Raymond Johansen sier nei til milliarder for å kunne ha høyere bompenger i Oslo

Har du hørt historien om kommunen som sier nei til milliarder fra staten for å beholde høye bompenger?

Dette er ingen for tidlig aprilspøk, men ramme alvor: Byrådsleder Raymond Johansen og det rødgrønne byrådet i Oslo vil ikke ta imot 5,1 milliarder kroner fra staten de neste årene.

Årsak: De nekter å godta betingelsen om at pengene både skal gå til kollektivtransport og til å sette ned bompengene i Oslo.

- Generelt fører lavere bompenger til økt biltrafikk, hevdet byrådslederen i en hissig debatt med samferdselsminister Jon Georg Dale i NRKs Politisk kvarter.

Og han fikk svar på tiltale fra programleder Bjørn Myklebust, som hadde spurt Transportøkonomisk Institutt hva en slik reduksjon i bompengene har å si for biltrafikken: «Fint lite!».

Det grunnleggende problemet er at politikerne vil ha en rekke prosjekter de ikke har råd til, som ny T-bane-tunnel gjennom Oslo sentrum og T-bane til Fornebu. De grønne prosjektene skal blant annet betales med bompenger.

Men regnestykket går ikke opp fordi mange av bilistene allerede har valgt miljøvennlig og gått over til utslippsfrie biler (som naturlig nok ikke betaler fulle bompenger). Derfor brøt det rødgrønne byrådet løftet om å senke prisene på kollektivtransport (de blir hevet) og derfor står valget mellom å kutte prosjekter eller øke bompengene.

Og det er her staten kommer inn. Samferdselsminister Jon Georg Dale tilbyr 2,55 milliarder kroner til kollektivtransport og ytterligere 2,55 milliarder kroner til å kutte bompenger - altså 5,1 milliarder kroner de neste ti årene for å få regnestykket til å gå opp.

Men Oslo kommune sier nei. De frykter at lavere bompenger skal ødelegge for målet om nullvekst i biltrafikken - en sammenheng som altså Transportøkonomisk Institutt sier betyr «fint lite», ifølge NRKs programleder.

Det alvorlige bakteppet er at hele det skjøre kompromisset om Oslopakke 3 nå vakler. Akershus-politikerne gikk med på bompenger til kollektivtransport i Oslo fordi de fikk en etterlengtet utbygging av E18 Vestskorridoren (hovedveien vestover ut av Oslo), men den veien er det rødgrønne byrådet i Oslo imot.

Og staten, som ønsker både E18 og lavere bompenger, holder igjen penger hvis det ikke blir utfallet.

Fra sidelinjen minner det om unger som slåss i en barnehage, og som trenger noen vokse til å gripe inn.

Eller for å si det litt mer ærbødig: Dette er en sak hvor ingen kommer til å få alt de har lyst på, men må forhandle seg frem til kompromisser.

Raymond Johansen har rett i at det må forhandles, men må ta inn over seg at staten vil stille betingelser om lavere bompenger for å gi milliardene. Oslo trenger statens milliarder, men da må kommunen også glemme den blinde tilliten til bompenger og forhandle om hvordan lavere bompenger skal gjennomføres.

Ett godt forslag er å ha en tre timers frisone etter rushet på ettermiddagen slik at barneforeldre og andre kan frakte barn til aktiviteter uten å få skyhøy bompengeregning.



Et annet forslag er å øremerke disse pengene til lavere bompenger for utslippsfrie elbiler.

Raymond Johansen er også åpen for å bruke pengene til å utsette eller skrinlegge planlagte økninger i bompengene, men altså ingen reduksjon.



Oslo og de nærmeste kommunene har 1,5 millioner innbyggere. Hovedstadsområdet trenger en effektiv T-bane gjennom sentrum og til Fornebu, og flaskehalsen på E18 fra Asker og inn til byen må utvides.

Både utslippsfrie biler, kollektivtransport og sykkel har en plass i fremtidens mobilitet.

PS! Hva mener du? Er du enig med det rødgrønne byrådet i at de må si nei til milliarder fra staten hvis det betyr lavere bompenger? Skriv et leserinnlegg!