Reidar (28) føler seg lurt av utbygger: La ut kunstverk til 150.000 på Finn for å gå til rettssak

Reidar Stokkelands boligdrøm ble et mareritt. Nå sender han et kraftig stikk til utbyggerne sine i form av et uferdig kunstverk til salgs: - De har ødelagt de siste fire årene av livet mitt.

Maleriet, passende kalt «Påbegynt», skal forhåpentligvis nemlig finansiere rettssak mot utbyggerne av leiligheten hans.

«Følelsen av en ny og ferdig leilighet har jeg aldri hatt, utbygger har valgt å ignorere mine krav. Takstmann og snekker har avdekket store feil og mangler, utbygger har ikke fulgt anvisning fra produsent», skriver han blant annet i Finn-annonsen.

Les også: Frogner-naboer klager på Ivar Tollefsens prestisjeprosjekt

Kunstverket er ifølge Stokkeland inspirert av skjulte feil og mangler som ble kjøpt med leiligheten fra byggfirmaet OBOS Block Watne.

Ettårsbefaringen på boligens hans i Brattlandsplassen 4 på Varhaug fra 2017 har han aldri godkjent.

Jærbladet var de første til å omtale saken i desember i fjor.

- Jeg satt i leiligheten min i helga og irriterte meg over den høylytte varmepumpa, som bare er ett av problemene, og til slutt klikka det nesten for meg. Det er litt flaut å innrømme, men jeg slo til slutt et hull i veggen. Da jeg så tenkte å henge et midlertidig maleri over hullet, kom jeg på at det var ett av maleriene jeg har malt som ikke var ferdig. Det er jo akkurat tilsvarende situasjonen min: Frustrasjon over arbeid som ikke er blitt gjort, sier Stokkeland til Nettavisen.

Les også: Pål tror aksjonene mot Raymond Johansen bare er starten: – Det kommer til å smelle

Feil på feil

Siden han fikk nøkkelen til leiligheten i 2016, har han oppdaget en parkett som har slått sprekker, gulv som knirker og er så kaldt at man må bruke ullsokker, manglende isolasjon i gulv og lister som henger såpass mange millimeter fra veggen at de faller av.

«Heldigvis» var veggen han slo hull i også blant de i leilighetene som er så skjeve at de må rives.

I tillegg har heller ikke varmepumpen fungert som planlagt, flere av veggene er skeive, malejobben er ikke utført jevnt, det trekker kald luft fra vinduer og dører.

Selve Finn-annonsen innrømmer han er mest for gøy, og han har kun fått tilbakemeldinger fra venner og familie som synes det er morsomt. For om noen skulle ønske å kjøpe kunstverket for hele 150.000, vet han ikke hva han skulle gjort.

- Det er vanskelig å si. På den ene siden synes jeg det ville vært fælt å takke ja til å så mye penger, men samtidig er jeg i en situasjon jeg aldri hadde håpet å ende opp i. Jeg hadde vært evig takknemlig for en slik pengesum, men det blir et tungt valg om jeg skulle få et slikt bud, medgir Stokkeland.

Les også: Slik blir du «lurt» til å bruke penger på nett: Dette er nettbutikkenes salgstriks (+)

Jo mer han ser på sitt eget maleri, desto mer går det opp for ham hvor spesiell hele situasjonen framstår.

- Det mangler det siste penselstrøket før hele bildet er ferdig. Det er jo også derfor jeg selger bildet slik det ser ut, fordi byggeprosessen har vært slik siden før jeg fikk nøkkelen. Da selger jeg det sånn også, sier Stokkeland med lett galgenhumor.

Les også: Solgte ulovlig leilighet: - Helt uproblematisk, mente megler

- Ødelagt de siste fire årene

Han har selv fått både en snekker og takstmann til å foreta egne vurderinger om arbeidet i leiligheten har vært godt nok, og svaret har vært et rungende «nei».

Hele tiden, gjennom utallige samtaler og e-poster, har OBOS Block Watne ment de har hatt sitt på det rene i saken - som at knirkingen i gulvet skyldtes «variasjoner i årstider» og at lyd er subjektivt.

I 2018 var han i boligtvistnemnda, men da partene ikke kom til noen enighet involverte han advokat for å ta seg av dialogen firmaet.

Senest i oktober i fjor kom OBOS Block Watne med et tilbud om å «forhåpentligvis bli ferdig med saken», hvor utbyggerfirmaet skulle utbedre vegger, tilføre mer isolasjon i gulvet og legge nye lister og parkett, skriver Jærbladet.

Kostnadene for montering kunne de derimot ikke stå for, samtidig som tilbudet forutsatte et endelig oppgjør mellom partene. Dermed ville alle fremsatte reklamasjoner fra Stokkeland frafalle. Advokatene bak brevet tydeliggjorde også at tilbudet ikke er som en erkjennelse eller aksept av ansvar å regne, men i stedet for å gjøre kunden fornøyd.

- Dette har ødelagt de siste fire årene av livet mitt. Det er noe med at man har lyst til å komme hjem og slappe av i egen leilighet, men det føler jeg ikke at jeg har hatt mulighet til. Det har tatt alt for mye tid, og jeg har gruet meg til å åpne mailer og brev fra advokater og OBOS Block Watne, sier Stokkeland, som mener han har kommet til et punkt hvor han har blitt så lei at det ikke påvirker han i like stor grad lenger.

- Det har også noe å gjøre med at jeg ikke står alene om dette lenger, men har fått bekreftet fra andre at det for eksempel var noe skikkelig galt med gulvet.

Skal gifte seg

Så langt har 28-åringen brukt godt over 360.000 kroner av egen lomme til takstmann og advokat for å få fikset alle feilene i leiligheten.

Nå er planen å få ferdigstilt boligen med utbedringene, slik at Stokkeland kan ta med seg kostnadene til tinghuset.

- Vi må i hvert fall rive opp sponplatene, tilføre isolasjon og legge på nye sponplater. Snekkeren vår mente også vi måtte rive noe av veggene, så vi får bare se hvor lang tid det tar. I februar 2020 håpet vi det ikke skulle ta lenger enn ett år, men nå er vi her fortsatt med ting som må gjøres, forteller han.

Stokkeland mener riktig nok det har gitt pågangsmot at ingen har sagt at «her ser det greit ut».

- Ting har ikke blitt gjort sånn som det skal, enkelt og greit.

Til sommeren er planen hans å gifte seg med samboeren. Da skulle paret egentlig selge leiligheten og kjøpe et nytt hus sammen, men enn så lenge ser framtiden usikker ut.

- Nå håper vi bare vi kan komme hjem til et nytt gulv og en leilighet vi er fornøyde med etter bryllupet. Når vi er ferdige med dette, kan livet gå tilbake til normalen, mener Stokkeland.

Les også: Har forsket på budrunder: Denne tabben gjør mange, og det kan bli kostbart (+)

- Kan ikke si noe

Prosjektleder i OBOS Block Watne, Ernst Nærland, uttalte til Jærbladet i desember at han ikke kunne si noe om saken og henviste i stedet videre til distriktssjef Sven Ravn Carlsen.

- Dette er en sak som er under behandling hos oss, da uttaler vi oss i utgangspunktet ikke til media. Vi mener at det ikke er feil på spongulvet, men innrømmer at det er gjort noen feil på enkelte andre punkter, og det har vi tilbudt oss å rette opp i. Der står saken nå, sa Ravn Carlsen til avisen.

Han la til at OBOS Block Watne er opptatt av kundene skal være fornøyde med utbyggerfirmaets service.

På spørsmål fra Jærbladet om hva som bør gjøres hvis kunden ikke er fornøyde med det som blir tilbudt, svarer distriktssjefen at de fortsatt har en dialog med Stokkeland «og håper å komme til enighet».

Reklame Fem populære vinterjakker du får på salg nå