Rederarving vant ellevill boligkrangel

Grace Reksten Skaugen vant kampen om luksusleilighetene på Frogner.

I slutten av november møtte Grace Reksten Skaugen eiendomsselskapet Hax Eiendom i Oslo tingrett. Stridens kjerne stod om to toppleiligheter til 48 millioner kroner i Halvdan Svartes gate på Frogner i Oslo.

Da overtakelsen skulle skje tidligere i år, nektet forretningskvinnen å betale full pris, fordi det angivelig var en rekke mangler ved leilighetene.

Hun overførte kjøpesummen for leilighetene først 30 dager etter at summen hadde forfalt. Eiendomsselskapet nektet derfor å overføre eiendommene til henne, og mente at kjøpet skulle heves.

Nå har Reksten Skaugen vunnet kampen om leilighetene, ifølge Dagens Næringsliv.

Boligkonflikten har allerede vært to runder i rettsapparatet og fått midlertidige avgjørelser, skriver DN. I mellomtiden har leilighetene stått tomme.

Hax Eiendom er ordknappe i sin kommentar.

- Vi er ganske overrasket, men har ikke tatt noen beslutning om hva vi skal gjøre ennå, sier selskapets advokat Erling Keyser i Brækhus til avisen.

Rett før rettssaken skulle opp, svarte Hax Eiendom det følgende da Nettavisen spurte om det ikke bare er å overføre eiendommene når eiendomsselskaper har fått betalt:

- Kostnadene løper som ville hester. Vi har hatt rentekostnader på 8.000 kroner hver dag i snart åtte måneder, og millionbeløp går til advokater. Så det er mange millioner siden vi kunne akseptere vanlig oppgjør for å si det sånn. Hun er i ferd med å ødelegge bedriften og levebrødet for meg og min partner, sa styreleder Nils Axel Hveding i Hax Eiendom.

Rederarving

Skaugen er datteren til avdøde Hillmar Reksten, som går for å være en av landets største skipsredere gjennom tidene. Skaugen selv er fysiker og forretningskvinne, og har vært styreleder og styremedlem i flere topptunge selskaper.

Skaugen er blant annet nestleder i Orkla-styret. Hun har også, som den første kvinnen noensinne, blitt kåret til årets styreleder. Skaugen er gift med den tidligere rederen Morits Skaugen.

Dette er ikke første gangen er boligkjøp kan ha gitt Skaugen hodepine. I 2017 la Skaugen-ekteparet ut boligen i Gyldenløves gate på Frogner ut for salg til 80 millioner kroner. Boligen ble først solgt i fjor til 59 millioner koner, eller 21 millioner mindre enn hva det ba om.

