Det er full lederstrid i Rosenborg og medlemmene mobiliserer foran kveldens årsmøte. Men sittende styreleder Ivar Koteng har hvilepuls.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): Klokken 19 i kveld sparkes det som kan bli et av de mest dramatiske årsmøtene i Rosenborgs historie i gang. Da skal en rekordstor forsamling avgjøre om sittende styreleder Ivar Koteng får fortsette i to nye år.

Eller om han må vike plassen for Trønderenergis konserndirektær Ståle Gjersvold, som er valgkomiteens kandidat til å bekle et av de tyngste styrevervene i norsk fotball.

LES OGSÅ: Koteng ferdig i Rosenborg

Ifølge avisen Nidaros, har mer enn 600 RBK-medlemmer meldt sin ankomst til årsmøtet, som går av stabelen på Scandic Lerkendal.

Vanligvis dukker det opp rundt 200 medlemmer på klubbens årsmøter.

Ingen feiring om han vinner

Men selv om det rekordstore årsmøtet kan ende opp med å kaste ham ut av klubbstyret før det han selv mener er rett tidspunkt, er det en oppsiktsvekkende rolig og munter Koteng som møter Nettavisen bare timer før styrelederskjebnen avgjøres.

Han skal nemlig gjøre det samme etter årsmøtet uansett om han blir gjenvalgt eller kastet:

FIKK SPARKEN: Hroar Stjernen var den første som fikk kjenne Ivar Kotengs handlekraft da han i 2013 fikk sparken etter å ha vært daglig leder i Rosenborg siden desember 2011. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Etter møtet skal jeg rett hjem og legge meg. Det er ikke mer spennende enn det. Så det blir kjedelig avslutning på kvelden uansett utfall, sier Koteng og smiler.

At Koteng fremstår rolig, er kanskje fordi han er vant til at det er diskusjon og tidvis bråk rundt ham. Eiendomsbaronen, som er en av Norges rikeste menn, har nemlig ikke gått stille i dørene etter at hen ble styreleder i Rosenborg i 2012.

Sparket daglig leder

Den første konflikten kom, da han sparket klubbens daglige leder våren 2013. Etterhvert ble den tidligere skihopperen Hroar Stjernen erstattet av Tove Moe Dyrhaug, som ble den første kvinnelige topplederen i norsk herrefotball.

LES OGSÅ: Rosenborg-rettsaken: Ingebrigtsen og Hoftun vil ha ti millioner

Og de fleste som følger norsk fotball, husker nok den høyst overraskende sparkingen av klubbens hovedtrener Kåre Ingebrigtsen som sommeren 2018 fikk beskjed om å pakke sakene og forlate jobben sammen med hjelpetrener Erik Hoftun.

FIKK OGSÅ SPARKEN: Trenerduoen Erik Hoftun (til venstre) og Kåre Ingebrigtsen fikk beskjed om at de var ferdige som rosenborgtrenere sommeren 2018. Konflikten endte i retten. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Dette skjedde midt i sesongen. Uten forvarsel. Mens klubben ledet eliteserien. Og uten at en ny trener sto klar til å overta.

Vil ha mer tempo

Erik Horneland var ikke på plass som hovedtrener før et halvt år senere. Og Rosenborgs resultater og prestasjoner har langt fra bare imponert etter det.

Les også Rosenborg på godfot med løgn og beskyldninger

Koteng er ikke fremmed for at sparkingen av Ingebrigtsen har bidratt til at valgkomiteen landet på å kaste ham på tampen av fjoråret.

– Jeg ser at vi kunne vært flinkere til å forklare hva vi har gjort når ting skjer. Men det er også vanskelig i personalsaker. Men hadde vi klart det, hadde vi nok ikke fått den motstanden vi får i dag, er deler av svaret han gir når Nettavisen spør om hva han helst ville gjort annerledes i sin tid som leder.

Men det er ikke det han er mest misfornøyd med. Koteng skulle gjerne sett at ting gikk fortere.

LEDERJOKER: I tolvte time er Tore Strømøy foreslåt som ny styreleder i Rosenborg. Foto: (NTB scanpix)

– Men jeg er fornøyd med at vi fikk orden på økonomien i løpet av de første årene. De siste årene har vi brukt mye tid på den sportslige utviklingen. Og jeg synes vi har klart oss bra sportslig i hele perioden.

– Hvorfor velger du ta kampen om ledervervet?



– Jeg vil ikke kalle det å ta kampen. Men Rosenborg er akkurat nå i en sårbar situasjon hvor klubben har mistet flere ledere. Jeg mener det er viktig å sikre kontinuitet og derfor vil jeg fortsette.

Flere kandidater kan dukke opp

Mens denne artikkelen skrives, melder Adresseavisen at også den folkekjære programlederen Tore Strømøy kommer til å stille som lederkandidat. Kort tid senere skriver Nidaros at Strømøy ikke er valgbar, mens Adresseavisen har oppdatert sin artikkel med at Strømøy er valgbar.

Om det blir to, tre eller flere kandidater til ledervervet i Norges mestvinnende fotballklubb får vi endelig svar på torsdag kveld.