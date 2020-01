Rec-aksjen stuper på Oslo Børs

Rec-aksjen stuper på nyheten om at Kina viderefører straffetoll for silisum. Kjell Inge Røkke taper stort, i hvert fall på papiret.

Solcelleselskapet opplyser i en børsmelding mandag morgen at kinesiske handelsmyndigheter vil videreføre tollsatsene på silisium produsert i USA og Sør-Korea i ytterligere fem år. Tollsatsene skal gjelde fra i dag og er ifølge nyhetsbyrået Bloomberg på hele 57 prosent.

Det er dårlig nytt for Rec Silicon, og aksjen stuper mandag morgen fra start med over 20 prosent. Etter å ha vært handlet til over 5 kroner torsdag, er aksjen kl. 09.02 nede på under 3,50 kroner.

Det kraftige fallet kommer etter at Rec-aksjen torsdag bykset med over 60 prosent etter at fase 1 av handelsavtalen mellom USA og Kina var i boks. Rec-aksjen har den seneste måneden hatt voldsomme svingninger (se grafen under).

VOLDSOMME SVINGNINGER. Det har svingt voldsomt i Rec-aksjen den seneste måneden etter at Kjell Inge Røkke kom inn som storaksjonær. Mandag får han svi. Foto: (Infront)

Rec skriver i børsmeldingen at videreføringen var som forventet. Selskapet regner med at videreføringen ikke endrer eller påvirker Kinas forpliktelser etter fase 1 av den nye handelsavtalen.

Takk, Trump!

Solcelleselskapet takker den amerikanske handelsorganisasjonen og president Donald Trump spesielt for å prioriterer interessene til den amerikanske silisiumsindustrien i den viktige handelsavtalen.

Solcellemarkedet er i stor grad styrt av Kina, og mye av verdensmarkedet er forsvunnet som følge av den pågående handelskonflikten. Rec har slitt i USA som følge av konflikten og har måttet stenge fabrikker i Norge.

Silisium-markedet i USA utgjør totalt over 10 milliarder dollar i investeringer. Kina stengte i realiteten markedet i USA allerede i 2014 ved å legge på høye tollsatser.

På billigsalg

Kjell Inge Røkke kjøpte for en drøy måned siden over 22 prosent av Rec Silicon fra Jens Ulltveit-Moe. Kjøpet skjedde tilsynelatende til en dumpingkurs, Røkke betalte drøyt 1,2 kroner per aksje.

Aksjen spratt i været med 26 prosent da kjøpet ble kjent og ble torsdag i forrige uke notert til 5,1 kroner. Rec-aksjen måtte imidlertid tåle et stort kursfall fredag, og aksjen er altså ytterligere ned mandag morgen.

Hovedindeksen ved Oslo Børs er imidlertid svakt opp til nye rekordnivåer, etter at den gamle rekorden fra september 2018 så vidt ble passert fredag.