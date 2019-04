Regjeringen håper på hat-trick ved å satse på private i helsenæringen

Ved å åpne opp for private aktører i helsenæringen håper regjeringen på bedre helsevesen, høyere effektivitet og framvekst av en ny næring.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er entusiastisk om den nye stortingsmeldingen om helsenæringen som ble lagt fram fredag. Med den vil han åpne for at det kan bli skapt flere arbeidsplasser samtidig som en mer moderne, bærekraftig og effektiv helsetjeneste gir pasientene et bedre tilbud.

– Norske bedrifter kan ved hjelp av innovasjon, ny teknologi og digitalisering bidra til å løse de store utfordringene vi står overfor i helsetjenesten, sier Røe Isaksen i en uttalelse fra departementet

Helseminister Bent Høie (H) sier stortingsmeldingen søker å gjøre noe med barrierene som finnes mellom helsetjenesten og næringslivet i dag.

– Med meldingen sender regjeringen et tydelig signal om at det må bli et tettere samarbeid mellom helsetjenesten og næringslivet. Vi må bygge en sterkere kultur for et slikt samarbeid, sier Høie.

