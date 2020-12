Reiselystne nordmenn tar stor økonomisk risiko

Kan sitte igjen med svarteper.

Med korona-vaksiner på vei er det flere som velger å tenke optimistisk om sommeren 2021. Ifølge Europeiske Reiseforsikring har flere kunder allerede tatt kontakt for å planlegge neste års ferie.

- Vi krysser fingrene for optimal effekt av koronavaksinen, slik at situasjonen rundt oss normaliserer seg så fort som mulig. Likevel må vi nok stikke fingeren i jorda og innse at sommeren 2021 neppe blir like normal som vi ønsker, sier Andreas Bibow Handeland i Europeiske Reiseforsikring, som er en del av If, i en pressemelding.

UDs reiseinformasjon Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 15. januar. Det er unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som tilfredsstiller Folkehelseinstituttets smittekrav. Se listen «Velg land» under for informasjon om sikkerhet, innreisebestemmelser og helsetilbud i det enkelte land. Kilde: regjeringen.no

- Det er absolutt lov til å drømme og leke med tankene om en ferie med sol og varme. Men er det rødt lys i myndighetenes reisekart bør man gjøre som i trafikken; stoppe opp og vente til det blir grønt. Det er risikabelt å bestille en reise nå, legger han til.

Forsikringsselskapet advarer også nordmenn om at «trafikklys»-systemet til UD med grønne, gule og røde land forsvinner ikke med det første. Europa-kartet vil med svært stor sannsynlighet også bli delt opp slik om 6-8 måneder fram i tid.

- Dersom man lar seg friste og kjøper en reise til et land eller område som er rødt, risikerer man å bli sittende igjen med regningen for en tur man aldri får reist på. Er landet fortsatt rødt ved avreise får man nemlig verken gyldig forsikring på reisen, eller erstattet avbestillingskostnader. Dette kan jo fort dreie seg om titusenvis av kroner, og noen ganger mye mer, forteller Handeland.

