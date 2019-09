Reiselivsekspert mener Thomas Cook-konkurs er en gavepakke til konkurrentene

Apollo, TUI og andre konkurrenter fikk en gavepakke i fanget da Thomas Cook gikk konkurs, sier professor i reiselivsmarkedsføring.

- Først og fremst vil det ha en kortsiktig positiv effekt. De to andre store aktørene, TUI og Apollo, vil på kort sikt få flere bookinger og kunne ta en høyere pris, sier Kåre Sandvik, som er professor i reiselivsmarkedsføring ved universitetet i Sørøst-Norge, til NTB.

Ifølge Sandvik har den tyske turoperatøren TUI, norske Apollo, og norske Ving hatt vekst de siste årene og har god lønnsomhet. Det er ikke Ving Norges feil at det britiske morselskapet går konkurs, forteller han.

- Vanstyrt over tid

- Konkursen kom rett og slett fordi Thomas Cook har blitt vanstyrt over tid og har kommet altfor sent i gang med redningsaksjonen, i tillegg til uflaks med brexit, som har gjort at partnere har skygget banen, sier Sandvik.

Mandag sitter Ving Norge i krisemøte. Ved 16-tiden er det ikke klart hva som skjer med den norske turoperatøren, som er heleid av konkursrammede Thomas Cook. Selskapet har varslet at de vil holde en pressekonferanse i løpet av ettermiddagen.

Professoren Sandvik forventer at Ving blir solgt videre, noe han mener vil føre til en mer solid charterindustri.

- Problemstillingen i Thomas Cook er at de har hatt variabel lønnsomhet internt i konsernet. Når man får en konkurs, vil de levedyktige delene av selskapet leve videre, sier han.

9.101 nordmenn på tur

Det norske reiseselskapet opplyser til NTB at de for tiden har 9.101 reisende ute på tur. Det omfatter 8.555 personer på charterreise, og 546 som har reist med rutefly.

Ifølge nyhetsbyrået AP er rundt 50.000 Thomas Cook-kunder strandet i Hellas, opptil 30.000 står fast på Kanariøyene i Spania, mens 21.000 er på ferietur i Tyrkia og 15.000 på Kypros.

Totalt er 34.460 personer fra hele Norden på reise med selskaper eid av Thomas Cook.

Sandvik advarer mot kaos på europeiske flyplasser da logistikken natt til mandag brøt sammen.

- Det er klart at blir ganske store operasjoner for å få fraktet folk hjem. Det er snakk om mange personer. Det blir spennende å se hvordan dette skal løses rent praktisk, sier Sandvik.

