta denne barnehagen, og drive den i kommunal regi. De kan si hva de vil – vi vet jo at det er avtalen med Rødt som gjør at barnehagen står tom nå, forklarer Hansen.

– Men skjønner dere ikke at byrådet er skeptiske til private barnehageselskaper som tar ut utbytte?

– Vi har aldri tatt ut utbytte i Espira. Det betyr at alle pengene går rett inn i barnehagene. Vi bruker heller pengene på å ansette kokker for å gi barna best mulig mat, eller flere pedagoger, sier Hansen.

– Ideologiske skylapper

Stortingsrepresentant fra Oslo, Mathilde Tybring-Gjedde (H) er skuffet over byrådet.

SKUFFET: Mathilde Tybring-Gjedde er stortingsrepresentant for Høyre i Oslo. Hun mener byrådet velger barnehagekø foran barnehageplass. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Denne saken viser at ideologiske skylapper går foran barnas hverdag. Vi må sørge for at foreldre kan gå tilbake på jobb, uten å ta ulønnet permisjon. Her har dessverre Arbeiderpartiet latt Rødt diktere, sier hun til Nettavisen.

Tybring-Gjedde mener prioriteringene til byrådet er feil.

– Det er et tankekors at Ap bruker mer tid på å kjempe mot Espira på Økern enn at vi mangler 400 barnehagelærere i Oslo, før hun legger til:

– De velger barnehagekø foran barnehageplass, sier Mathilde Tybring-Gjedde (H).

Byrådet: – Skeptisk

Nettavisen tok kontakt med byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Han ønsker ikke å besvare spørsmålene, og henviser videre til barnehagebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

SKEPTISK: Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) er ikke overbegeistret over private barnehager. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

– Det er ingen hemmelighet at venstresiden i norsk politikk og dette byrådet er skeptisk til den økende kommersialiseringen av barnehagesektoren, sier hun til Nettavisen.

Hun mener grunnen til at barnehagen ikke er åpnet, er fordi Espira har for høye forventninger til hvor mye penger de skal tjene.

– I denne konkrete saken har Espira i lang tid vært klar over at de ikke vil få innvilget offentlig finansiering. Tidligere i år begynte derfor Oslo kommune og Espira forhandlinger for å sikre barnehagelokalene for kommunal drift. Jeg har fått opplyst at forhandlingene er vanskelige, da Espira, etter vår vurdering, har urealistiske forventninger til egen gevinst ved en slik leieavtale, sier Thorkildsen.

Thorkildsen mener de kan få på plass avtalen raskt om Espira justerer ned forventningene til gevinst.

– Vi ønsker å øke andel kommunale barnehager i Oslo, og vi bygger mange nye kommunale barnehager. Fra vi overtok byrådsmakten og ut 2019 vil det bli bygget over 3.000 nye barnehageplasser i Oslo, og 2/3 av disse vil bli kommunale, sier hun.

– Nekter tilskudd til barnehager de ikke liker

Barnehageselskapet Espira er ikke enig med Thorkildsens beskrivelse, og peker tilbake på byrådet.

– Byråden må jo gjerne prøve å skylde på oss for at denne situasjonen er oppstått. Alle forstår at det ikke er tilfelle, sier Jens Schei Hansen.

Han mener byrådet nekter tilskudd til barnehager de ikke liker.

– Denne barnehagen har vært planlagt siden 2012, og det har ikke vært noe usikkerhet knyttet til fremdriften før byrådet inngikk en avtale med Rødt om å nekte tilskudd til barnehager de ikke liker. Det, og det alene er årsaken til at denne barnehagen fortsatt er stengt, sier han.

Høyres stortingsrepresentant er bekymret for at dette er starten på en større kampanje mot private tilbydere i velferden.

– Jeg frykter byrådet er i ferd med å fjerne hele velferdsmiksen. Hvor skal det slutte? Hvis det er et problem at folk tjener penger generelt, bør man forby det meste. Med denne politikken blir det mer sløsing med offentlige penger og mindre kvalitet i barnehagen, sier Tybring-Gjedde.