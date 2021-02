Reagerer på ammepress og bonusnekt: - En målgruppe som er lett å manipulere

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) stiller spørsmål til om bonusordninger egentlig påvirker ammevalg. Også olje- og energiminister Tina Bru reagerer.

- Jeg mener denne saken vitner om forskjellsbehandling av de som kan amme og de som faktisk ikke kan, sier hun til Nettavisen.

Sem-Jacobsen er likestillings- og familiepolitisk talsperson i Senterpartiet, men uttaler seg vel så mye som privatperson siden saken engasjerer personlig.

Hun viser til Nettavisens sak sist uke, hvor Live Nelvik raste mot Bent Høie fordi et regelverk hindrer foreldre i å få rabatt på morsmelkerstatning i dagligvarebutikken.

- Bonusordninger og andre typer prisreduksjoner er velkjente markedsføringstiltak, hvor hensikten er å påvirke forbruker til å kjøpe produktene, skriver Høie på Stortinget.no.

Regelverket for morsmelkerstatninger er basert på EU-regelverk og er en del av EØS-avtalen. Høie trakk imidlertid også fram at Helsedirektoratet, basert på kunnskap vi har om hvordan markedsføring av morsmelkerstatning påvirker amming, ikke ønsker bonusordninger for denne typen produkter.

- Forsterket fødselsdepresjonen

Sem-Jacobsen følte press fra alle kanter om at hun måtte amme. Fra jordmødre, sykepleiere og helsesykepleiere, venner, bøker, og fra videoer om amming som ble vist på skjermer på sykehuset.

- Fødselsdepresjonen min ble forlenget og forsterket av ammepresset. Det var et massivt ammepress, forteller hun, som fødte for 11 år siden.

I likhet med Live Nelvik, opplever også Sem-Jacbosen at det å velge morsmelkerstatning og flaske fremmes som om det gir barnet dårligere helse.

- Nybakte mødre er en sårbar målgruppe som er lett å manipulere, sier hun.

Selv kjente hun veldig på frykten for hvordan sønnen ville påvirkes av at hun måtte gi ham morsmelkerstatning etter tre måneder med en rekke mislykkede ammeforsøk.

- Som nybakt mor er det vondt å forholde seg til at amming blir så bejublet, og det er det som skal til for at barnet blir sunt og sterkt. Men sønnen min er frisk og fin han, sier hun.

Sem-Jacobsen mener det bør komme bedre fram, i informasjonen man får, at det kan gå bra om man bruker morsmelkerstatning også.

Det var først etter tre måneder med mye problem, frustrasjon og smerte at hun innså at det beste var å kun gi morsmelkerstatning og flaske. Da slapp også fødselsdepresjonen.

Etterlyser tall på bonuspåvirkning

Hun mener også at politikken dras for mye i den retningen, hvor det er stort fokus på helsemessige fordeler med amming. Senterpartiet er også opptatt av dette, forteller Sem-Jacobsen.

- I en del tilfeller gjør det imidlertid mer skade enn godt, slik det gjorde med meg, sier hun.

Selv om hun stiller seg bak rådet om at amming er å anbefale, og kan forstå regelverket Høie refererer til, reagerer hun likevel på bonusnekt.

- Jeg skulle likt å se tall på at det å fjerne bonusordninger fører til at flere som kan amme, velger å amme. Det noen som ikke har noe valg, og de er taperne, sier hun.

Det er dyrt å ha barn, og om man ikke klarer å amme, blir det mye ekstrakostnader med morsmelkerstatning. Om dagligvarekjedene ikke får ha med dette i bonusordninger, mener hun staten bør ta grep.

- Skal det være et slikt regelverk, synes jeg staten må stille med en ordning. For eksempel kan man få rabatt på apoteket, om legen har gjort en vurdering og sett at du ikke klarer å amme, sier hun.

- Jeg er sikker på at Coops ordning har vært kjærkommen for de som har hatt behov for det, sier hun.

- Helt tullete

Sem-Jacobsen er ikke den eneste politikeren som har uttalt seg om ammepresset, og reagert på bonusnekt, etter Nettavisens sak.

Olje- og energiminister Tina Bru (Høyre) skriver i et innlegg på Facebook at hun er veldig enig i mye av det Nelvik sier.

- Jeg har engasjert meg i denne saken fordi jeg tenker likt som Live Nelvik. Det er mange mammaer som ikke kan eller vil amme av svært gode grunner, ikke fordi de får rabatt på Coop, skriver hun.

- Ofte er dette et vanskelig valg å ta, og for mange føles det som et nederlag. I verste fall kan det være med å utløse fødselsdepresjon. Sånn kan vi ikke ha det, påpeker Bru.

Til Nettavisen påpeker hun at hensikten med et slikt regelverk er å hindre at man som forbruker skal bli presset eller påvirket til å velge morsmelkerstatning foran amming.

- Det mener jeg er langt unna det som er virkeligheten i Norge. Ved å tolke dette så firkantet som det gjøres, virker det som om man faktisk tror at bare man ikke får opparbeide bonus på kjøp av morsmelkerstatning, så vil mødre heller velge å amme. Det er bare tullete, sier hun.

Mener bonusordning bør være lov

Bru ser derfor ikke problemet med at dagligvarekjedene har bonusordninger for morsmelkerstatning.

- Gitt det jeg har hørt om hvordan Coops bonusordning fungerer, så mener jeg at ja, dette burde være lov, sier hun.

Hun er derfor glad for for at partikollega og helse- og omsorgsminister Bent Høie har sagt at han vil se på handlingsrommet i regelverket.

- Jeg vil likevel gjøre en ytterligere vurdering av handlingsrommet vi har for å sikre at regelverket ikke får urimelige utslag for dem som er avhengig av morsmelkerstatninger, og der amming ikke er et alternativ, skrev Høie på Stortinget.no.

Dette utsagnet fra Høie gjør også at Bru er uenig med Nelvik, og ser ingen grunn for å rase mot Høie eller være «vilt provosert». Det ligger et regelverk til grunn.

Mener mødre bør slippe presset

Bru forstår hvorfor vi har et internasjonalt regelverk som hindrer markedsføring av morsmelkerstatning.

- I mange andre land, hvor for eksempel vannkvaliteten ikke er god nok, er det viktig at ikke mødre oppfordres til å bruke MME i stedet for å amme. Noen steder pushes til og med MME som bedre enn brystmelk, noe vi vet ikke stemmer, skriver hun i Facebook-innlegget.

I Norge mener hun ingen mødre er i tvil om at amming er anbefalt.

Selv har ikke Bru kjent på ammepresset, slik Nelvik og Sem-Jacobsen har. Hun har imidlertid sett andre bli utsatt for det.

- Etter mitt syn er det et overdrevet langvarig fokus på å «lykkes» med amming, selv om det helt tydelig gjør at verken mor eller barn har det bra. Da har det gått altfor langt, sier hun til Nettavisen.

Bru mener det er en forskjell på å gi støtte på sykehuset og helsestasjonen i starten, og det å fortsette å prøve å få mødre til å amme etter mange måneders forsøk.

- Når man har forsøkt i for eksempel fire måneder uten å få det til, så bør man slippe å møte mer moralisme om brystmelkens fantastiske egenskaper når man er på helsestasjonen, sier Bru.

