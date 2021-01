Regjeringen med avgjørende håndsrekning til Norwegian: – Vi er svært tilfreds

Regjeringen er positiv til å bidra med penger til et rekonstruert Norwegian, men forutsetter at private investorer stiller opp.

– Norwegians nye forretningsplan innebærer kraftige grep i selskapets gjeldsstruktur og tilførsel av 4 – 5 milliarder kroner i frisk kapital. Planen fremstår mer robust enn den vi sa nei til i oktober. Derfor stiller vi oss nå positive til å bidra, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Norwegian la torsdag i forrige uke frem en plan for å sikre selskapets videre drift. Et av hovedpunktene var at de varslet at de ville droppe langdistansesatsingen sin. I lys av den nye forretningsplanen ba Norwegian staten om å vurdere å delta i rekonstrueringen.

– Lykkes Norwegian med dette arbeidet, har regjeringen sagt at vi kan bidra med et hybridlån. Men det er en krevende prosess selskapet er i gang med, og Norwegian er blant annet avhengige av å få inn langsiktige og strategiske eiere. Staten har ikke ambisjoner om å bli eier i Norwegian, sier Nybø.

– Målet med regjeringens mange tiltak i luftfartspolitikken er å sikre et godt flytilbud og et sterkt norsk luftfartsmarked når vi igjen kan få mulighet til å reise etter pandemien. Vi tror et rekonstruert Norwegian kan være en viktig aktør i norsk luftfart i fremtiden, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Skyter fart på børsen

Gladnyheten fra regjeringen gjør at Norwegian skyter fart på Oslo Børs torsdag: Fem minutter etter børsåpning er flyselskapet opp 10 prosent.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs er forsiktig optimist:

– Det er klart veldig positive nyheter, men Norwegian må levere på kravene som regjeringen har satt, sier Elnæs til Nettavisen.

– Så de er ikke reddet ennå, slik du ser det?



– Nei, ikke før rekonstruksjonen i Dublin og Norge er gjennomført. Det som skjer nå er at grunnlaget legges. Dommeren borti Dublin ser nå at det er et solid finansielt fundament med tanke på kreditorene. Dette viser at Norwegian har en bærekraftig plan, som gjør at sjansen for at de klarer seg er større, og bedre for alle, enn at selskapet blir slått konkurs, avslutter Elnæs.

Flyselskapet storfornøyd

Norwegian jubler over nyheten torsdag morgen:

– Norwegian er svært tilfreds med regjeringens beslutning om å medvirke til selskapets innhenting av ny kapital, med gitte betingelser, skriver selskapet i en pressemelding.

Ifølge Norwegian selv øker dette mulighetene betydelig for at de kommer gjennom krisen.

– På vegne av alle oss i Norwegian ønsker jeg å rette en stor takk til regjeringen. Norwegian står i en svært krevende situasjon som følge av pandemien. En medvirkning fra staten øker sjansen betydelig for at vi lykkes med å hente inn ny kapital og komme gjennom rekonstruksjonsprosessen. Vi har fremdeles en stor jobb foran oss, men støtten fra regjeringen tar vi til inntekt for at vi er på riktig kurs, sier konsernsjef i Norwegian Jacob Schram.

Optimistisk

Planen er å ha rundt 50 fly i drift i 2021 og å gradvis øke til omtrent 70 fly i 2022, avhengig av etterspørsel og reiserestriksjoner. Gjelden vil bli redusert til rundt 20 milliarder NOK og selskapet skal hente inn fire til fem milliarder NOK i frisk kapital.

– Med en ny forretningsplan og medvirkning fra regjeringen, har vi stor tro på at vi kan tiltrekke oss investorer og komme gjennom rekonstruksjonsprosessen. Vi har fått mye støtte fra politisk hold, fra kunder og medarbeidere, og fra aksjonærer og forretningspartnere. Det er vi svært takknemlige for, og det betyr mye for oss i en krevende tid. I tillegg bidrar en medvirkning fra regjeringen til å sikre arbeidsplasser i Norge og en sunn konkurranse i luftfarten, sier Schram.

Flere betingelser

Regjeringen har satt flere forutsetninger for å delta i rekonstruksjonen, som blant annet inkluderer:

Selskapet må tilføres nødvendig ny kapital på minimum 4,5 milliarder kroner hovedsakelig fra institusjonelle og strategiske investorer.

Deltakelsen i et hybridlån vil skje på markedsmessige vilkår.

Det er en forutsetning at selskapet får endelig godkjent en samlet restruktureringsplan innenfor de rammer selskapet har lagt frem.

