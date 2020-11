Raymond Johansen ut mot Vedums Norwegianbønn: - Ikke snik i køen

- Vi har restauranter, utesteder, hoteller og transportselskaper i Oslo som har vært langt mer lønnsomme.

I et nytt Facebook-innlegg på sin egen profil går byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) ut mot både Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og flyselskapet Norwegian.

- Trygve Slagsvold Vedum profilerer seg på å være «nær folk». Men når han går på Stortingets talerstol med Norwegian-slips rundt halsen for å be om at regjeringen redder selskapet, er han nærmere internasjonal storkapital enn norske arbeidsfolk, skriver Johansen i innlegget.

Dukket opp i Norwegian-slips

Hendelsen byrådslederen sikter til, er da Vedum under Stortingets spørretime tidligere i november, ikledd et Norwegian-slips, utfordret Erna Solberg om hvorfor regjeringen ikke vil gjøre mer for å redde det gjeldstyngede flyselskapet.

Partilederen fikk svar på tiltale fra statsministeren, som lurte på hvor mye av skattebetalernes penger Senterpartiet og Vedum var villig til å bruke for å redde selskapet.

Tidligere har Johansen skrevet flere innlegg om at arbeidsplassene i Oslo er like viktige som de i oljenæringen og i Norwegian. Blant annet skrev han i et innlegg datert 17. november at han var skuffet over at regjeringen ikke stilte like mye opp for de som bor i Groruddalen som de gjorde for Sør-Vestlandet da oljenæringa var i krise.

- Mange av dem som nå er ledige jobber i hoteller, butikker, restauranter og transport.

Det burde vært laget en egen krisepakke til områdene med de høyeste arbeidsledighetstallene, skrev han.

- Mer lønnsomme

Nå tar byrådslederen bladet fra munnen igjen. I det nye innlegget trekker han frem at det finnes flere selskaper og bedrifter i Oslo som er langt mer lønnsomme.

- Vi har restauranter, utesteder, hoteller og transportselskaper i Oslo som har vært langt mer lønnsomme enn Norwegian. Som har holdt seg til egen kjernevirksomhet. Som ikke har overført sine ansatte til bemanningsbyråer. Og som heller ikke har flyttet eierskapet sitt ut av landet og utfordret den norske arbeidslivsmodellen, sier han.

Byrådslederen fortsetter innlegget med at mange av Oslos hjørnesteinsbedrifter når trenger hjelp, og at tusenvis av arbeidsfolk står på bar bakke.

- Norwegian må ikke snike i køen til norske krisepakker, avslutter han.

Over 40 milliarder kroner i gjeld

Onsdag 18. november ba Norwegian om konkursbeskyttelse i Irland for sine to datterselskap i et forsøk på å sikre selskapet for fremtiden. De har over 40 milliarder kroner i gjeld, og det har blitt rapportert at selskapet vil gå tom for kontanter innen mars 2021.

Tidligere i november ble det også klart at regjeringen sa nei til å gi ytterligere støtte til flyselskapet, som i mars benyttet seg av regjeringens lånegarantiordning - hvor tre av seks milliarder kroner var rettet mot selskapet.

