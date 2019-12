Reisebyrå med kjempefall i omsetning: - Sikkert litt å gjøre med Greta Thunberg-effekten

Reisegiganten gikk på kjempesmell, og mener flyskam kan være én av grunnene.

Reisebyrået Reisegiganten, som står bak både Solfaktor og Restplass.no, har de siste årene hatt en omsetning på godt over 500 millioner kroner, skriver DN, men i 2018 hadde de et kjempefall i omsetning.

Den falt med hele 212 millioner kroner, ned til 382 millioner, skriver avisen. Resultatet, som ligget på mellom tre og syv millioner de siste årene, endte på et underskudd på 15 millioner før skatt.

Selskapet skriver i årsberegningen at Likviditetssituasjonen i selskapet er forsøkt løst med to kontantemisjoner i 2019. De påpeker at den varme sommeren vi hadde i skandinavia i 2018 har påvirket markedet generelt negativt, og at markedet er preget av økt konkurranse, overkapasitet og lavere priser på pakkereiser.

- Situasjonen er fortsatt krevende, men på bedringens vei, sier toppsjef i Reisegiganten, Roy Jacobsen til DN.

Det negative resultatet i 2018 forklarer han med en nedskrivning på datterselskapet i Sverige. Selskapet tapte 4 millioner kroner på driften i fjor, skriver avisen.

Også i 2019 ligger omsetningen på under 400 millioner, og Jacobsen mener noe av grunnen kan være flyskam. Tidligere denne uken skrev Nettavisen om at en svak krone og flyskammen har gjort at flytrafikken i Sverige har gått kraftig ned.

– Spesielt i Sverige, men ikke så mye i Norge. Det har sikkert litt å gjøre med Greta Thunberg-effekten, sier Jacobsen til DN.