Reagerer på Kiwi og Menys koronatiltak: - Tragisk!

Kiwi og Meny dropper Trippel-Trumf i desember for å unngå at det hoper seg opp med folk i butikken. «Gjerrigknarken» reagerer kraftig.

Torsdag denne uken skulle egentlig Kiwi hatt Trippel-Trumf, som gir medlemmer trippel bonus på varene de handler. Av smittevernhensyn avlyser de dagen.

- Det blir dessverre ikke Trippel-Trumf i desember i år, fordi vi ikke ønsker å legge opp til at så mange skal besøke butikken samme dag. Det blir feil i den situasjonen vi er i nå, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi.

Det gjelder over hele landet.

- Det sitter langt inne for oss å avlyse denne dagen, men det er det eneste riktige nå, sier hun.

Flere dropper kundeklubb-dag

Også Meny dropper Trippel-Trumf på torsdag.

- Vi ønsker ikke å bidra til unødvendig høyt besøk i våre butikker på torsdag i en tid hvor vi har fokus på smittevern og oppfordrer folk til å spre sine handleturer, sier kommunikasjonssjef Nina Horn Hynne i Meny.

Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, kan ikke si noe om hvorvidt alle kjedene deres dropper Trippel-Trumf i desember.

- Men generelt sett kan jeg si at vi demper kampanjetrykket inn mot jul av hensyn til smittevern. Vi ønsker å spre handelen mest mulig utover, og unngå for mange kunder i butikken samtidig, sier hun.

Forlenger pristilbud

Arvin sier at de heller vil oppfordre folk til å spre handelen utover desember, og også prøve å unngå de mest travle tidspunktene på dagen.

- Vi anbefaler kundene å gjerne ta handelen tidligere nå enn andre år. Fra denne uken har vi søndagsåpent, og erfaringsmessig vet vi at det er roligere de to første søndagene, sier hun.

Kiwi oppfordrer samtidig kundene til å handle alene, hvis de har mulighet til det, og til å holde god avstand til andre kunder og medarbeidere.

- Når vi nå må avlyse Trippel-Trumf, skal vi sørge for at det ikke blir noen dårligere deal for kundene. Derfor forlenger vi priskuttet som vi egentlig skulle avsluttet 1. desember, sier hun.

Med med veksten Kiwi opplever, og den krevende situasjonen koronapandemien har skapt for mange, forlenger de derfor priskampanjen til jul.

Reagerer på priskutt

Rune Nikolaisen, som står bak Gjerrigknark.com, er kritisk til at denne månedens Trippel-Trumf kuttes ut.

- Det er tragisk! De kunne vel hatt dagen oftere da, om korona er årsaken, sier han til Nettavisen.

Han sier at han har til gode å se ansamlinger av folk som massehandler og står i lange køer på torsdagene det er Trippel-Trumf.

- Butikkene har lange åpningstider, så de skal ikke komme og fortelle oss at det er på grunn av korona de kutter. Dette handler om penger, sier han.

Nikolaisen reagerer også på at Kiwi forlenger priskuttet til 24. desember når de kutter ut Trippel-Trumf.

- Det betyr vel at de ønsker flere folk i butikken, så de burde vel la være å forlenge priskuttet, sier han.

Mener kundene handler mer

Arvin i Kiwi svarer på kritikken fra Nikolaisen, og forsvarer valget de har tatt. Hun forteller at de erfarer at det er flere kunder i butikkene på Trippel-Trumf-torsdagene, og at hver kunde handler også mer og bruker lenger tid i butikken.

- I stedet for å oppfordre våre 1,6 millioner Kiwi Pluss-kunder til å handle på én torsdag, mener vi det er mye bedre å nå forlenge vårt store priskutt frem til jul, sier hun.

De to forrige ukene Kiwi hadde Trippel-Trumf, sier Arvin at salget fra onsdag til torsdag var 40 prosentpoeng høyere enn uken før. Nettopp derfor mener Kiwi at det er riktig å avlyse dagen i desember.

- Vi har, som Nikolaisen påpeker, lange åpningstider, og i tillegg har kundene mulighet til å handle på søndager fremover. Vi ønsker å spre julehandelen mest mulig utover nå.

Tradisjon

Trippel-Trumf måtte også avlyses i april i år, på grunn av smittevernhensyn. Men da flyttet de dagen til juli - en måned det normalt sett ikke er Trippel-Trumf.

Kine Søyland i Norgesgruppen forteller at Trippel-Trumf har eksistert helt siden 1997. Det er deretter blitt en tradisjon for butikkene til alle deres kjeder, blant annet Kiwi, Meny og Joker.

- Det ble lansert for å gi kundene mulighet til å tjene opp ekstra Trumf-bonus ved spesielle anledninger. Konseptet har fungert bra og kundene har satt pris på det, så derfor har det fortsatt, sier hun.

