Regjeringen venter trangere tider i 2021

Regjeringen varsler strammere statsbudsjett for 2021 som følge av forventninger om 16 milliarder kroner i økte utgifter og reduserte inntekter.

Det kommer fram i statsbudsjettet for neste år, der regjeringen tegner et bilde av trangere tider i vente, skriver Aftenposten.

«Fremskrivingene viser at utgiftene øker kraftig og inntektene utenom skatter og avgifter reduseres betydelig de nærmeste årene. I 2021 svekker dette isolert sett budsjettbalansen med over 16 mrd. kroner sammenlignet med budsjettforslaget for 2020», heter det i budsjettforslaget for 2020.

Ifølge regjeringen er det økte utgifter i folketrygden og bortfall av engangsinntekter fra salg av klimakvoter i 2020 som er med på å forklare svekkelsen.

– Vi treffes nå av to bølger samtidig. Eldrebølgen slår nå samtidig som perioden med innfasing av oljeinntekter er forbi. Dette betyr at det blir vanskelig å love nye større utgifter over budsjettet, uten å si hvor du skal ta pengene fra, sier Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim.