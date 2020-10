Raymond Johansen raser mot superbillige flybilletter: - Tenk deg om!

Nykommeren med superlave flypriser får ramsalt kritikk av byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap).

Tirsdag kom nyheten om at SAS og Norwegian for første gang vil få lavpriskonkurranse på norske innenriksruter. Det ungarske flyselskapet Wizz Air skal i gang med tre ruter i første omgang:

Oslo – Bergen

Oslo – Trondheim

Oslo – Tromsø

Wizz Air er kjent som svært prisaggressiv, og vil tilby disse rutene til en svært lav pris. Under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag røpet toppsjefen i selskapet, Jozsef Varadi, at norske kunder ikke må ut med mer enn 199 kroner for noen av disse flyturene.

- Vi har en god arbeidskultur

Ungarske Wizz Air er Europas tredje største lavprisselskap etter Ryanair og EasyJet. Selskapet har tidligere uttalt at koronakrisen gir dem en mulighet til å etablere seg på ruter som blir ledige når andre legger ned.

På gjentatte spørsmål fra flere journalister bekreftet Varadi at selskapet ikke har planer om å inngå avtaler med noen av fagorganisasjonene når de nå etablerer innenlandsruter i Norge.

- Vi betaler markedspris. Vi har en god arbeidskultur, bedre enn mange av selskapene som bruker organisert arbeidskraft, hevdet Wizz Air-sjefen.

- Er det noe som skurrer?

Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo, tenner på alle pluggene i en Facebook-post tirsdag ettermiddag:

- Billettprisene starter på 199 kroner for en enveisbillett fra Oslo til Bergen, Trondheim og Tromsø. Vel og bra - eller er det noe som skurrer? Wizz Air vil ikke ansatte flyvere eller kabinpersonale lokalt i Norge. De vil ikke tilby norske lønns- og arbeidsvilkår. De tillater ikke fagforeninger, og ledelsen har tidligere drevet med fagforeningsknusing, skriver Johansen.

- Fagforeninger er hjørnesteinen i den norske samfunnsmodellen og det organiserte arbeidslivet, fortsetter Johansen, som samtidig beskylder regjeringen for å «anerkjenne det uorganiserte arbeidslivet» og benytter anledningen til en partipolitisk markering.

Her er hele Facebook-posten:

Kom med stikk mot Norwegian

Totalt har selskapet 48 ruter til 12 land fra Norge, etter 15 år i landet.

- Vi har markert oss kraftig. Vi befester denne posisjon nå og vil innta en enda viktigere posisjon i det norske markedet med dagens nye ruter, sier Varadi.

De nye rutene starter opp fra 5. november.

- Vi er svært spent på denne muligheten. Vi skal fly fire ganger daglig til Bergen og Trondheim, to ganger til Tromsø.

Prisen blir altså 199 kroner for alle rutene. Wizz Air vurderer også andre ruter i Norge, påpeker Wizz-Air-sjefen, uten at dette er konkretisert ennå. På et spørsmål om timingen for å trappe opp nå skyldes at Norwegian er i krise, svarer han:

- Jeg kan ikke huske at Norwegian ikke har vært i krise?

- Norge og Norden er vårt hjemmemarked og vi har alltid vært tilhengere av konkurranse på like vilkår, sier Lasse Sandaker-Nielsen, informasjonsdirektør i Norwegian, i en SMS. Han ønsker ikke å gi noen kommentar utover dette.

SAS' pressesjef John Eckhoff kommenterer nykommeren slik i en epost til Nettavisen:

- SAS har vært i Norge i snart 75 år. Dette er vårt hjemmemarked og her, som alle andre steder vi opererer, konkurrerer vi mot andre selskaper. Det er vi vant til. Konkurranse på like vilkår skjerper oss og gjør oss enda bedre. Vi skal fortsatt være det foretrukne selskapet for dem som flyr fra, til og innen Skandinavia med et rutetilbud som er tilpasset behovet til skandinaviske reisende.

