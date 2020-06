Redningspakke for SAS er klar

SAS sikres en redningspakke på 14,25 milliarder svenske kroner etter at blant annet Sverige og Danmark har stilt seg bak selskapets finansieringsplan.

De to nordiske landene eier 29 prosent av SAS. Finansieringsplanen støttes også av Knut og Alice Wallenbergs stiftelse, skriver flyselskapet i en pressemelding tirsdag morgen.

Danmark og Sverige greide ikke å få med seg Norge på eiersiden, skriver Dagens Næringsliv. SAS' egenkapital skal tilbakestilles til 14,25 milliarder svenske kroner i egenkapital.

SAS-regnskapet som ble lagt fram i slutten av mai viste at egenkapitalen var tapt, og arbeidet startet for å hente inn ny kapital. Tidligere i juni ble det anslått at selskapet trenger over 12 milliarder svenske kroner.

Redningspakken som er klar nå viser at Danmark og Sverige øker sitt eierskap. Norge solgte seg ut av selskapet i 2018, og har ikke ønsket å kjøpe seg inn igjen nå.