Reaksjoner mot Fredrik Solvang: – Er ikke dette ekstremt merkelig?

Valget av tema under tirsdagens NRK Debatten vekker reaksjoner. Programleder Fredrik Solvang avfeier kritikken.

I rettssaken mot Laila Anita Bertheussen har det vært mange detaljer om både printere, tusjer, ark og chattegrupper. Tirsdag gikk NRK Debatten og programleder Fredrik Solvang inn for å oppsummere rettssaken.

I studio var det en rekke kommentatorer som har fulgt rettssaken tett.

Les mer: Fredrik Solvang med sylfrekk beskjed til Trygve Hegnar

– Ekstremt merkelig?

Men mange reagerte på sosiale medier på valget av tema: Nemlig en pågående strafferettssak.

– Er ikke dette et ekstremt merkelig tema? En pågående rettsssak på #nrkdebatt ? Skurrer noe voldsomt synes jeg, skriver en mann på Twitter.

Han får støtte fra forlagsredaktør Anders Heger.

Det går sikkert bra, men jeg kan ikke la være å tenke at en ting er dekningen underveis, men det er da litt rart å ha et *debattprogram* om en straffesak som er under behandling? skriver Heger på Twitter.

Les også: Ingvil Smines Tybring-Gjedde: - Jeg var frustrert, fortvilet og sint

Programleder Fredrik Solvang introduserte debatten med at det var en oppsummering, og ikke en diskusjon. Det er også slik han argumenterer med kritikere både på Facebook og Twitter.

Flere reagerer på at NRK har valgt å «debattere» en pågående rettssak. Flere påpeker at den «fjerde statsmakt» (pressen) blander seg inn i det den tredje statsmakt driver med.

Du kan lese alt om Bertheussen-saken her.

Les også: Fredrik Solvang: – Nå holder du opp!

Tøffe spørsmål om chattegruppe

Nettstedet Filter Nyheter har valgt å publisere en rekke av meldingene fra en chattegruppe på Messenger, som besto av blant annet Rita Karlsen i Human Rights Service, Ingvil Smines Tybring-Gjedde, tidligere statsråd og Bertheussen selv. Flere av medlemmene i chattegruppen har avvist det som tull og tøys.

Publiseringen har også skapt en diskusjon om personvern. Solvang stilte spørsmål til journalist Jonas Skybakmoen ved nettstedet om publiseringen.

– Om meldingene er privat kan også diskuteres, for de omhandler jo sak, sa Skybakmoen.

Les mer: Dette er Laila Anita Bertheussens dramatiske nødsamtale med politiet

Solvang parerte med:

– For dere har jo vasket chattene blant annet for nettopp tull og tøys. Dere har tatt bort kakeoppskrifter og annet kos. Hvorfor har dere gjort det?

– Kakeoppskrifter har ikke vært en del av påtalemyndighetens bevis, sa Skybakmoen.

– Det gir oss en feilaktig bilde hvis dere fjerner alt som er tull og tøys, som de hevder det var?

– Vi har publisert 350 meldinger. Det mener vi bidrar til tilstrekkelig kontekst slik at leserne selv kan gjøre sin egen tolkning.

– Men det var jo en kontekst her?

– Ja, og konteksten har vi fått frem. Konteksten for de meldingene i saken, har vi fått frem.

På slutten av debatten sa journalist Jonas Skybakmoen at han reagerte på Ingvil Smines Tybring-Gjeddes oppfordring om å komme til bunns i kildene for mediene som har publisert disse meldingene.

– Det viser en mangel på rolleforståelse fra hennes side. Pressen skal kontrollere de andre statsmaktene, sa han.