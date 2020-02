Reagerer sterkt på Nettavisen-avsløring: – Offentlige midler kan ikke gå til udokumentert behandling

Etter Nettavisens avsløring vil Arbeiderpartiet stille helseministeren til veggs om pengebruken på utenlandske klinikker.

Nylig kunne Nettavisen avsløre at norsk helsevesen har brukt over 133 millioner kroner på reise til, opphold og behandling ved den amerikanske alternativklinikken Family Hope Center.

Klinikken spesialiserer seg på alternative metoder for å behandle tunge diagnoser som Downs syndrom, cerebral parese og epilepsi.

– Spinnvilt

Den norske nevrologen og redaktør i tidsskriftet for Den norske legeforeningen Are Brean, kalte det hele «spinnvilt».

SPINNVILT: Nevrolog og redaktør i tidsskriftet til Den norske legeforening, mener metodene ved senteret er udokumentert. Foto: Tidsskriftet

– Vanligvis når man bruker en eller annen behandling så forlanges det effektdata. Vi snakker tross alt om daglig trening mange ganger om dagen i årevis. Virker det? Jeg har lett og lett, og ikke funnet noe dokumentert effekt av denne behandlingen, sa Brean til Nettavisen.

Helseminister Bent Høie (H) viste til valgfrihet for familier som et forsvar av praksisen.

– I den politiske plattformen fra Granavolden sier regjeringen at vi vil sikre at foreldre fortsatt fortsatt skal ha mulighet til å velge mellom ulike tilbud innen intensiv trening og rehabilitering av barn, sa Høie til Nettavisen.

Reagerer

Ingvild Kjerkol er helsepolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet, og reagerer sterkt på saken fra Nettavisen.

– Jeg reagerer sterkt på Høies argumentasjon her. Han sier at valgfrihet bør trumfe vitenskap, og det er jeg grunnleggende uenig i, sier hun til Nettavisen.

Det blir tøffe prioriteringer i helsevesenet i årene som kommer, mener Kjerkol, og sier det er feil å prioritere behandling uten dokumentert effekt.

STILLER SPØRSMÅL: Helsepolitisk talskvinne Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet reagerer på Nettavisens avsløring og krever svar fra Helseministeren. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

– Medisiner og utstyr blir stadig dyrere og folk frykter en todelt helsetjeneste, der de med størst lommebok skal få den beste behandlingen. Vi må prioritere tøffere fremover, skal vi klare å opprettholde en av verdens beste helsetjenester.

– En slik prioritert må bygge på vitenskap og helsefaglig forskning, sier hun.

Både nevrologen Are Brean og en metodevurdering av Folkehelseinstituttet har advart mot praksisen hos senter som Family Hope Center.

Beslutningsforum, en faglig instans som bestemmer hvilke metoder og medisiner som skal brukes i norsk helsevesen, vedtok allerede i 2017 at nye metoder med udokumentert utenlandsbehandling av barn med rehabiliteringsbehov skulle opphøre.

Kjerkol har nå sendt et skriftlig spørsmål til helseministeren for å få en oppklaring i saken.

– Vil statsråden si at valgfrihet i rehabiliteringstilbud er så viktig for regjeringen at det offentlig bør subsidiere behandling som ikke har dokumentert effekt, og som i tillegg kan virke skadelig? Spør hun i det skriftlige spørsmålet.