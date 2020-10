Reagerer på Kiwis smaksgaranti på brød: - Setter matsvinn i system

Kiwi lanserte smaksgaranti på brød. Det vekker sterke reaksjoner hos MDG.

For to uker siden lanserte Kiwi smaksgaranti for Bakehusets nylanserte brød: Seriene «Våre groveste» og «Bakerens utvalgte». Det betyr at du kan kjøpe et brød fra en av disse seriene, og så få et nytt om du ikke er fornøyd med smaken.

Dersom du tar med deg et halvspist brød tilbake, skal dette gå i retur til Bakehuset, og så sendes det videre for å brukes som dyrefôr - hovedsakelig til gris.

Dette reagerer Harald Moskvil, landbrukspolitisk talsperson i MDG, på.

- Det er ganske problematisk. Dette høres jo ut litt ut som at man setter matsvinn i system. Det er bra for forbrukerne at de gir en garanti, men konsekvensene her virker ganske åpenbare, sier han til Nettavisen.

- Lavere terskel for å kaste

Han mener det ikke hjelper at brødet gis til grisene, for norsk matproduksjon skal gå til menneskemat og ikke til dyrene.

- Det fremstår som en smart løsning, men det resulterer i matsvinn, sier Moskvil.

Om du ikke vil, trenger du ikke ta med deg brødet - det holder med kvittering eller brødposen, ifølge kommunikasjonsrådgiver Nora Helgesen i Kiwi.

Det vil imidlertid likevel kunne føre til matsvinn at Kiwi har denne smaksgarantien, mener Moskvil.

- Hvis maten blir så billig, som den blir her, så er terskelen for å kaste restene av brødet mye lavere, sier han.

- Vi er opptatte av at bonden skal få betalt for maten, og vi er opptatte av sunn mat med god kvalitet. Koster maten litt ekstra, verdsetter du den også mer, legger han til.

Moskvil mener det ville vært mye bedre om Kiwi satset på smaksgaranti for gårsdagens brød i stedet, for å prøve å redusere matsvinn ved å selge ut brødene som står igjen i hyllene.

- Det er fullverdig mat. Så jeg utfordrer dem på det, sier han.

- Dum garanti

Rune Nikolaisen, som står bak Gjerrigknark.com, har testet Kiwis smaksgaranti. Han forteller at han tok med et halvspist brød tilbake til sin lokale Kiwi-butikk, og fikk byttet til et nytt.

- Jeg spurte hva de gjør med brødet jeg leverte inn, og fikk til svar at det ble kastet. Jeg fikk ikke lov til å ta med meg det gamle brødet, for da ville jeg utnyttet garantien, fikk jeg høre, sier Nikolaisen til Nettavisen.

Det mener han er veldig synd, for dette bidrar til økt matsvinn. Nikolaisen skjønner heller ikke poenget med smaksgarantien.

- Det er en veldig dum garanti. Det er jo også litt rart å profilere seg på at bødet kanskje smaker så dårlig at du vil bytte det, sier han.

Selv er han veldig opptatt av matsvinn, og kommer derfor ikke til å benytte smaksgarantien igjen, forteller han.

- Dette er jo ikke bra - i en tid hvor alle fokuserer på matsvinn, sier Nikolaisen.

Han mener imdidlertid det er bedre om brødet går til dyrefôr enn at det bare kastes i søpla, men han har ikke helt trua på at det skjer.

- Jeg stoler ikke på at alt brødet de får inn går til grisene, sier han.

Avviser matsvinn



Helgesen i Kiwi avviser kritikken fra Moskvil og Nikolaisen.

- Du trenger ikke å ta med brødet fysisk til butikken, og du trenger derfor ikke å kaste brødet. Vi jobber for å redusere matsvinn, og i Kiwi hater vi å kaste mat, sier hun.

Hun forteller at Kiwi har som mål å redusere eget matsvinn med 50 prosent innen 2025 - sammenlignet med 2015. I år har de redusert eget matsvinn med 48 prosent sammenlignet med 2015.

- Vi oppfordrer også kundene til å kaste så lite som mulig, og vi deler stadig tips til hvordan man kan bruke opp restene. Vi har delt flere tips og oppskrifter når det kommer til rester av brød eller brød som har blitt litt tørt, sier Helgesen.

Bakgrunnen for smaksgarantien er nylanseringen av Bakehusets nye brødserier, og Kiwi ønsker at kundene skal kunne teste flere for å finne sin favoritt.

- Jeg tror vi vinner kunder på dette. Kundene er sjefen i Kiwi, og de skal finne seg et favorittbrød hos oss, sier hun.

TO SERIER: Smaksgarantien på brød hos Kiwi gjelder for «Våre groveste» og «Bakerens utvalgte». Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Helgesene forteller at 160 personer benyttet seg av garantien den første uken, og dette er av totalt 900.000 solgte brød (også brød fra andre enn Bakehuset).

- Vi skal være romslige med bruk av smaksgarantien, og vi stoler på kundene våre. Målet vårt er at Kiwi-kundene skal finne sitt favorittbrød, sier Helgesen.