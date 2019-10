Regjeringen vil spare 122 millioner på briller til barn

Ved å kutte i støtten til barn som trenger briller, kan staten spare 122 millioner kroner, mener regjeringen.

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å innføre faste satser for støtte til barnebriller. For ordinære briller settes satsen til 1.200 kroner, mens satsen for ekstra tilpassede briller settes til det dobbelte, 2.400 kroner.



Tiltaket anslås å gi en innsparing på 122 millioner kroner.

Ifølge regjeringen har utgiftene til støtte til barnebriller økt kraftig de siste årene.

