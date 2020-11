Regjeringen må redde Oslos uteliv, krever Raymond Johansen

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) krever at regjeringen trår til for å redde utelivet i Oslo.

Tirsdag møtte byrådslederen og næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) med næringsminister Iselin Nybø (V), melder Aftenposten.

Nylig fortalte Johansen hvorfor Oslo må ha strengere korona-tiltak enn resten av landet:

Johansen mener regjeringen må komme på banen og bistår byens næringsliv.

– Bedriftene bør få dekket i alle fall 70 prosent av faste, uunngåelige kostnader, sier byrådslederen i en epost til NTB.

– Lønnskostnader bør også inngå i definisjonen av faste kostnader, legger han til.

Johansen mener også at kompensasjons- og permitteringsordningene må forlenges til pandemien er over.

– I stedet ser vi at regjeringen bare legger på noen uker og måneder på ordningene. Det skaper usikkerhet, sier Johansen.

Årsaken er de særskilt strenge koronatiltakene i Oslo, som innebærer at ingen nye gjester får komme inn på utesteder etter klokka 22, og at man må bruke munnbind innendørs så lenge man ikke sitter ved et bord.

Byrådslederen understreker at tiltakene har rammet Oslos næringsliv særlig hard.

– Vi har den høyeste arbeidsledigheten i landet, sier han.

– Mange av dem som jobber i disse bransjene, har lite formalisert kompetanse eller høyere utdanning. Hvis jobbene deres forsvinner, kan det bli veldig vanskelig å finne en annen jobb, legger Johansen til.

