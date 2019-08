Raymond Johansen om Lan Marie Bergs bompengeutspill: - Uaktuelt

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo sier at det er uaktuelt å øke bompengenivået i Oslo og sier med det sin egen miljø- og samferdselsbyråd midt imot.

Søndag sa miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), at bompengene i hovedstaden bør vesentlig opp i neste periode for å få ned biltrafikken og sikre penger til de store kollektivprosjektene. Berg sa også at det er uaktuelt for MDG å ta imot regjeringens tilbud om større statlig finansiering av bypakkene mot en reduksjon i bompengene.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) svarte på Bergs utspill med å kalle det «helt vanvittig». Nå sier byrådsleder Johansen at det er uaktuelt at bompengenivået i Oslo skal heves ytterligere.

– Vi har en tverrpolitisk avtale med en historisk satsing på kollektivtrafikken, som er vedtatt av både bystyret i Oslo, fylkestinget i Akershus og av Stortinget. Den ligger fast, og det er ikke aktuelt for Arbeiderpartiet å øke bompengenivået nå. Det vet samferdselsministeren veldig godt, sier Johansen.

Han etterlyser samtidig klarhet fra samferdselsminister Dale om hva regjeringens nye bompengeplan vil bety for hovedstaden.

Til Nettavisen skriver han at det er umulig å takke ja til et tilbud de ikke vet hva innebærer.

- Det viktigste for oss er å få bygget ut kollektivtilbudet og få ned klimagassutslippene. Så langt ser det ut som om regjeringen har laget en pakke hvor disse to målene ikke lar seg forene. De er mest opptatt av å kutte i bomprisen. Det vil gi mer trafikk, mer luftforurensning og mer klimagassutslipp.

– Det vi som lokalpolitikere og våre velgere nå er vitne til, er det komplette kaos. Oslo Venstre sier Oslo vil få 1,7 milliarder mer, Oslo Høyre sier det blir 3 milliarder mer, mens samferdselsministeren fra Frp sier det er 5–6 milliarder. Men ingen av dem kan vise til hvor disse pengene skal komme fra, sier han.

