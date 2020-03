Reitan stenger Britannia - 200 permitteres

Det skjer etter at hotellet mistet over 95 prosent av alle bestillinger.

Mandag klokken 12 stenger hotellet Britannia i Trondheim dørene, og 200 ansatte permitteres, skriver Dagens Næringsliv fredag kveld.

-Vi har mistet over 95 prosent av alle våre bookinger for de neste to ukene. Jeg føler ikke jeg hadde annet valg enn å stenge. Vi hadde krisemøte med alle tillitsvalgte og ledere og vi var alle enige om at det var den eneste mulige løsningen», skriver Mikael Forselius i en sms til avisen.

Hotellet blir stengt fram til og med 26. mars, opplyser Britannia på egne sider.

- Ledelsen og tillitsvalgte har sammen kommet frem til at vi dessverre må legge ned all virksomhet ved Britannia Hotel grunnet den svært vanskelige situasjonen vi alle opplever med covid-19 viruset, skriver de, og legger til at hotellet kan bli nødt til å holde stengt lenger.

Amedia-avisen Nidaros meldte tirsdag denne uken at det var fare for permitteringer på lukushotellet på grunn av koronaviruset.

– Vi har sendt ut et varsel om permittering, som betyr at vi vurderer å permittere ansatte, bekreftet direktør Mikael Forselius til Nidaros.

PERMITTERINGER: Britannia-direktør Mikael Forselius må permittere 200 ansatte på grunn av stor nedgang i antall bookinger. Foto: Jenny Westrum-Rein/Nidaros

Avisen skrev at det var avbestillingene på kurs og konferansene som gjorde at de måtte vurdere å permittere ansatte.

– Vi ser oss nødt til å få kontroll på personalkostnadene. Vi er i høysesong for kurskonferanser nå. Det har vært en god del avbestillinger, og dette er et av tiltakene vi vurderer i tilfelle situasjonen eskalerer ytterligere, sa Forselius.

