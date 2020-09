Regjeringen oppretter kompensasjonsordning for reiselivet på inntil en milliard kroner

Saken oppdateres.

Regjeringen innfører en kompensasjonsordning på inntil en milliard kroner for reiselivsbedrifter. I tillegg vil de gi 250 millioner kroner til omstilling.

– Den foreslåtte ordningen vil gjelde fra september til og med desember 2020 og innebærer at staten dekker en andel av reiselivsbedriftenes faste, uunngåelige utgifter. Ordningen vil gjelde for overnattingsbransjen, serveringsbransjen, formidlingsbransjen og deler av bransjene for passasjertransport og opplevelser, skriver regjeringen i en pressemelding.

Nærings- og fiskeriminister Iselin Nybø (V) la mandag morgen frem en ny tiltakspakke overfor reiselivsbransjen. Bransjen er blitt knallhardt rammet av tiltak for å begrense koronapandemien.

Virke ventet at pakken inneholder tiltak som sikrer hjelp og forutsigbarhet til bransjer som er hardt rammet, som reiseliv, messer, eventer, kultur og servering.

Reiselivsbransjen venter å miste 2 av 3 omsetningskroner i 2020.

– Etter en antydning til bedring i sommer er ordrebøkene så godt som tomme for høsten. Våre medlemmer i reiselivet anslår nå i september at omsetningen deres for hele året 2020 kommer til å være under 33 prosent av hva den var i 2019, uttalte administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke før de nye tiltakene ble kjent.