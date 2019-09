Regjeringen kutter ytterligere i eiendomsskatten

Regjeringen vil i statsbudsjett for neste år redusere eiendomsskatten ytterligere, ned til 4 promille. Ap mener det vil føre til velferdskutt i kommunene.

Regjeringen vil kutte makssatsen for eiendomsskatten til 4 promille. Det vil si at et hus til en verdi på 5 millioner kroner maksimalt, kan få eiendomsskatt på 20.000 kroner, melder NRK.

Under fremleggelsen av fjorårets budsjett ble den maksimale skattesatsen redusert fra 7 til 5 promille med virkning fra 2020.

Dette betyr at 101 kommuner i landet må senke skattesatsen ytterligere.

- Uansvarlig



Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Rigmor Aasrud mener kutt i eiendomsskatt vil føre til kutt i velferden til kommunene.

– Det synes vi er veldig uansvarlig, rett og slett fordi det vil gå utover eldre i kommunene. Kommunene får mindre i inntekter, og det betyr færre sykepleiere og færre fagarbeidere som kan jobbe og gi gode tjenester til de eldre i kommunene, sier hun.

Finansminister Siv Jensen (Frp) avviser kritikken fra Aasrud.

– Det er verdt å minne om at kommunenes samlede inntekter fra eiendomsskatt utgjør om lag 1,6 prosent av alt det de får av ulike inntekter, overføringer og skatteinntekter, sier finansministeren.

- Et skritt i riktig retning



- At regjeringen nå følger opp regjeringserklæringen er et nytt skritt i riktig retning, sier Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseierne i en kommentar.

- Men på vegne av landets boligeiere hadde vi ønsket at den urettferdige og usosiale eiendomsskatten ble avviklet helt, sier Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseierne i en kommmentar.

98 kommuner må senke skatten

Huseiernes analyse av eiendomsskattesatsene for 2019 viser at:

60 kommuner har over 5 promille i eiendomsskatt - og må senke eiendomsskatten fra 2020 - i tillegg til å senke eiendomsskatten til fire promille i 2021.

38 kommuner har i dag mellom fire og fem promille i eiendomsskattesats, og må senke satsen fra 2021.

Frykter at kommunene ikke følger opp

Huseiernes Morten A. Meyer er bekymret for at ikke kommunene følger opp regjeringens intensjoner.

Innbyggerne i de kommunen der eiendomsskattesatsen settes ned vil kunne oppleve at de må betale mer i eiendomsskatt, mener han:

- Dette kan skje gjennom at kommunene retakserer boligene eller fjerner eventuelle bunnfradrag, forteller Morten Andreas Meyer.

Meyer håper likevel at kommunene følger opp regjeringens intensjoner:

- En ny undersøkelse vi i Huseierne har gjort viser at mange kommuner i dag har eiendomsskatt, selv om de har frie inntekter som er over gjennomsnittet av norske kommuner. Derfor vil man kunne klare seg godt med lavere eiendomsskatt og bedre prioriteringer, mener Meyer.