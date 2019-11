Rederarving i ellevill boligkrangel på beste vestkant

Mandag morgen kjemper Grace Skaugen om retten til to luksusleiligheter i Oslo tingrett.

Mandag morgen møter Grace Skaugen eiendomsselskapet Hax Eiendom i Oslo tingrett. Stridens kjerne står om to toppleiligheter til 48 millioner kroner i Halvdan Svartes gate på Frogner i Oslo.

I 2016 inngikk Skaugen kontrakt om å kjøpe luksusleilighetene, med overtakelse i april i år. Men hun overførte først pengene 30 dager etter at summen hadde forfalt. Eiendomsselskapet nektet derfor å overføre eiendommene til henne, og mente at kjøpet skulle heves.

Skaugen er datteren til avdøde Hillmar Reksten, som går for å være en av landets største skipsredere gjennom tidene. Skaugen selv er fysiker og forretningskvinne, og har vært styreleder og styremedlem i flere topptunge selskaper. Skaugen er blant annet nestleder i Orkla-styret. Hun har også, som den første kvinnen noensinne, blitt kåret til årets styreleder. Skaugen er gift med den tidligere rederen Morits Skaugen.

- Mislighold etter 30 dager

Det har ikke lykkes Nettavisen å oppnå kontakt med Grace Skaugen. Heller ikke hennes advokat Peter Vagle er særlig snakkesalig.

- Vi prosederer saken i retten, og så har vi ikke så mye kommentarer til pressen i forkant, sier advokaten.

I sluttinnlegget som er sendt til Oslo tingrett, kommer det frem at Skaugen bestrider at Hax har grunnlag for å heve kjøpet. Hun mener Hax har misforstått kontrakten eller lest feil. Samt at kjøpet først kunne heves som følge av mislighold av betaling etter mer enn 30 dager.

Dette er ikke første gangen er boligkjøp kan ha gitt Skaugen hodepine. I 2017 la Skaugen-ekteparet ut boligen i Gyldenløves gate på Frogner ut for salg til 80 millioner kroner. Boligen ble først solgt i fjor til 59 millioner koner, eller 21 millioner mindre enn hva det ba om.

Bor i kjelleren til Sveeas

ÅPNET HJEMMET: Ekteparet Skaugen har flyttet inn til forretningsmannen Christen Sveeas. Foto: André Clark Utvik (NA24)

Det var Finansavisen som først omtalte tvisten. Her kom det frem at Skaugen nå bor i en kjellerleilighet på 70 kvadratmeter i Thomas Heftyes gate på Frogner.

Her slipper kun dagslys inn gjennom kjellervinduene og utsikten er skosålene til naboer som passerer utenfor, fortsetter avisen. Leiligheten er eid av forretningsmannen Christen Sveaas, som bor i toppetasjen.

Her kommer det også frem at Hax Eiendom ikke klarte å ferdigstille luksusleilighetene i tide og at Skaugen derfor krevde dagbøter. Da overtakelsen skulle skje nektet hun å betale, fordi det angivelig var en rekke mangler ved leilighetene.

Skaugen skal også ha holdt igjen et pengebeløp til dekning av ombygging av kjøkken, bad, terrasser og fasade. I tillegg ønsker hun kompensasjon for ulempene, skriver Finansavisen.

- Vesentlig betalingsmislighold

Hax Eiendom svarer det følgende når Nettavisen spør om det ikke bare er å overføre eiendommene når eiendomsselskaper har fått betalt:

- Kostnadene løper som ville hester. Vi har hatt rentekostnader på 8.000 kroner hver dag i snart åtte måneder, og millionbeløp går til advokater. Så det er mange millioner siden vi kunne akseptere vanlig oppgjør for å si det sånn. Hun er i ferd med å ødelegge bedriften og levebrødet for meg og min partner, sier styreleder Nils Axel Hveding i Hax Eiendom.

Hveding forteller at han er sjokkert.

- For meg så har det vært helt sjokkerende. Vi hadde forhåndsbefaring med sakkyndig og på overtakelsestidspunktet dukket hun opp uten å ha betalt ca. 44 millioner kroner. Likevel påstod hun at hun hadde betalt, fortsetter han.

- Må få konsekvenser

Skaugen hadde på forhånd betalt et forskudd på ca. 4 millioner kroner.

- Jeg var i kontakt med megler som gjennom hele morgenen gjentok at det ikke hadde kommet inn penger. Jeg spurte henne direkte om hun hadde betalt, for man vet vel om man har overført 44 millioner kroner. Så innrømmer hun at hun ikke hadde gjort det, fortsetter han.

Etter 30 dager skal Reksten Skaugen ha betalt store deler av beløpet.

- Da hadde vi helt klar rett til å heve kjøpet, men hun betalte ikke inn morarenter på over 300.000 kroner eller for tilvalgene. Hun kom i tillegg med alle mulige løse og ubegrunnede påstander, og krevde 25 prosent prisavslag. Da det ble kjent at saken ville havne i retten, betalte hun det resterende pengebeløpet hun skyldte. Hvis dette ikke får konsekvenser da forstår ikke jeg rettssystemet i Norge. Så jeg er veldig spent, avslutter han.