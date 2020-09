Reagerer på «ulogiske» priser på populære varer: - Du må følge med, ellers blir du lurt

Det er ikke alltid stor forpakning er rimeligst og gir mest for pengene. Tine forstår at forbrukere reagerer, mens kjedene forsvarer forskjellene.

Det er ikke ukjent at det kan være mye å spare på om du kjøper en stor pakning enn en liten pakning av en vare, men dette stemmer ikke nødvendigvis. Følger du ikke nøye med, kan du risikere å tape mye penger på dagligvarehandelen.

Vi er lært opp til at små porsjonspakninger er dyrere enn store pakninger eller beger, men her kan synet bedra.

Høyere kilopris



Kjøper du 850 gram vaniljeyoghurt fra Tine er det høyere kilopris enn om du kjøper fire små beger i en pakke, på totalt 600 gram.

For 34,70 kroner på Kolonial.no får du 850 gram, og her er kiloprisen 40,82 kroner. Kjøper du derimot en firepakning på 150 gram hver, er det kun 14,60 kroner - og kilopris på 24,33 kroner.

Les også: Mener Amazon bidrar til å utvikle norsk dagligvarehandel: - Forbrukerne kan glede seg

På Extra koster 850 gram 32,10 kroner, som gir en kilopris på kun 37,76 kroner. Det står i stor kontrast til kiloprisen på 21,67 kroner om du kjøper en pakke med 4x150, gram, som koster 13 kroner pakken for totalt 600 gram. Kjøper du et beger på 500 gram for 18,90 kroner, er kiloprisen til sammenligning 37,80 kroner.

Hos Rema er også prisen 13 kroner for 4x150 gram vaniljeyoghurt fra Tine, med kilopris på 21,67 kroner. Et 500 grams beger koster 18,90 kroner og har kilopris på 37,80 kroner. 850 gram gram koster 33,10 kroner, som vil si 38,94 kroner kiloen.

DYREST: Å kjøpe et stort beger på 850 gram med yoghurt er dyrere enn å kjøpe fire små begere. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

På Kiwi koster 4x150 gram vaniljeyoghurt 13 kroner, mens kiloprisen er 21,67 kroner. Kjøper du derimot et stort beger på 500 gram, må du ut med 18,90 kroner - en kilopris på 37,80 kroner. Kiwi selger ikke beger med 850 gram vaniljeyoghurt.



Les også: Nå gjør Norgesgruppen endringer: Vil tydeliggjøre hvor kjøttet kommer fra

Forstår reaksjonen



- Du må følge med, ellers blir du lurt, sier Rune Nicolaisen, som driver Gjerrigknarken.

- Folk tror jo at det er lønner seg å kjøpe den største pakken - eller den som ser størst ut - fordi det er mest logisk at det er billigst, påpeker han.

Han har også delt eksempelet med stort og lite yoghurtbeger på sine sider, og på Instagram-siden sin spurte han følgerne om de sammenligner liter- og kiloprisen før de kjøper et produkt. Svaret overrasket.

- Blant mine følgere er det 32 prosent som ikke sammenligner prisene, og det er ganske mye. Jeg vil jo tro at mine følgere er mer prisbevisste enn mange andre, sier Nicolaisen, og legger til:

- Kjedene vet jo at folk ikke sammenligner liter- og kiloprisene.

Tine, som er produsent av vaniljeyoghurtene, har blitt forelagt prisforskjellen mellom de ulike pakningsstørrelsene. De forstår at det kan vekke reaksjoner.

- Vi skjønner godt at forbrukerne stiller spørsmål rundt prisen på disse to produktene. Det er kjedene som fastsetter pris ut fra butikk, men i dialogen med kundene våre (kjedene), jobber vi for at storforpakning skal gi en fordel – som også er logisk, svarer Sindre Ånonsen, kommunikasjonssjef i Tine, i en e-post.

Les også: De ser helt like ut, men konsekvensene for helsen din kan være enorme



- Ikke alltid logikk



Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, forstår at folk som følger med på priser, og vet at stor pakke som regel er billigst, reagerer på at kiloprisen på firepakningen er billigere enn om du kjøper 850 gram.

- Det er ikke alltid logikk i prisene, sier han.

Han forklarer at et produkt kan ha «unormal» pris av flere grunner, for eksempel at prisen henger igjen fra en kampanje eller at det er et produkt mange kjøper - slik at det er konkurranseutsatt.

- Om en vare har veldig lav pris som et resultat av en tøff priskonkurranse, prøver vi - i den grad det er mulig - å justere ned prisen på de andre pakningsstørrelsene også. Men det kommer an på om vi blir å selge alt med tap eller ikke, forklarer han.

POPULÆR VARE: Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, forteller at priskonkurranse og populariteten til en vare kan påvirke prisforskjellene mellom ulike pakningsstørrelser. Foto: Halvor Ripegutu (Mediehuset Nettavisen)

Han har imidlertid en god forklaring på hvorfor firepakningen er rimeligere enn den store boksen med yoghurt.

- Det er et populært produkt hos småbarnsfamilier. Den passer perfekt i matboksen til både barnehagen og skolen, og er derfor et produkt vi har prioritert å senke prisen på rundt skolestart. Nå som vi vet at mange kan ha en litt trangere økonomi på grunn av koronasituasjonen, sier Kristiansen.

BILLIGST: Denne firepakningen med små yoghurtbeger har en rimeligere kilopris enn om du kjøper stort beger. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

- Tror du ikke folk føler seg lurt når det ikke lønner seg å kjøpe stor pakke?

- Forbrukerne får lave priser om de følger med, og mange er flinke til det. Og det er heller ikke hensiktsmessig for alle å kjøpe stort beger eller stor pakke av et produkt, svarer Kristiansen, som ikke vil besvare Nettavisens spørsmål direkte.

Han påpeker for øvrig også at de enkelte ganger får kritikk for at store pakninger er billigst, for det er mange som bor alene eller i små husstander.

Les også: Prisforskjell på samme vare hos samme kjede: - Dette blir for dumt

- Populær vare

Nora Mile Helgesen, kommunikasjonsrådgiver i Kiwi, forteller derimot at firepakningen med vaniljeyoghurt har en rimeligere kilopris enn det store begeret er priskonkurranse.

- Det er en populær vare, og derfor er det sterkt prispress på denne. Den har hatt en unormal lav pris en periode, og derfor kan forholdet mellom denne og begeret på 500 gram bli slik som dette, forklarer hun i en e-post.

- Tror du ikke kundene vil føle seg lurt, når de små begerene er rimeligere enn det store begeret?

- Vi tror kundene våre er prisbevisste og velger det produktet som passer hver enkelt best. Dette er to ulike produkter, sier hun.

Helgesen påpeker at de merker både kilopris og stykkpris tydelig, så det skal komme godt fram hva prisforskjellen på varene er.

Også Kolonial.no forklarer prisforskjellen mellom de ulike størrelsene på yoghurtbegerene med priskonkurranse.

- Dagligvarepriser er ikke alltid like logisk, fordi det bryter ut priskriger av og til, som gjør at mindre varianter kan være rimeligere enn større. Det gjelder å være en våken forbruker, sier Tor Erik Aag.

OVERSIKTLIG: Tor Erik Aag, kommersiell direktør i Kolonial.no, mener det er lett å få oversikt over prisforskjellene på varer hos dem. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Aag påpeker at hos Kolonial.no er det enkelt å få øye på forskjellen på kiloprisen, siden du får opp alle tre variantene av for eksempel Tine vaniljeyoghurt om du søker opp dette på nettsiden deres. Dermed vil heller ikke forbrukerne føle seg lurt.

Rema 1000 har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelse.

- Priskonkurranse



Selv om det ofte er slik at du sparer mer på kiloprisen ved å kjøpe en større pakke, er det altså ikke bestandig slik. På andre produkter Nettavisen har sett på, både smør og melk, ser vi eksempler på at det lønner seg med stor pakning.

Les også: Velger du disse varene kan du spare over 5000 kroner på ett år (+)

Det er ikke mer enn 1 krone og 50 øre som skiller 400 gram og 800 gram smør fra Soft Flora Original hos Kiwi, men forskjellen på kiloprisen er enorm. Kjøper du 600 gram for 29,90 kroner, er kiloprisen 49,83 kroner. Kjøper du 400 gram for 28,40 kroner, er kiloprisen hele 71 kroner.

- Varianten på 600 gram er en svært populær vare. Vi presser prisene hver dag og gir oss aldri på pris. Når de andre kjedene følger etter presser vi enda lavere, og da kan forskjellen på kiloprisene bli slik som dette, forklarer Helgesen i Kiwi.

Les også: Velger du disse varene kan du spare over 5000 kroner på ett år

Hos Extra koster 620 gram 30,90 kroner, med en kilopris på 49,84 kroner. 400 gram koster derimot 27,60 kroner - med en kilopris på 69 kroner.

- Det er stor forskjell i kiloprisen, men det gir nok et riktig bilde av hvordan det normalt er priset. Jeg vil tro det koster cirka likt å produsere de to ulike pakningene, selv om den ene er litt større, sier Kristiansen.

STOR PRISFORSKJELL: Prisforskjellen er ikke stor, men ser du på kiloprisen vil du se stor forskjell på om du kjøper 400 gram og 600 gram smør fra Soft Flora. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Rema 1000 har en kilopris på 49,83 kroner om du kjøper en pakke på 600 gram for 29,90 kroner. 400 gram koster 28,40 kroner og har en kilopris på 71 kroner.

Også på melk ser vi det samme. Det er en lavere literpris om du kjøper 1,75 liter melk enn om du kjøper 1 liter.

Kiwi, Rema og Extra har akkurat samme pris, og de er som følger:

Lettmelk tine 1 l - 17,90kr

Lettmelk tine 1,75 l - 24,90kr- literpris 14,23 kr

Lettmelk Q 1 l - 17,40kr

Lettmelk Q 1,75 l - 24,90kr - literpris 14,23 kr

Prisene ble innhentet i slutten av uke 36.