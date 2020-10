Regjeringen dobler momsen for reiselivsnæringen: – Vi ligger nede med brukket rygg

Bransjen reagerer på at regjeringen øker avgiftene i krisetider. Næringsministeren lover at hjelpen er på vei.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) – En momsøkning er en unødvendig belastning for et allerede hardt presset reiseliv. Økt moms gjøre det dyrere for kunden, noe som er uheldig i en fase der vi heller burde gjøre reiselivet mer økonomisk bærekraftig for de aktørene som er der, sier Ola Magne Thuen Neergaard.

Han leder reiselivsselskapet Norwegian Experience, som blant annet arrangerer opplevelser rundt ikoniske turistmål som Preikestolen, Trolltunga og Kjerag.

Neergaards selskap går mot tunge omsetningsfall gjennom høsten og vinteren. Mens turistene uteblir og smittesituasjonen ser dyster ut, har Neergaard mer enn nok med å holde de ansatte i jobb.

– Vi jobber for å holde folk i jobb nå, og er bekymret for at våre dyktige ansatte skal forsvinne. Det er viktig at vi nå gjør hva vi kan for å holde motivasjonen oppe, og vi trenger støtteordninger som legger til for at vi kan beholde så mange ansatte som mulig, sier Norwegian Experience-sjefen, som sier han hadde forventet mer fra regjeringen.

TRENGER HJELP: – Vi håper regjeringen kan skape mer langsiktighet og forutsigbarhet for oss i bransjen. Vi må vite mer enn hva som skjer de neste to til tre månedene frem i tid, sier Ola Magne Thuen Neergaard, direktør i Norwegian Experience. Foto: Privat

Frp presset gjennom lav moms ut året

Koronapandemien har ført til massiv etterspørselssvikt for reiselivsnæringen, som i 2018 sysselsatte om lag 169.000 årsverk og skapte verdier for 120 milliarder kroner, ifølge SSB.

I tillegg til at regjeringen har innført ordninger for kompensasjon, lånegaranti og endret permitteringsregelverket, kuttet de momsen på reiselivsnæringen fra 12 prosent til 6 prosent.

Etter at Frp før helgen ble enig med regjeringen om å videreføre den lave momssatsen for reiselivet ut året, har regjeringen bestemt at den ordinære momsen på 12 prosent skal tilbake fra 1. januar.

– Vi øker ikke momsen, men vi fortsetter altså ikke med den lave momsen som har vært, innvender næringsminister Iselin Nybø (V).

– Men hvorfor setter dere opp momsen i krisetid for reiselivsbransjen?

– Det har vært en ekstraordinær situasjon som har gjort at vi har hatt lav moms i en periode, og så har det ikke vært en ordning som skulle vare. Vi har heller valgt å komme med målrettede tiltak mot reiselivsnæringen på andre måter. Vi jobber for eksempel med en kompensasjonsordning nå, sier Nybø.

JOBBER MED NY PAKKE: Næringsminister Iselin Nybø (V) sier at hun skulle ønske at regjeringen hadde kommet lenger med den nye kompensasjonspakken, men at hun håper den blir ferdig snart. Foto: Magnus Ekeli Mullis

– For reiselivsnæringen er vel i krise etter nyttår også?

– Ja, ja, ja, helt åpenbart. Det er behov for å støtte reiselivet også i 2021. Men når det er sagt, så registrerer jeg jo - slik som du sikkert også har registrert - at dette med moms er noe som Frp har løftet høyt opp på agendaen. Det er ikke sikkert at siste ord er sagt i denne saken. Men regjeringen mener altså at den lave momsen ikke skal fortsette i 2021 fordi vi heller skal komme med andre målrettede tiltak mot reiselivet, sier næringsminister Nybø.

Mener lav moms blir avgjørende i 2021

Turistdirektør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger er blant dem som sitter tettest på reiselivsbransjen. Hun viser til at avlyste kongresser og festivaler, samt manglende internasjonale turister, rammer næringen knallhardt.

– Vi ligger nede med brukket rygg. Vi skal ikke legge skjul på det, sier Saupstad.

KRITISK: Turistdirektør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger sier at reiselivsnæringen nå klamrer seg fast til fire store konferanser på våren 2021 som fortsatt ikke er avlyst eller utsatt. – Det spøker jo, men vi håper at det kan gå, sier Saupstad. Foto: Privat

Hun mener smittefrykten kommer til å ramme Turist-Norge knallhardt i 2021 også, og at det er viktig at regjeringen tar grep raskt. Vanligvis preges høsten av cruiseturisme, internasjonale og nasjonale konferanser, samt julebordsesongen. Nå er det aller meste avlyst, og hotellenes belegg har ligget på rundt 40 prosent i Stavanger i måneder der mye pleier å være fullt.

– Det er avgjørende for næringen at en beholder lav momssats på både servering og overnatting også i 2021. Det er et særdeles viktig grep i tillegg til kompensasjonsordningen, sier turistdirektøren.