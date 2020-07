Reiseregnings-juksing på Stortinget nærmer seg en langdryg politiskandale

15 måneder siden Ap-representantens juks med reiseregninger ble avslørt, sitter politiet fortsatt på saken.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal har krevd 100.000 kroner for mye i reiseregninger og har blant annet økt avstanden mellom Oslo og Haugesund etterhvert som tiden har gått, ifølge avsløringer i Aftenposten i fjor.

Overfor avisen har Liadal også erkjent at hun har levert reiseregninger for reiser hun aldri har vært på - blant annet illustrert ved at hun ifølge egen Facebook-oppdatering koste seg på terrassen hjemme, samtidig som hun ifølge en reiseregning var i Odda.

Fra høsten 2013 til høsten 2018 har Ap-politikeren levert refusjonskrav på 1,2 millioner kroner, i tillegg til flybilletter som Stortinget betaler direkte.

Hege Haukeland Liadal er valgt inn til et av landets viktigste tillitsverv. Sendrektigheten i denne saken nærmer seg en politiskandale når vi tar i betraktning at hun er valgt til et av landets viktigste tillitsverv, og at det når har gått to hele stortingssesjoner uten at reiseregningsjukset har fått noen konsekvenser.

Blant annet har hun krevd godgjørelse for 600 kilometer hver gang hun kjørte til Haugesund - en strekning som ifølge Google Maps er på 442 kilometer.

AVSTANDEN ØKTE: Etterhvert som årene gikk, har Ap-representanten økt avstanden Oslo-Haugesund fra 450 til 600 kilometer. Foto: Google Maps

Stortingets administrasjon anmeldte Ap-representanten til politiet 10. april i fjor, og ett år senere hadde representanten ennå ikke vært inne til avhør ved Oslo politidistrikt. Slik saken nå står vil Arbeiderpartiet gjennomgå en ny nomineringsrunde før saken får noen strafferettslig avklaring.

LANGDRYGT: I 15 måneder har Oslo politidistrikt etterforsket anmeldelsen mot Ap-representanten. Innfelt politiinspektør Ole Rasmus Knudsen. Foto: NTB scanpix/Linkdin (Montasje: Nettavisen)

Hege Haukeland Liadal har status som mistenkt, og politiet opplyste i fjor høst at de regnet med å ha en konklusjon innen høsten eller vinteren som gikk. Siden har det gått både vinter og vår.

Så sent som i juni 2020 skriver politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i en epost: «Hva gjelder tidshorisont for ferdigstillelse av etterforskningen vil jeg ikke nå gå ut å love noe nå. Men jeg kan opplyse at denne saken arbeides det jevnt med», skrev han til Aftenposten, og viste til at politiet har mange alvorlige økonomiske straffesaker på sitt bord.

Problemet er at en anmeldelse av en stortingsrepresentant ikke er noen vanlig økonomisk straffesak fordi slike saker har konsekvenser for vårt folkestyre. Det er også interessant å se forskjellen i behandling av slike saker.

Den populære bergensordføreren Trude Drevland (H) ble siktet av politiet bare få dager før kommunevalget i 2015, noe som ødela hennes politiske karriere. Et drøyt år senere ble saken henlagt av statsadvokaten grunnet mangel på beviser og tvil om forsettelighet. Men da var hun allerede ute av politikken.

Fremskrittspartiets Mazyar Keshvari ble også avslørt for reiseregningsjuks av Aftenposten i 2018. Han innrømmet saken, betalte tilbake pengene, og ble dømt til syv måneders fengsel i oktober 2019.

Hva er moralen?

Drevland ble felt på at politiet gikk ut med en siktelse som ødela valgkampen for henne og Høyre i Bergen, i en sak som siden ble henlagt.

Keshvari la kortene på bordet og tar sin straff, og det gikk ikke mer enn ett år fra han ble anmeldt, til det ble en tilståelsesdom.

Haukeland Liadal blånekter for å ha gjort noe straffbart og skylder på misforståelser og feil. Etter 15 måneder går livet som normalt.

Det siste er alvorlig. Ap-representanten lever med alvorlige beskyldninger om økonomisk utroskap, og både av hensyn til henne og Stortinget burde saken kommet lenger etter snart halvannet år.

