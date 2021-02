Reagerer på endring: - Slutt å bruke Bank Norwegian-kortet med en gang

Rune Nikolaisen i Gjerrigknark.com fraråder bruk av Bank Norwegian.

Mandag kom nyheten om at flyselskapet Norwegian innfører midlertidige endringer i reward-programmet.

- Reward- medlemsskapet ditt vil fremdeles være aktivt, men i pausen vil det ikke være mulig for reward-medlemmer å opptjene eller bruke cashpoints eller rewards når man bestiller reiser med Norwegian, skriver selskapet.

Samtidig opplyser de at de reserverer seg retten til å begrense bruk av cashpoints som betaling inntil virkningene av pandemien avtar, og de kan returnere til mer normal drift.

Dette påvirker også Bank Norwegian, som samarbeider med Norwegian om cashpoints. På sine nettsider skriver Bank Norwegian at de nå vil tilby en mulighet for å tjene ubegrenset cashback i stedet for cashpoints.

- Cashback er enkelt fortalt penger tilbake når du bruker Bank Norwegian-kortet ditt, skriver de.

Fraråder bruk av kortet

Rune Nikolaisen driver nettstedet Gjerrigknark.com, hvor han kommer med mange forbrukertips. Han er en av dem som har reagert på nyheten fra Norwegian og Bank Norwegian.

- Slutt å bruke Bank Norwegian-kortet med en gang, oppfordrer han på egne nettsider.

Til Nettavisen forteller han at det bunner i at man ikke lenger har noe igjen for å bruke kortet.

- Det er helt bortkastet å bruke det nå. Du kan ikke tjene poeng, og ikke får du brukt poengene du har fra før, sier han.

Nikolaisen tror mange bruker kortet av gammel vane, og kanskje ikke får med seg endringene som skjer. Han reagerer på at ordningen med cashback ikke er satt i gang ennå.

- Jeg anbefaler alle å benytte andre cashback-kort, som er tryggere og som passer dine behov, oppfordrer Nikolaisen.

- Hvis Bank Norwegian vil at folk skal bruke kortet, burde de ha ordnet det klart til de gikk ut med nyheten, sier han.

- Gå til et annet selskap

NHH-professor Tor Wallin Andreassen sier at han forstår imidlertid begge sider av saken.

- Kundene har satt inn penger i «banken», og spilt spillet med lojalitet, og bygget seg opp poenger. Så får de beskjed om at de ikke kan bruke poengene, og vi vet ikke hva som skjer med dem, sier han til Nettavisen.

Da er det forståelig at noen reagerer med irritasjon og sinne når man ikke lenger kan tjene seg opp poenger ved å bruke Bank Norwegian-kortet, og heller ikke får brukt dem man har.

- Jeg oppfordrer kundene til å tenke på seg selv. Det gjør også Norwegian, og når de opptrer illojalt, hvorfor skal kundene da være lojale? Gjør det som er best for deg, og gå til et annet selskap, sier han.

Andreassen påpeker imidlertid at flyselskapet Norwegian er i dyp krise, og hver krone teller.

- De er så presset nå, og må kutte alle utleggene de kan. Selskapet må vise både overfor myndighetene, kreditorene og seg selv at de gjør det de kan for å komme seg gjennom krisen, sier han.

Mener de er konkurransedyktige

Per Eikrem, pressevakt i Bank Norwegian, mener det ikke er noen grunn til å la være å bruke kortet.

- Uavhengig av cashpoints er det et konkurransedyktig kort med lavt valutapåslag sammenliknet med andre kort, sier han til Nettavisen.

Han trekker også fram at kundene får inkludert dagligvareforsikring, som er relevant under koronakrisen. Den dekker en engangsutbetaling tilsvarende en måneds forbruk av dagligvarer dersom du blir sykemeldt, permittert eller arbeidsledig.

Samtidig lanserer de cashback-løsningen, som et midlertidig alternativ til cashpoints.

- Vi forventer at vi allerede i morgen kan tilby dette alternativet. Cashback vil være opptjening på all bruk, som når som helst kan overføres til kortet eller brukes til å betale faktura, sier han.

Eikrem sier at selv om cashpoints er satt på pause til flyselskapet Norwegian har kommet på beina igjen, vil poengene kunne brukes igjen for å betale fore reiser når reisemulighetene normaliseres.

- Oppsparte cashpoint, også de som er opptjent med kortbruk, vil være relevante og gyldige når verden normaliseres.

