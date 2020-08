Regjeringen reddet «Norges viktigste messe» – nå raser kundene: – Mangel på respekt

– Mange leverandører, inkludert oss, kommer aldri tilbake før den sittende ledelsen og Sevland er borte. Det er helt uaktuelt, sier ONS-veteran.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) I april avlyste oljemessen ONS årets konferanse som følge av koronarestriksjonene fra regjeringen, og havnet så i en alvorlig pengeknipe.

Rundt 120 av de rundt 400 påmeldte utstillerne ville ha pengene tilbake – og 23 av de påmeldte har gått sammen om et varslet søksmål.

Det var før regjeringen i dag besluttet å gi 21 millioner kroner i krisehjelp til stiftelsen.

– Jeg er glad for at vi nå sikrer at de kan gjennomføre messen i 2022 som planlagt, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i en pressemelding.

Annethvert år samler oljemessen rundt 70.000 deltakere fra over 100 nasjoner, inkludert viktige beslutningstakere, oljedirektører og leverandører. ONS er av mange regnet som en av verdens viktigste møteplasser for oljeindustrien.

MILLIONSTØTTE: Olje- og energiminister Tina Bru (H) og regjeringen la fredag 21 millioner kroner på bordet for å redde ONS. Foto: NTB Scanpix

ONS lover bedre tilbud – utstillerne har fått nok

NRK skrev i juni at syv utstillere varslet massesøksmål mot ONS på grunn av manglende tilbakebetaling. Antallet bedrifter bak søksmålet har nå vokst til 23, ifølge Geir Helgesen i oljeleverandøren Framo.

Etter å ha først tilbudt utstillerne null kroner i refusjon og halv pris på oljemessen i 2022, oppjusterte ONS i juni tilbudet til 55 prosent refusjon og 70 prosent avslag på oljemessen om to år. Nå lover kommunikasjonssjef Maiken Ree til Nettavisen Økonomi at samtlige påmeldte vil få et enda bedre tilbud i løpet av kort tid.

– Alle vil få et revurdert refusjonstilbud, og ikke bare dem som har varslet søksmål. Nå trenger vi bare tid til å snu oss rundt og se på det store økonomiske bildet. Støtten kom like brått på oss som for alle andre. Men ja, det kommer absolutt et bedre tilbud, sier Ree.

VIKTIG KONFERANSE: Hvert år samles tusenvis av beslutningstakere, næringslivsledere og investorer for å inngå avtaler, oppdage nye løsninger og bli bedre kjent. Her fra 2014-messen, da ONS-sjef Leif Johan Sevland tok imot statsminister Erna Solberg (H). Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Helgesen viser til at tilsvarende oljemesser som har avlyst internasjonalt har tilbudt de påmeldte en refusjon på mellom 85 og 100 prosent av summen. Etter at ONS hyret inn Schjødt, et av Norges største advokatfirmaer, til å snakke med leverandørene for seg, var den gode dialogen over.

– De har kjørt Schjødt på oss! Vi hadde en konstruktiv dialog, og så hyrer de et advokatfirma som må ha kostet dem flere titalls tusen av våre penger. Hadde vi behandlet kundene våre slik, hadde vi nok ikke hatt noen kunder igjen. Vi kommer ikke i 2022, det kan jeg slå fast allerede, sier Helgesen.

Har vært på ONS hvert år siden 1986 - kommer aldri tilbake

De nasjonale ringvirkningene fra de fem konferansedagene i Stavanger, som har blitt arrangert siden 1974, anslås til 1 til 1,5 milliarder kroner. Siden konferansen bare arrangeres annethvert år, falt ONS utenfor de øvrige covid-19-kompensasjonsordningene fra regjeringen.

Helgesen reagerer på at ikke andre liknende messer i Norge har mottatt samme type støtte fra regjeringen.

– Jeg mener det er dumt at regjeringen gir ONS støtte, for det finnes mange andre stiftelser som blir skadelidende. Jeg er ikke en supporter av at de får denne støtten, og de burde klart å gjøre opp selv, sier Helgesen.

Dag Aldal, direktør i oljeleverandøren Clampon, er blant dem som står bak det varslede søksmålet mot ONS for å få refusjon for påmeldingsavgiften. Aldal har vært fast på oljemessen i en årrekke, men sier han aldri kommer tilbake etter de siste måneders ordveksling.

– Jeg er utrolig forbannet. Jeg har vært på ONS siden 1986 og er ultraveteran. Jeg har stått ansvarlig for å bruke millioner av kroner på konferansen. Og så er de frekke at de går til Stavanger Aftenblad og sier at vi utstillere ønsker å sverte konferansen og at vi vil at den skal være et annet sted. Det er mangel på respekt for kunder som jeg aldri har sett maken til, sier Aldal.

KRAFTSALVE: Administrerende direktør Dag Aldal i Clampon har fått nok etter flere måneders dragkamp om refusjon med ONS. Foto: Clampon

– Ekte kjærlighet for andres penger

Clampon-direktøren reagerer kraftig på ONS-ledelsens tilnærming til de betalende utstillerne, og mener oljemessen ikke har vært den samme siden tidligere stavangerordfører Leif Johan Sevland overtok ledervervet i 2012.

– Vi krever ikke bare pengene tilbake, men også en edruelighet og ydmykhet. Men det kommer aldri til å skje. Mange leverandører, inkludert oss, kommer aldri tilbake før den sittende ledelsen og Sevland er borte. Det er helt uaktuelt. De viser ekte kjærlighet for andres penger og egen lommebok, men ingen respekt for oss utstillere, sier Aldal.

Kommunikasjonssjef Maiken Ree har blitt forelagt kritikken fra Aldal, og sier at ONS hele tiden har ønsket en dialog og løsning for utstillerne. Hun påpeker at innlegget fra ONS i Aftenbladet svar et svar på en rekke påstander om oljemessen som var direkte feil.

ONS mener det er beklagelig dersom utstillerne ikke vil komme tilbake.

– Det er synd dersom dette stemmer. ONS ønsker dialog og imøtekommenhet mot utstillerne. Vår dør er åpen, og vi ønsker kun det beste for hele næringen, sier Ree.

