Raymond Johansen vil ta vrakpanten fra de rike

VIL ENDRE VRAKPANTEN: Bruktbiler til salgs og kjøpes på Ensjø. Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo, vil vrake vrakpanten for personer med millioninntekt og øke den for personer med lave inntekter, for å stimulere til at flere bytter fra fossilbil til elbil. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix